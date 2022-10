LOLA: Bildet er hentet fra morens Facebook, hvor hun gikk ut med en etterlysning av datteren.

12-åring funnet mishandlet og drept i koffert i Paris

Drapet på Lola (12) ryster Frankrike, etter at hun ble funnet med hender og føtter bundet i en plastkoffert i Paris. Hun skal ha blitt utsatt for voldtekt og tortur, melder AFP.

Publisert: Nå nettopp

Da Lola ikke kom hjem fra skolen på fredag slo foreldrene alarm. Politiet mistenkte kidnapping da det ble funnet kniv og tape i boligblokken der jenta bodde, rapporterer den franske kanalen BFM TV.

Hun ble funnet senere samme dag av en hjemløs mann ikke langt fra foreldrenes hjem nordøst i Paris.

Hennes munn og ansiktet var tapet.

Obduksjonen viser skader på halsen og hun skal trolig ha dødd av kvelning.

Kroppen bærer preg av hun skal ha blitt ble utsatt for både seksuelt misbruk og tortur, ifølge politiet.

Hovedmistenkt

Den hovedmistenkte er en 24 år gammel kvinne med psykiske lidelser. Kvinnen skal ha forklart i avhør at hun for tiden oppholdt seg hos søsteren sin, som bor i samme bygg som Lola og familien, ifølge BFM TV.

Overvåkningsbilder viser at kvinnen bærer på en koffert utenfor bygningen, som politiet mener er lik den Lola ble funnet i.

Ifølge aktor i saken skal kvinnen ha endret historien sin flere ganger.

Kvinnen skal til slutt ha innrømmet at hun skal ha tatt med seg Lola til søsterens leilighet, hvor hun skal ha tvunget den unge jenta til å dusje. Deretter skal hun ha voldtatt og drept henne, for å så gjemme henne i en koffert.

Kvinnen skal tidligere ha spurt Lolas mor om å få et eget adgangskort til bygget, men blitt nektet dette. Politiet undersøker nå om dette kan ha vært et motiv for drapet, og om kvinnen egentlig planla å angripe moren, oppgir BFM TV.