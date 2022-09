FØLGER OPP: Politiet utenfor Kollsnes, et prosessanlegg for gass i Øygarden.

Politiet øker beredskapen rundt gassinstallasjoner: − Vi er ikke naive

ØYGARDEN (VG) Her er politiet på plass utenfor Kollsnes-anlegget i Øygarden utenfor Bergen. Politiet bekrefter at det er gjort flere grep for å øke beredskapen for norske olje- og gassinstallasjoner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Info Fire punkter du må vite Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer (eksperter på jordskjelv) registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere.

OBS: Ingen av rørledningene er for tiden i drift. Nord Stream 2 kom aldri i drift på grunn av krigen, og russerne har stoppet leveringen av gass gjennom Nord Stream 1. Vis mer

− Hendelsen i Østersjøen gir grunnlag for å videreføre og forsterke disse tiltakene, uten at vi kan gå nærmere inn og kommentere på enkelttiltak. For politiet handler det om å bidra til å redusere sårbarhet og sikre verdier i en usikker situasjon, skriver beredskapsdirektør Tone Vangen i en pressemelding.

Allerede etter invasjonen i Ukraina iverksatte politiet tiltak for å øke beredskapen knyttet til petroleumsnæringen, skriver politiet.

Tiltakene videreføres og forsterkes etter hendelser med eksplosjoner på gassledninger i Østersjøen, skriver de.

− Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende om det er behov for å treffe tiltak som svarer på en eventuell utvikling i trusselbildet, skriver Vangen.

Tirsdag kveld sa også olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at beredskapen på norsk sokkel skjerpes.

– Vi er ikke naive

Kollsnes er et prosessanlegg for gass i Øygarden utenfor Bergen. På anlegget blir gass behandlet før den går eksporteres videre gjennom flere rørledninger.

Den lokale lederen for fagforeningen Industri og Energi, Odd Valvatne, bekrefter overfor VG at beredskapen er høynet. Ledelsen har hatt møter med tillitsvalgte og vernetjenesten. Ifølge NRK er det etablert et eget beredskapsteam.

Omtrent 350 fast ansatte jobber på anlegget.

Valvatne forteller at fagforeningen er opptatt av å følge opp de ansatte.

– Vi er tett på kollegaene med tanke på om det er noen som begynner å bli engstelige nå, det kommer nærmere og nærmere. Men signalene vi har fått er at folk ikke er engstelige for å gå på arbeid på Kollsnes. De gjør jobben sin som vanlig. Men vi er ikke naive. Vi prøver å være fremme på stolen, for å si det enkelt og greit.

TILLITSVALGTE: Leder Odd Valvatne og nestleder Oddvar Jakobsen i fagforeningen Industri og Energi.

Han sier at det har gått ut en melding til ansatte der de blir bedt om å være mer årvåkne.

Nestlederen i fagforeningen sier at de ansatte kjenner utviklingen nærmere og nærmere på kroppen, men at de vet at myndighetene og ansvarlige følger opp situasjonen.

– Når du håndterer milliarder av verdier som går gjennom anlegget hver dag, kan du ikke tenke på at du ikke må gjøre noe feil fordi det har så stor betydning. Gjennom sommeren har vi i enda større grad sett viktigheten av at det går gass gjennom Europa. Det blir ikke bedre med en redsel for det. Du må gjøre den daglige driften, sier nestleder Oddvar Jakobsen.

Equinor til VG: Omfattende sikring

Equinor har besluttet å ta flere tiltak for å bedre sikkerheten ved norsk olje- og gassinstallasjoner, opplyser Eskil Eriksen, pressetalsperson for utforskning og produksjon Norge i Equinor til VG.

– Vi skal forsterke sikkerheten ved installasjoner offshore, ved kontorsteder, ved forsyningsbaser, helikopterbaser og fartøy, sier Eriksen.

Han vil ikke svare på om det betyr utplassering av bevæpnet personell, eller tettere samarbeid med det norske sjøforsvaret.

– Av hensyn til sikkerheten og effekten av tiltakene vi nå iverksetter, kan jeg ikke gi deg flere detaljer på det, sier Eriksen.

– Men vi er i tett dialog med alle norske sikkerhetsmyndigheter om tiltakene vi tar, utdyper han.