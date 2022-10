MOSJØEN: De fire ble stanset i en bil i Mosjøen, etter at noen skal ha sett dem bryte fotoforbud og ta bilder av et skjermet objekt.

Russere siktet i Nordland: − Utrolig vanskelig å forsvare seg mot

Fire russere har vært pågrepet i en uke for ulovlig fotografering i Nordland. De vet fortsatt ikke hva politiet mener de har tatt bilde av, sier forsvarer til den siktede kvinnen i saken.

– De vet ikke hva det er de skal ha tatt bilde av som ikke er tillatt. Det er utrolig vanskelig å forsvare seg mot noe man ikke vet hva er, sier advokat Christian Wulff Hansen til VG.

Han forsvarer den eneste kvinnen blant de fire russiske statsborgerne, som sitter varetektsfengslet for brudd på fotoforbud i Nordland.

De fire ble stanset i en bil i Mosjøen tirsdag, etter at noen skal ha sett dem ta bilder og filme et sted det ikke er tillatt å fotografere. En uke senere er kvinnen fortsatt ikke konfrontert med hva hun skal ha tatt bilde av, sier Wulff Hansen.

Tingretten har klausulert siktelsen mot dem, og dermed hemmeligstemplet dokumentene. Advokatene deres har taushetsplikt om innholdet.

– Hun sier at hun har tatt bilder av nordlys. De har vært vanlige turister, som ikke hadde noe annet formål i Norge. Hun har veldig lyst til å forklare og oppklare misforståelser, men hun vet ikke hva hun er siktet for, sier Wulff Hansen.

Kvinnen sitter i isolat, med brev og besøksforbud.

Beredskapen har vært på topp etter eksplosjon og lekkasje fra gassrør i Østersjøen i september. Flere droner er sett ved flyplasser, oljeplattformer og gassanlegg langs hele vestlandskysten og i Nord-Norge de siste ukene.

Onsdag morgen ble Bergen lufthavn Flesland stengt ned på grunn av minst en drone. De fire russerne pågrepet i Mosjøen hadde bare tradisjonelt fotoustyr, ikke droner.

ROS: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) holdt pressekonferanse om saken mandag. Nå har politiet to dager til å forsvare hvorfor de fire fortsatt skal sitte i varetekt.

En knapp tidslinje

Tirsdag 11. oktober ble de fire stanset i en bil på Mosjøen, etter opplysninger om at de har tatt bilder av et skjermet objekt i Nordland. I bilen fant politiet vanlig fotoutstyr og et relativt stort beslag av bilder.

To dager senere ble de fire framstilt for varetektsfengsling i Helgeland tingrett. Politiet ønsket å fengsle dem i to uker, men retten ga bare medhold i syv dager. Kjennelsen ble klausulert.

Mandag 17. oktober sendte politiet i Nordland ut en pressemelding om saken, nær samtidig med at justisdepartementet kalte inn til en pressekonferanse.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fortalte pressen om pågripelsen og roset politiet for å være årvåkne. Hun sa samtidig at politiet ikke visste hva som lå bak fotograferingen, og at man ikke skal mistenke noen som lever helt vanlige liv.

Innen fredag må politiet nå framstille de siktede for varetekt på nytt, hvis ikke skal de løslates. I retten må politiet legge fram funn og forsvare hvorfor de skal holdes fengslet. Ingen av advokatene er varslet om en ny runde i retten.

Politiet i Nordland vil ikke svare på spørsmål om en ny varetekstfengsling eller eventuelle funn i saken, på spørsmål fra VG. De vil først kommentere saken mot slutten av uken.

– Forventer å raskt bli løslatt

Seks russere er nå siktet i lignende saker. Samme dag som de fire ble stanset i Mosjøen, ble også en russisk mann stoppet på vei ut av Norge over Storskog, med to droner i bagasjen. Fire dager senere, 15. oktober, ble en mann stanset på Tromsø lufthavn med en drone i bagasjen. Han har forklart at han har filmet i Kirkenes.

Den russiske ambassaden har uttalt til NTB at de er bekymret for «psykosen som utspiller seg i Norge», der vanlige turister får lide.

Alle advokatene sier at de fire siktede stiller seg uforstående til siktelsen:

– Hun mener at hun ikke har gjort noe galt, og forventer å bli løslatt så fort de får sett på bevisene, sier Wulff Hansen.

FORSVARER: Advokat Christian Wulff Hansen representerer den siktede kvinnen, som nå sitter i isolat med besøksforbud i varetekt.

– Han fastholder at han er turist. Han forstår ikke hvorfor han er pågrepet og fengslet, og han er helt tydelig på at han forventer å raskt bli løslatt, sier Tarjei Magnus Hugaas, som forsvarer en av de tre mennene.

– Min klient samtykker til en kortere periode i varetekt sånn at politiet har mulighet til å sjekke ham ut av saken. Det er også min oppfatning at denne avklaringen bør man kunne finne ut relativt raskt, sier advokat Allan Bruland Rognan.

– Han oppgir at de var på en ferietur, og at han ikke har gjort noe som faller under disse bestemmelsene som han er siktet under. Utover det har vi ingen kommentar, det er klausulerte dokumenter og det er en etterforskning som pågår, sier forsvarer Arne Johansen.