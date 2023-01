KAN BLI VITNE: Ketil Bøe Moen er nå ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling. Her er han fotografert i en annen sak i Høyesterett i 2016.

Topp-rådgiver var med på hemmelig rapport – Nav-offer mener han bør trekke seg

Regjeringens fremste lovrådgiver deltok i arbeidet med rapporten om trygdeeksport for Solberg-regjeringen i 2014. Nå må Ketil Bøe Moen trolig vitne i erstatningssaken som Nav-ofrene har reist mot staten.

Moen er nå ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling. Nav-ofrene mener at han må trekke seg på grunn av sin befatning med saken.

Rapporten fra 2014, «Eksport av velferdsytelser», har vært holdt hemmelig gjennom hele oppvasken etter at Nav-skandalen Nav-skandalenMange ble feilaktig dømt for å ha tatt med seg trygd ut av landet, se faktaboks lenger nede i saken. sprakk i 2019.

Nå er deler av rapporten kjent, men både saksøkerne og Stortingets kontrollkomite er blitt nektet innsyn i hele rapporten.

Regjeringen har hittil også avvist å gi ut navn på de 13 personene fra fem departementer og regjeringsadvokatens kontor som deltok i arbeidet.

Men etter at Oslo tingrett like før jul påla regjeringsadvokaten å dele navnelisten med saksøkerne, blir det nå kjent at advokatene Kjetil Bøe Moen og Magnus Schei representerte regjeringsadvokaten i arbeidet med 2014-rapporten.

Ketil Bøe Moen ble i desember 2019 utnevnt til ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling. Han er nå regjeringens og forvaltningens fremste juridiske rådgiver.

EØS-stridig

VG avslørte i november deler av innholdet i den interne utredningen i regjeringen fra 2014.

Rapporten slo fast at å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet - noe Norge har praktisert - var i strid med EØS-avtalen, men at det var mulig å utnytte handlingsrommet for å lage unntak.

Info Trygdeskandalen I 2019 sprakk Nav-skandalen: I årevis – i hvert fall siden 2012, og muligens helt siden 1994 – har myndighetene vært i brudd med EØS-avtalen. Norske trygdemottagere ble nektet å ta med trygdeytelser dersom de oppholdt seg i andre EØS-land. Dette gjaldt i hovedsak arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Brudd på opplysningsplikten om utenlandsopphold ble fulgt opp på strengest mulig vis. Mange ble tiltalt og idømt fengselsstraff og inndragning fordi de likevel hadde reist ut av landet uten å varsle Nav. Vis mer

– Burde slått alarm

Erstatningssaken Nav-ofrene har anlagt, kommer opp for Oslo Tingrett senere i vår.

Rune Halseth, styreleder i Nav-Oppryddingen, er en av de som ble dømt til fengselsstraff for å ha oppholdt seg i utlandet mens han mottok arbeidsavklaringspenger. Dommen er siden opphevet, og Halseth krever nå erstatning og oppreisning fra staten.

Halseth sier at han reagerer sterkt på opplysningen om at den nåværende ekspedisjonssjefen i Justisdepartementet deltok i utformingen av 2014-rapporten:

– Når man ser på 2014-rapporten i lys av at Ketil Bøe Moen deltok i utvalgsarbeidet, må man spørre seg om om han har sittet stille gjennom alle disse årene, mens staten har serieprodusert justismord og kjørt rettsprosesser mot enkeltpersoner i Nav-sakene. Etter arbeidet med 2014-rapporten har han hatt kunnskap om at denne praksisen var ulovlig. Moen burde slått alarm både internt og eksternt, sier Halseth til VG.

Ber Moen trekke seg

Rune Halseth spør også om hemmeligholdet av 2014-rapporten og navnene til de som satt i utvalget som utarbeidet rapporten, har vært et forsøk på å skjule at Moen og flere andre gjennom hele denne perioden har vært i sentrale posisjoner i statsforvaltningen.

