LAKSEANGREP: Hun leder LOs største forbund, Fagforbundet. Mette Nord har sett seg lei på oppdrettsnæringens angrep på lakseskatten.

LO-topp ut mot lakseselskapene: − Usmakelig, uhørt og umusikalsk

Fagforbundet-leder Mette Nord freser mot de store laksegigantene som varsler permitteringer samtidig som de leverer gigantresultater. – Usmakelig, sier hun.

Flere lakseselskaper har varslet permitteringer for samlet over 1300 ansatte fra nyttår, hvis regjeringens forslag til lakseskatt ikke endres.

Samtidig har flere av de største lakseselskapene nylig lagt frem rekordresultater for 3. kvartal.

Og Høyre presser regjeringen. De vil hastebehandle forslaget i Stortinget, for å stanse det. Fredag vil regjeringen oppklare spørsmål rundt den foreslåtte lakseskatten, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Dette har de råd til

Lederen i LOs desidert største forbund, Mette Nord i Fagforbundet, mener det ikke er noen grunn til å gi ved laksedørene.

– Helt fra første stund, da det ble kjent at lakseskatt skulle bli utredet, var det en massiv lobby i gang, for å stanse den. Med de overskuddene som ligger på bordet og når vi ser på en eventyrlig etterspørsel etter norsk laks, mener jeg veldig sterkt at dette har de råd til.

I SAMME BÅT: Nord sitter, i kraft av sitt verv som leder i LOs største forbund, i sentralstyret til Ap, sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Her avbildet sammen på landsmøte i Fagforbundet.

Nord er veldig klar i sin tale.

– Jeg ser et massivt press for å endre forslaget. Det er direkte usmakelig. Det dreier seg om en relativt begrenset skatt på superprofitt, for selskaper som i utgangspunktet får trukket fra investeringskostnader og andre utgifter - og hvor det legges inn et relativt godt bunnfradrag, for å skjerme mindre selskaper.

– Uhørt og umusikalsk

Laksebransjen reagerer spesielt på at regjeringen har lagt til grunn en børsbasert normpris på laks, som kan avvike kraftig fra den reelle prisen på fastprisavtalene i bransjen.

– Med de marginene vi ser, bør de ha råd til å bidra i en krisetid. Jeg må jo si at det er provoserende at de store selskapene, som i de siste dagene har lagt frem gigantresultater, tyr til permitteringer straks noe går dem imot, sier Nord og legger til:

– Permitteringer betyr at de vil sende regningen til staten, selv om eierne har store personlige profitter. Det er uhørt og umusikalsk.

Åpen for Tonje Brenna som nestleder

Mandag deltok hun på sentralstyremøtet i Ap, som opplever krisemålinger. Nord sier det bekymrer henne at partiet hennes sliter så kraftig med oppslutningen.

– Jeg har tenkt mye på det. Bakgrunnsteppet om hva folk er bekymret over, er at det er knyttet til fremtiden og egen økonomi. Vi har ikke klart å få ut hva regjeringen har levert.

– Er det årsaken?

– Det er en årsak. Ap har en god politikk, som spesielt treffer lavinntekstsgrupper, som gir lavere kostnader blant annet knyttet til SFO, barnehage og barnetillegg for uføre. Det vil gi lavere kostnader, men det synes ikke som om de har oppfattet det.

– Og svaret på det er?

– Vi må ut og møte og snakke med folk.

AKTUELL: Tonje Brenna ble sendt i Debatten nylig, for å svare på kritikken, blant annet fra Trond Giske.

– Er det naturlig at det kommer opp en diskusjon før vårens landsmøtet om det er behov for fornyelse i lederposisjoner?

– Jeg tror alle partier før landsmøter må vurdere hvordan man setter sammen laget. Ap skal ha gode prosesser på det, via valgkomiteen, blant annet på om man skal ha en eller to nestledere.

– Bør kunnskapsminister Tonje Brenna være aktuell, hvis man skal ha to nestledere?

– Tonje er en flink dame.

– Den største overraskelsen

Nords uttalelser om lakseselskapene blir møtt med hoderysting i Sjømat Norge, som organiserer havbruksselskaper.

– La meg gjenta det vi har sagt hele veien: Havbruksnæringen er allerede en av de næringer som betaler mest til fellesskapet. Vi er selvsagt innstilt på å bidra mer til fellesskapet i den situasjonen Norge står i i dag, sier leder Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

– RØDGRØNN STØTTE: Geir Ove Ystmark sier de jobber med ordførere blant annet fra Ap og Sp, mot regjeringens forslag.

Og fortsetter:

– At Mette Nord er i sjokk over at vi jobber sammen med ordførere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og fagbevegelsen for å berge lønnsomme norske arbeidsplasser, er den største overraskelsen. Det vi ber om en ryddig prosess i god norsk tradisjon og en skattemodell uten negative effekter for investeringer og arbeidsplasser slik vi ser i det som nå ligger på bordet.