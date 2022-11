SVINDLET: En ekstern ekspertdeltaker i et hemmelig PRIO-prosjekt ble tatt for å ha krevd refusjon for businessbilletter, mens vedkommende reise på økonomiklasse.

UD: Avdekket svindel med flybilletter

BERGEN (VG) Institutt for fredsforskning (PRIO) måtte betale tilbake nesten en halv million kroner til UD etter svindel med flybilletter hos en samarbeidspartner i utlandet.

Saken er omgitt med hemmelighold, og Utenriksdepartementet har gått til det svært uvanlige skrittet å gradere hvilket land eller region saken gjelder.

Departementet opplyser til VG at svindelen ble utført av en ekspertdeltaker i et fortrolig PRIO-prosjekt.

Men UD vil ikke gi noen detaljer om saken ut over det som står i den siste kvartalsrapporten fra UD om avsluttede økonomiske mislighetssaker:

– Prio svindlet av samarbeidspartner. Benyttet økonomiklasse på fly, men krevde på falskt grunnlag refusjon av businessklassebilletter. NOK 492.893 tilbakebetalt til Utenriksdepartementet.

FORTROLIG PROSJEKT: Guri Solberg er kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet.

VG har vært i kontakt med lederen ved Sentral kontrollenhet i UD, Margit F. Tveiten, om saken. Hun har henvist VG til UDs kommunikasjonsavdeling.

Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD skriver følgende i en e-post:

– Prosjektansvarlig var PRIO. Misligheten ble ikke oppdaget av PRIO. De fulgte imidlertid raskt og godt opp, og har tatt læring for å forebygge og oppdage slikt mislighold framover.

Videre skriver Solberg:

– Misligholdet skyldtes én av flere eksterne ekspertdeltakere i PRIOs prosjekt. Personen har betalt tilbake til PRIO hele beløpet som var misligholdt, og PRIO har tilbakeført midlene til Utenriksdepartementet. Det var i samsvar med UDs krav.

Solberg understreker at nulltoleranse for økonomiske misligheter er grunnleggende i UDs tilskuddsforvaltning.

VG har spurt UD om kjøp av businessklassebilletter er i tråd med UDs regelverk for tildeling av prosjektmidler til organisasjoner.

– I henhold til UDs regelverk skal kostnadseffektivitet vurderes i alle prosjekter, inkludert reisekostnader, skriver Solberg.

Om hemmeligholdet i saken, svarer hun.

– Til spørsmålet om skjerming av detaljer om selve prosjektet er dette et fortrolig prosjekt som Utenriksdepartementet generelt ikke uttaler seg om, skriver kommunikasjonsrådgiveren.

– Støtten er avsluttet, og vi ønsker ikke å undergrave arbeidet som ble gjort ved å offentliggjøre sensitiv informasjon knyttet til dette. Samtidig tilstreber vi åpenhet om misligholdsaker og hvordan de er løst. Derfor er informasjonen om varslingssaken lagt ut.

VG har spurt UD om hvordan svindelen ble oppdaget, hvor lenge den varte og hvilken samarbeidspartner som var involvert.

VG har også spurt hva slags stilling/posisjon den aktuelle personen hadde hos PRIOs samarbeidspartner.

UD har ikke svart på noen av spørsmålene.

DIREKTØR: Henrik Urdal er direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

VG har stilt flere spørsmål om saken til PRIO. Direktør Henrik Urdal skriver i en e-post:

– PRIO er involvert i en rekke fortrolige prosjekter, og dette er et prosjekt der vi dessverre ikke kan dele så mye informasjon.

– Det jeg kan si er at saken gjaldt én person, og at det ikke var hos oss at misligholdet først ble oppdaget. Da vi ble oppmerksomme på handlingene utført av den angjeldende partneren tok vi umiddelbart kontakt med UD. PRIO har nulltoleranse for økonomiske misligheter, og vi lyktes med å få tilbakeført hele beløpet og har overført midlene til Utenriksdepartementet.

Ifølge Urdal har PRIO ikke opplevd lignende svindel tidligere.