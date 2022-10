MØTER PARTIET: Trygve Slagsvold Vedum talte mandag til sitt eget landsstyre på Thon Hotel Storo i Oslo.

Vedum kaller omstridt oppkjøp «snusfornuftig» – kritiseres av Listhaug

Sps Trygve Slagsvold Vedum kaller milliardkjøpet av giganteiendommen Meraker Brug «snusfornuftig», men får svar på tiltale fra Frps Sylvi Listhaug: – Fremstår nå ganske desperat, sier hun til VG.

– Jeg synes det var helt snusfornuftig pengebruk. Finnes det noen mer fornuftig ting å bruke penger på, enn at vi skal bruke penger på å sikre våre naturressurser og våre arealer, sier Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til sine partifeller.

Mandag samlet Sp seg til landsstyremøtet på Storo i Oslo.

Han pekte rett tilbake på Frp-leder Sylvi Listhaug, som har kritisert kjøpet.

Også landbruksmeglere har ment at staten betalte overpris for den store eiendommen, som med 1,3 millioner mål har vært landets største privateiendom. Det var statsminister Jonas Gahr Støre som sammen med landbruksminister Sandra Borch orienterte om gigakjøpet på en pressekonferanse sist uke. Prislappen var 2,65 milliarder kroner.

FÅR KRITIKK: Frps Sylvi Listhaug blir anklaget for å selge landet bit for bit.

– Vil selge landet

Ap- og Sp-regjeringen mener det er viktig med norsk eierskap, i motsetning til kjøpets fremste kritiker, Sylvi Listhaug, hevder Vedum.

– Frp og Listhaug vil selge landet bit for bit, sier han.

Etter talen kommer Sylvi Listhaug med tydelig svar på Vedums kritikk:

– Vedum fremstår nå ganske desperat. Han er opptatt av å få fokuset over på noe annet enn det som nå skjer, som er at staten blir rikere og større på bekostning av bedriftene og folk flest, sier Listhaug og legger til:

– Regjeringen har en voldsom tro på staten og statskapitalismen, som vi må langt tilbake i tid for å finne maken til, sier hun.

Beredskap

Mandag samler Sp seg til landsstyremøtet på Storo i Oslo, og Vedum sier i sin tale til partifellene at det aller viktigste for regjeringen er å sikre tryggheten til folk i Norge.

– Å styrke beredskapen var også en hovedsak for Sp i opposisjon. Da vi kom i regjering, var vi opptatt av å ha de departementene der beredskapen ligger, selv om ingen av oss kunne vite hva som skulle skje i vinter, sier Vedum.

Han pekte på at det var særlig viktig for Sp å få Forsvarsdepartementet.

– Vi har sørget for at Sjøforsvaret seiler mer, Luftforsvaret flyr mer og Heimevernet bygges opp. Vi må være forberedt på at vi de neste årene må bruke en større del av inntektene våre på beredskap. Det vi har begynt med nå, er bare en start, sier Vedum.

GLADE GUTTER: Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe lo godt sammen før Vedums tale til landsstyret.

– Riktig

Vedum gikk til kraftfullt forsvar av økt skatt på vindkraft og oppdrett – sistnevnte har vært svært kontroversielt, og Sp har frem til nå vært ihuga motstandere av den såkalte lakseskatten.

– Grunnrenteskatt er rett beslutning. De som har høye inntekter på vindkraft, skal betale mer til fellesskapet, på samme måte som for vannkraft, sier Vedum.

Han sier at det blir igjen penger i lokalsamfunnene med regjeringens forslag, som han sier er å gjøre dette på «Sps vis».

–Jeg vet det har vært debatt. Det er derfor vi har det på høring slik at det treffer best mulig. De største havbruksselskapene har hatt enorme inntekter på å bruke våre fjorder, sier han.

KRITISERT: Sylvi Listhaug ble kritisert i Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums tale til landsstyret.

– Misnøye

Vedum får svar fra Frp-leder Sylvi Listhaug, som er kritisk til at regjeringen vil øke skattene samtidig som hun mener de gjør altfor lite for vanlige folk som sliter med regningene sine.

– Det er en misnøye både mot ham og regjeringen. Han må svare opp hvorfor han mener staten er så uovertruffen på alle punkt, sier Listhaug:

– Det er foreslått at staten skal dra inn tidenes skatte- og avgiftsøkning på 55 milliarder kroner siden valget fra lønnsomme bedrifter og deretter subsidiere ulønnsomme prosjekter som CCS og havvind. De har ikke råd til å gi penger til sykehjem- og veibygging, men betaler over 1 milliard over prisantydning for en eiendom i Trøndelag, sier hun.

Ligger dårlig an

Bakteppet for landsstyremøtet er dystert for Vedum & co.: Etter et valgresultat på 13,5 prosent for et drøyt år siden, er Sp nå nede på 5,9 på snittet av meningsmålingene i oktober. På VGs oktobermåling har Sp kun 5,5 prosent av velgerne i ryggen.

Vedum har også fått kritikk for flere av grepene i statsbudsjettet som ble lagt frem tidligere denne måneden: Skattene for næringslivet øker, og regjeringen har foretatt kutt på en lang rekke områder.

– I Sp har vi en hundre år lang tradisjon for å ta ansvar. Det gjør vi nå også, sier Vedum.