GRENSESTASJON: Grensen mellom Russland og Norge over Storskog i Finnmark. Arkivbilde fra 28. september i år.

Russer tatt med to droner på Storskog

En russer er pågrepet og varetektsfengslet for å ha filmet med drone i Norge. Politiet i Finnmark ber om to ukers varetektsfengsling for den pågrepne.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet skal gjennomgå store mengder beslaglagte filmer. Siktelsen kan bli utvidet.

– Han ble stoppet på Storskog 11. okotober på vei ut av Norge. Det var en vanlig kontroll av tollvesenet og politiet der man oppdaget droner i bagasjen hans, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør til NRK.

I ettermiddag ble politiets begjæring om varetekt behandlet i Indre- og Østre-Finnmark tingrett i Vadsø.

Retten vil komme med sin avgjørelse torsdag kveld eller fredag, melder NRK.

Den russiske statsborgeren er siktet for brudd på sanksjonsloven og sanksjonsforskriften.

Den trådte i kraft etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, og sier at russiske selskaper eller borgere ikke har lov til å fly i Norge.

Ifølge NRK kan siktelsen bli utvidet og PST koblet inn i saken.

Blir ikke sluppet ut

Politiet opplyser til NRK at mannen ble stoppet med to droner og flere elektroniske lagringsenheter.

Mannens forsvarer sier at den russiske mannen ikke vil bli slippet ut av varetekt, uansett om han blir begjært løslatt eller ikke i tingretten.

– Dersom han blir løslatt så har påtalemyndigheten begjært at han blir sittende i varetekt til lagmannsretten har behandlet anken. Varetektsfengsling er prioriterte saker, sier forsvarer Jens Bernhard Herstad.

OLJEPLATTFORM: Statfjord A-plattformen. Arkivbilde fra desember 2003.

Flere observasjoner

Det har i høst vært flere ubekreftede observasjoner av droner innenfor sikkerhetssonen til plattformer på norsk sokkel.

Dette har skjedd både før og etter eksplosjonene ved Nordstream 1 og 2.

Forsvaret har økt beredskapen rundt plattformene. VG har tidligere meldt at politiet også har utplassert sitt dronesensor-system for å identifisere eventuelle droner.