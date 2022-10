GRENSESTASJON: Grensen mellom Russland og Norge over Storskog i Finnmark. Arkivbilde fra 28. september i år.

Russer tatt med droner varetektsfengsles i to uker

Mannen ble stanset på Storskog med droner og flere elektroniske lagringsenheter. Han har selv forklart at han har fløyet droner i hele landet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i kjennelsen fra Indre og Østre Finnmark tingrett fredag. Siktede har erkjent å ha flyøe med drone i Norge, ifølge politiet.

– Fokus i etterforskningen framover vil være å gjennomgå det beslaglagte materialet. Det er fortsatt en tidlig fase, og av hensyn til etterforskningen kan det ikke gis ytterligere opplysninger om hva slags utstyr som er beslaglagt eller hva som ellers har skjedd. Det er også for tidlig til å kunne vurdere hva som vil skje videre i saken, sier politiadvokat Anja Indbjør i Finnmark politidistrikt.

Mannen ble stoppet i en Tollkontroll på grenseovergangen til Russland på Storskog den 11. oktober. Der oppdaget man droner i bagasjen hans.

Noe av begrunnelsen retten gir for å fengsle den 50 år gamle mannen i to uker, er den store mengden med materiale politiet må gjennomgå.

– Siktede har oppholdt seg i og reist gjennom Norge siden august 2022. Siktede ble stanset på Storskog med to droner og 4 terrabyte lagrede bilde- og filmfiler hvor deler er kryptert, og siktede har forklart at han har fløyet droner i hele landet, heter det i kjennelsen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med mannens forsvarer, som foreløpig ikke har anledning til å svare.

Siktet for brudd på sanksjonsloven

Retten skriver også at mannen har flere identitetsbevis - to russiske pass og ett israelsk.

Dét, i tillegg til at han ikke har noe tilknytning til Norge og ble tatt på vei ut av landet, mener retten gir grunnlag for å frykte at mannen vil unndra seg straff om han ikke fengsles.

Han er siktet for overtredelse av sanksjonsloven, som forbyr russere å fly luftfartøy over norsk territorium.

Ifølge retten argumenterte hans forsvarer for at det bør sammenlignes med droner som blir fløyet i flyforbudssoner, og at straffen da normalt er bot. Det vil da medføre en fare for oversoning.

– Retten er ikke enig i dette, oppsummeres det.

– For droneflyging er det hva dronene kan brukes til, ikke den generelle risiko med droneflyging, som begrunner straff etter bestemmelsen. Sammenligningen med øvrig droneflyging er av den grunn ikke treffende, skriver retten.

I kjennelsen kommer det frem at siktede har forklart at han var uvitende om forbudet.

Retten skriver videre at siden mannen har fløyet droner i hele landet siden august, er det grunn til å tro at det dreier seg om flere sanksjonsbrudd.

– Antall overtredelser, og hvor disse har funnet sted, har betydning for forholdets alvorlighet som nødvendigvis må avklares gjennom etterforskningen, heter det i kjennelsen.

Aktuelt at PST kobles inn

Den russiske statsborgeren er siktet for brudd på sanksjonsloven og sanksjonsforskriften.

Den trådte i kraft etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, og sier at russiske selskaper eller borgere ikke har lov til å fly i Norge.

Det er også aktuelt at siktelsen bli utvidet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) koblet inn i saken.

– PST er i tett kontakt med lokalt politi og den innledende etterforskningen vil bidra med å avklare om etterforskningen skal overtas av PST eller fortsette hos lokalt politi. Det er en fortløpende vurdering. Det er umulig for meg å si nå, sa kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken til VG torsdag kveld.