BER OM TÅLMODIGHET: Jonas Gahr Støre er ikke villig til å ta kjappe grep på kort sikt for å skaffe lav strømpris, uten at det først utredes.

Støre lover ikke lavere priser enn i Tyskland

SUNDVOLDEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre lover ingen raske strømgrep uten utredning. Han lover heller ikke lavere strømpriser enn i Tyskland – og skryter av medlemsveksten til Trond Giskes lokallag i Trondheim.

Sentralstyret i Ap er samlet til to dagers seminar ved Sundvolden Hotell mandag og tirsdag.

Støre sa på sentralstyremøtet at de først og fremst jobber med langsiktige løsninger på strømkrisen og at det må skje i samarbeid med våre naboland og Europa.

Han la dog til at de er åpne for å vurdere alt, men sier til VG mandag ettermiddag at kortsiktige løsninger uansett må utredes.

– Har du gitt opp å finne løsninger på kort sikt som kan sikre lav strømpris i Norge gjennom vinteren?

– Finner vi løsninger som kan bidra til å få prisene ned, skal ikke vi si nei til noen av dem i utgangspunktet, men de skal utredes for å sikre at vi når målet og at de ikke bidrar til å svekke forsyningssikkerheten, sier Støre til VG.

KRITISK: Støre avviser langt på vei både makspris på strøm og en egen strømpris i Norge og en i Europa.

Nei til makspris

Han avviser eksempelvis å sette en makspris.

– En del av løsningene, blant annet å sette en lav makspris, mener jeg vil kunne true forsyningssikkerheten vår. Og det å klippe Norge ut av Europakartet og at vi skal klare oss selv, er en utrygg vei å gå.

Flere har tatt til orde for et toprissystem, med en egen strømpris i Norge og en i det europeiske markedet.

– Kan ikke velge lettvinte løsninger

Støre sier han ikke har sett noen slik modell hittil, som er mulig å realisere.

– Vi skal utrede det i samarbeid med SV for å få faglig god innsikt i om det er mulig. Men jeg har ikke sett modeller til nå, som gjør at vi kan gå inn på en slik løsning.

– Lundteigen sier at vi ikke trenger utredninger, men handling?

– Jeg har veldig sans for handling og mot til handling, men Ap har aldri henfalt til løsninger vi ikke er trygge på når de målene vi setter. Krigen har endret så mye at vi ikke kan velge lettvinte løsninger.

LEDELSEN: Partisekretær Kjersti Stenseng, Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Bjørnar Skjæran satt foran på podiet da sentralstyret samlet seg mandag.

Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet. Men med unntak av de siste par årene, har strømprisene historisk sett vært lavere i Norge er i for eksempel Tyskland.

Derfor har et sentralt krav - både fra kraftopprørere i Ap og hos regjeringspartner Sp - vært at det etter den akutte priskrisen vi står i nå, igjen må bli slik at Norge ikke bare har lav, men lavere pris enn resten av Europa.

En av dem som har krevd dette, er Kari Nessa Nordtun, som er ordfører i Stavanger og som leder utvalget som skal se på Aps energipolitikk frem til landsmøtet i mai.

Når VG spør Støre om han kan love at Norge kommer ut av strømkrisen med lavere priser enn Tyskland og andre land på kontinentet, så vil han ikke love det.

– Slike løfter går det ikke an å gi, men kjennetegnet ved Norge er stabile og lave priser. Det skal vi jobbe med gjennom regulering og gjennom at vi skal få til et kjempeløft for å tilføre mer kraft inn i det norske markedet.

UTE TIL LUNSJ: Støre rakk en lunsj før talen. Det viste seg at Høyres ledelse også var på hotellet frem til lunsj, men noen felles matbit ble det ikke mellom ham og Høyre-leder Erna Solberg.

Ros til Giske-lag

I talen nevnte han at partiet har opplevd medlemsvekst. Etter hva VG forstår har en stor del av den veksten kommet i Trond Giskes lokallag i Trondheim, Nidaros sosialdemokratiske forum, som har gått fra tilnærmet null medlemmer til over 3000 på over ett år, hvor 90 prosent, ifølge Giske, er nyinnmeldte medlemmer.

Støre roser det de har fått til.

– Jeg skryter av medlemsvekst uansett hvor det er. Det er veldig positivt at folk melder seg inn. Jeg vil anerkjenne at de har klar å skape aktivitet og engasjement og det sier vi tommelen opp til, sier Støre.

– På lang sikt er vi alle døde

Rødts Sofie Marhaug er veldig oppgitt over signalene fra Støre.

– Støres oppskrift for å få ned prisene holder ikke. Han snakker om «lang sikt». Det tyder på at regjeringens eneste løsning er å bygge ut og bygge ned, heller enn å gjøre noe med prisene. Jeg sier som økonomen Keynes: På lang sikt er vi alle døde!

HELMAKS?: Sofie Marhaug står på at makspris på strøm er veien å gå.

Hun sier regjeringen i stedet bør begynne arbeidet med å regulere markedet.

– Vi bør finne en måte å sikre rimelige priser for den fornybare kraften som tross alt er billig å produsere. Rødt vil ha makspris på strøm, og det fordrer en ny regulering av omsettingen av kraft. Vekk med børs og ta den politiske kontrollen tilbake.