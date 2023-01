PÅ ÅPEN GATE: To kjente lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns ble sendt på sykehus med skuddskader etter skytingen i Oslo i helgen.

Internasjonalt etterlyst etter Lillestrøm-knivstikking

To menn er på rømmen etter gjengskytingen i Oslo. Nå bekrefter politiet at også en annen mann er etterlyst etter en knivstikking i Lillestrøm før jul. Begge hendelsene knyttes til personer i MC-klubben Satudarah.

Oslo-politiet undersøker om det er en sammenheng mellom skytingen og knivstikkingen:

– Bakgrunnen for dette er at de involverte tilhører de samme miljøene, har politiinspektør Grete Metlid uttalt.







Det pågår fortsatt en intens klappjakt på de to mennene som er internasjonalt etterlyst etter skytingen i Oslo helgen, der to menn ble kjørt til sykehus med skader.

De er siktet for medvirkning til drapsforsøk eller drapsforsøk, og politiet gikk onsdag ut med bilde av mannen de mener åpnet ild:

ETTERLYST: Ifølge politiet viser dette bildet en av de siktede tidligere på kvelden, før skytingen.

Ifølge VGs opplysninger er de siktede to menn i 20-årene, som begge tidligere er straffedømt. Minst en av dem har tilknytning til gjengen Satudarah, ifølge VGs opplysninger.

Den internasjonale MC-klubben er en såkalt énprosentklubb énprosentklubbÉnprosentbegrepet stammer fra forestillingen om at 99 % av befolkningen er lovlydige borgere, mens én prosent består av personer som ønsker å stå på siden av samfunnet og de øvrige motorsykkelmiljøene, som en fredløs, en «outlaw». Kilde: Politidirektoratets rapport «Politiets bekjempelse av MC-gjenger i perioden 2011–2015» som etablerte seg i Stavanger i 2014, men som skal ha styrket seg i Osloområdet under pandemien.

Ytterligere en mann var siktet, men ble tirsdag løslatt fra varetektsfengsling, og er ikke lenger siktet i saken.

De fornærmede mennene i 30- og 40-årene skal være lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns.

MIDT I SENTRUM: Skyteepisoden i helgen skjedde ved Nationaltheatret i Oslo.

– Vi har tidlig gått ut og sagt at det ikke var tilfeldige gjester som ble angrepet, sier politiadvokat Marit Aurdal til VG.

Hun leder etterforskningen av knivstikkingen i Lillestrøm, der maskerte mann inntok et utested natt til lørdag 3. desember. En mann ble sendt til sykehus med knivskader.

To personer har status som fornærmet i saken, totalt åtte personer er siktet.

En av dem er fortsatt på rømmen og etterlyst internasjonalt, bekrefter politiadvokaten.

– Flere av de siktede er tilknyttet Satudarah, sier hun.

MC-KLUBB: Satudarah har medlemmer over hele verden. Her fra en samling i Nederland i 2011.

– Enkelte har et voldspotensial

Aurdal ønsker ikke kommentere hvor mange av de siktede som er tilknyttet MC-klubben, men politiet mener det er et flertall.

– Enkelte personer her har et voldspotensial. Flere er også tidligere domfelt for vold, sier Aurdal.

Tre av de siktede etter knivstikkingen i Lillestrøm ble i 2021 dømt for grov vold og frihetsberøvelse.

Politiadvokat Aurdal sier hun ikke har inntrykk av at Satudarah er i ferd med å etablere seg i Lillestrøm.

– Jeg tror ikke det er første gang de er i Lillestrøm, men vi har ikke en historikk på det. I etterforskningen ønsker vi å finne svar på hvorfor de var i Lillestrøm den aktuelle dagen.

I et vedtak fra 2020 beskriver Lillestrøm kommunestyre de kriminelle MC-gjengene som et uønsket samfunnsproblem. Politikerne vedtok å bruke lovverket så langt det er mulig for å forhindre at de etablerer seg i kommunen.

VG pratet med en kvinne som var vitne til barslagsmålet i Lillestrøm. Hun beskrev at hun så mørkkledde personer gå bort til et bord der en annen mann satt.

– Jeg så at han ble bråsint, og det eskalerte veldig fort. Det var som å tenne på dynamitt, fortalte kvinnen.

Avviser gjengtilknytning

VG har kontaktet advokatene til begge de fornærmede.

– Min klient er sterkt preget og fremdeles sykmeldt etter hendelsen, sier bistandsadvokat Line Isabel Aaløkken i Djerv advokatfirma.

Aaløkken forteller at han ble alvorlig skadet som følge av overfallet, men ønsker ikke å gå nærmere inn på selve hendelsen i mediene.

– Han har absolutt ingen tilknytning til disse miljøene, og sliter selv med å forstå bakgrunnen for angrepet, sier Aaløkken til VG.

Advokat Sugin Varatharajan representerer den andre fornærmede.

– Han har det greit, alt tatt i betraktning. Dette er noe som preger ham, sier Varatharajan til VG.

Advokaten bekrefter at klienten hans har vært i avhør.

– Han er konfrontert med at politiet mener flere av gjerningspersonene har tilknytning til miljøet. Men han har hverken kjennskap til noen av de aktuelle personene eller Satudarah, sier Varatharajan.

– Er din klient tilknyttet et kriminelt miljø?

– Han er konfrontert med det samme. Og han tilhører ikke noe miljø. Han skjønner ikke hvorfor media eller politiet har omtalt det som et gjengoppgjør. Det er han heller ikke enig i.