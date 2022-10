PST: Forhøyet sabotasjetrussel mot Norge

Etterretningstrykket fra russisk side er økende mot Norge. Sabotasjetrusselen er også forhøyet, ifølge assisterende PST-sjef Hedvig Moe. Nå overtar PST etterforskningen av drone-sakene.

– Russland er i en presset situasjon på grunn av krigen, og de er isolert som følge av sanksjonene, sier Moe på en pressekonferanse i PST onsdag ettermiddag.

Hun sier at det er økt fare for nettverk-operasjoner og digitale innbrudd, som følge av dette.

Olje og gass, forsvar og miljøer som jobber med kritisk teknologi vil være spesielt utsatt, ifølge PST.

– Alle personer som har informasjon eller innflytelse som er av verdi for Russland må kunne regne med å bli utsatt for russisk etterretningsvirksomhet. Særlig ansatte i sektorer som arbeider med kritisk infrastruktur, bør være ekstra varsomme dersom de blir oppsøkt og får spørsmål om arbeidet sitt fra uvedkommende, eller informasjon de sitter på, sier Hedvig Moe.

– Vi står i en spent sikkerhetspolitisk situasjon, og samtidig et komplekst og uoversiktlig trusselbilde som kan endre seg på relativt kort tid, sier Moe.

PST spår at Russland og deres tjenester kan opptre mer aggressivt eller offensivt for å for tak i informasjon eller teknologi som landet nå ikke kan skaffe seg på lovlig vis, som følge av sanksjonene.

Overtar etterforskning

Riksadvokaten har besluttet at PST overtar etterforskningen av flere saker der russiske statsborgere er siktet for ulovlig flyvning med droner, flere steder i Norge.

– Vi, politiet og riksadvokaten vurderer det slik at etterforskningen blir samlet her hos PST i tett samarbeid med politidistriktene, sier Moe.

– VI vet at Russland har kartlagt norsk infrastruktur over tid. Den typen kartlegginger kan brukes i planlegging av et sabotasjeangrep, og vi følger nøye med på dette, legger hun til.

Onsdag bekreftet politiet i Finnmark at en 47 år gammel russisk statsborger er pågrepet i Hammerfest etter å fløyet drone i norsk territorium.

En overordnet etterforskning i PSTs regi kan sette hendelsene i sammenheng. Norske myndigheter har over tid sagt at etterretningstrykket mot Norge er økende. Det kan blant annet ha sammenheng med at Norge nå er den største leverandøren av energi i form av gass til EU-området.

Økning

PST-nestsjefen sier at de ser en økning i antallet drone-observasjoner:

– Kombinert med dagens sikkerhetspolitiske situasjon er vi spesielt opptatt av dette nå, sammen med politiet og Forsvaret, sier Moe.

Dronene kan brukes til spionasje, men også til rett og slett å skape frykt og usikkerhet.

– Det er viktig for meg å si at ikke vi i PST nå kan konkludere hvem som står bak. Vi skal etterforske, finne ut hvem som står bak, og se om det er sammenheng mellom de ulike observasjonene, sier hun.

Vil stoppe det

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa tidligere onsdag han er opptatt av å stoppe droneaktivitet over norske flyplasser.

– Russere har ikke lov til å fly droner i Norge. Vi vil ikke ha at noen flyr denne typen farkoster over viktige installasjoner i Norge. Vi sier nei til det. Vi kommer til å forfølge det. Vi kommer til å stoppe det, sa Støre til Fagforbundets landsmøte.

