PÅGREPET: PST mener mannen ikke er brasiliansk, men russisk.

Ble oppsøkt av spionmistenkt: − Han var interessert i mitt arbeid

TROMSØ/OSLO (VG) Den spionmistenkte mannen fortalte kollegaen sin at han hadde spart opp penger for å være i Norge i rundt ett år.

– Jeg er sjokkert. Overrasket. Det var helt uventet, sier professor i sikkerhetsstudier Gunhild Hoogensen Gjørv ved UIT Norges arktiske universitet til VG.

Hun sier at hun trolig er den nærmeste faglige kontakten hans i Norge. Gjørv beskriver ham som hyggelig, litt sjenert og en veldig privat person.

– Han tok kontakt med meg og sa at han var interessert i å jobbe med meg og jobbe innenfor sikkerhet i nord. Han ble anbefalt å ta kontakt med meg gjennom en kollega jeg kjenner i Canada, sier hun.

Gjørv har tidligere studert i Canada.

Den spionmistenkte hadde gjennomført en mastergrad i Canada med Gjørvs bekjente kollega som veileder. Hun mottok faglig dokumentasjon og snakket med flere professorer som var referanser.

– Han fikk mye ros fra de i Canada.

PROFESSOR: Gunhild Hoogensen Gjørv.

Stiller seg uforstående

Tirsdag ble mannen, som har hevder han er fra Brasil, pågrepet i Tromsø.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mistenker at mannen er i Norge under falskt navn og falsk identitet, en såkalt «illegalist», og at han egentlig er russisk og jobber for en av de russiske etterretningstjenestene.

De anser mannen som en trussel mot rikets sikkerhet.

– Han stiller seg uforstående til de anklagene. Det var derfor han også ba seg løslatt i retten i dag, sier hans forsvarer Thomas Hansen til VG.

Han sier at mannen har redegjort for hva han gjør i Norge og er åpen om det – nemlig at han er her som gjesteforsker.

– Men jeg vet ikke hvorfor PST mener han er en russisk spion, sier Hansen.

Den russiske ambassaden sier de ikke er klar over hvem mannen er eller hva saken dreier seg om, og anklager Norge for «spionmani».

VAR GJEST HER: Mannen var gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.

Den spionmistenkte er ikke ansatt eller engasjert i noen stilling og har ingen formelle roller ved UIT. Gjørv beskriver ham som en frivillig og en gjesteforsker som deltok på seminarer.

Han fikk ikke betalt og var der kun for å lære og hjelpe til.

– Der kunne han hjelpe oss og samtidig bygge opp sin profil, fordi han ville søke en PhD-stilling på sikt.

– Han var interessert i mitt arbeid om sikkerhet i nord. Jeg har flere prosjekter om sammensatte trusler og hybridkrig. Han deltok i seminarer som vi hadde som en gruppe, så han har stort sett bare hørt på ting, sier hun.

I tillegg hadde han tilfredsstilt alle kravene som UDI har for å oppholde seg i Norge.

– Derfor hadde vi ingen grunn til å mistenke ham. Det var som et vanlig internasjonalt besøk.

– Føler oss lurt

Ifølge leder Marcela Douglas ved Senter for Fredsstudier ved UiT ransaket politiet den spionmistenktes kontor på mandag – uten at de ansatte fikk vite om det.

Følelsen hun og senterets ansatte sitter igjen med, er sjokk og vantro.

– Også føler vi oss lurt. Dette er en forskerkollega som har sklidd inn i miljøet vårt, både faglig og sosialt. Vi har sittet sammen og spist lunsj, og snakket om løst og fast, forteller hun.

SJOKK OG VANTRO: Senterleder Marcela Douglas ved Senter for Fredsstudier ved UiT.

Hun har ingenting å utsette på at hun som senterleder ikke fikk beskjed av politiet om ransakelsen før etter den var gjort.

– Jeg antar politiet har sine retningslinjer. Dette er en alvorlig sak der sikkerheten kommer først, og der eventuelle involveringer av andre kan bidra til lekkasjer, antar jeg. Ransakingen ble gjort i samråd med universitetsledelsen, forklarer hun.

Sivilt politi på bostedet

I området der mannen bor, forteller et vitne til iTromsø at det ble observert flere sivile politibiler på stedet sent mandag kveld.

Litt før klokken 20.30 skal to sivile biler ha stått parkert i nærheten av boligen. Ifølge vitne måtte bygningsarbeidere som jobbet med gravearbeid på stedet flytte på utstyr som følge av bilenes trafikk i området.

Vitnet var selv på jobb i området og forteller at han så flere politibetjenter som skal ha lusket rundt huset til den mistenkte mannen.

Han reagerte ikke på hendelsen samme kveld, men forteller at han la sammen to og to når han våknet opp til nyheten tirsdag.

Hverken PST eller Tromsø-politiet vil bekrefte tilfellet.

Hadde spart opp penger

Mannen snakket veldig god engelsk og ga inntrykk av han hadde begynt å skjønne litt mer norsk, ifølge Gjørv. Han ga også inntrykk av at han trivdes i Norge og ville bli her fremover.

– Snakket han noen gang om Brasil? Eller Russland for den del?

– Nei, veldig lite.

– Siden han ikke fikk betalt hos dere, vet du noe om hvordan han tjente penger?

– Nei. Han sa han hadde spart opp penger for å være i Norge en viss periode, omtrent ett år. Jeg gjorde noe lignende også da jeg kom til Norge, så det var ikke så mistenkelig, sier Gjørv, som ble født i Nederland.

Hun er ikke bekymret for informasjonen han kan ha tilegnet seg hos dem.

– Alt vi har holdt på med, er ugradert og tilgjengelig i det offentlige rom på en eller annen måte. Hvis du spør meg, så kan alle gjerne se nærmere på det vi gjør, det er derfor vi gjør den forskningen for å gjøre den tilgjengelig for offentligheten. Vi ønsker at den skal bli kjent.

Inngang til vestlig informasjon

Senterleder Marcela Douglas sier ingen av de ansatte har reagert på mannens oppførsel. Han har fremstått som kunnskapsrik på sitt felt og samarbeidet godt med øvrige forskere.

Hun sier det er naturlig at alle som har vært i kontakt med ham gjennom sitt arbeid, samler seg til en fellesprat med ledelsen på universitetet og fakultetet.

– Kan denne pågripelsen få konsekvenser for det internasjonale samarbeidet UiT har ut i verdens forskningsmiljøer?

– Universitetet i Tromsø skal være et miljø med tydelig internasjonalt samarbeid. Men dette er helt klart en påminnelse om at det norske forskningsmiljøet er en attraktiv inngang til å få tilgang til vestlig informasjon, og noe institusjonen og forskningsmiljøet her hjemme må evaluere, sier hun.