– Jeg mener at han nå, når hans deltagelse i utvalget blir kjent, må fratre sin stilling som ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling. Og jeg spør meg om han kan fortsette som regjeringens fremste rådgiver i lovsaker, og spesielt i EØS-spørsmål, sier Halseth.

Bisto arbeidsgruppen

VG har forelagt uttalelsene fra Rune Halseth for Ketil Bøe Moen.

«Det er ikke naturlig å kommentere de nærmere påstandene fra Halseth», skriver Moen i en epost.

Han bekrefter at han deltok i arbeidet med 2014-rapporten om trygdeeksport:

«I min tidligere stilling som advokat hos Regjeringsadvokaten ble jeg bedt om å bistå arbeidsgruppen med vurdering av EØS-rettslige spørsmål. Jeg var imidlertid ikke en del av selve arbeidsgruppen, som bestod av personer fra berørte departementer», skiver Moen.

«Det nærmere innholdet i denne bistanden er, på vanlig måte, underlagt advokaters taushetsplikt. Eventuelle ytterligere spørsmål må rettes til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som er representert av Regjeringsadvokaten i saken som nå står for retten», legger han til.

SAKSØKER: Rune Halseth sonet fire måneder i fengsel for trygdemisbruk, men dommen ble opphevet som følge av den såkalte trygdeskandalen. Her hilser han på Erna Solberg i 2020.

Kan bli stevnet som vitner

Advokat Bjørn Kvernberg, som representerer Rune Halseth og de andre saksøkerne, sier til VG at det er aktuelt å stevne alle 13 medlemmene i arbeidsgruppen som vitner for retten, for å forklare seg om rapporten og arbeidet med den.

VG har også vært i kontakt med den andre representanten for Regjeringsadvokaten i utvalget. Magnus Schei er nå ansatt som rådgiver ved Statsministerens kontor.

«Jeg kan bekrefte at jeg bisto arbeidsgruppen med rapporten Eksport av velferdsytelser da jeg var advokat hos Regjeringsadvokaten. Jeg har i ettertid byttet jobb, men hvis jeg blir kalt inn som vitne vil jeg stille. Mine bidrag til rapporten vil imidlertid være omfattet av taushetsplikten jeg hadde som advokat den gangen», skriver Schei i en epost til VG.

2014-utvalget ble ledet av en avdelingsdirektør i Arbeidsdepartementet, men VG har ikke lyktes å få kontakt med den daværende utvalgslederen.

Ikke en del av mandatet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastholder det de tidligere har uttalt: At 2014-rapporten i liten grad er relevant for temaet i den kommende søksmålet mot staten fra Nav-ofrene.

«Det fremgår av arbeidsgruppens mandat at den skulle vurdere hvilke rammer EØS-retten oppstiller for regulering av såkalt eksport av trygdeytelser. Nav’s praktisering av regelverket var ikke en del av arbeidsgruppens mandat», skriver advokat David Magnus Myr hos Regjeringsadvokaten, på vegne av det saksøkte departementet, i en epost til VG.

«Det er en vanlig arbeidsform internt i departementene at det gjøres utredninger av ulike forhold som grunnlag for politiske beslutninger. Det er departementet som sådan som står ansvarlig, både for mandatet for og oppfølgingen av slike utredninger, og ikke de medarbeiderne som jobber med de ulike utredningene», legger han til.

Vil ha høring

SV-leder Audun Lysbakken sitter i kontrollkomiteen på Stortinget, og har varslet at han mener 2014-rapporten er så sentral å få innsyn i, at han mener det kan være grunnlag for en kontrollsak og høring. Da vil det være sentralt hva Solberg-regjeringen gjorde med rapporten, som de altså satt med i fem år før Nav-saken sprakk.

– Kunne de grepet inn tidligere etter at denne rapporten kom, og dermed forhindret mange justismord, har SV-lederen tidligere spurt i VG.

Kontrollkomiteen skal ta stilling til dette neste uke.