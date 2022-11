20-åring døde – politiet advarer mot nytt rusmiddel

Politiet advarer mot det de kaller et «nytt og svært potent narkotisk stoff», etter at en 20-åring fra Nedre Romerike døde av det i oktober.

– Stoffet heter Protonitazen og er enda sterkere enn Fentanyl, skriver politiet i Øst på sin Facebookside.

Forrige uke advarte også Oslo universitetssykehus om stoffet, som de omtaler som et et syntetisk opiod.

– Protonitazen er et syntetisk opioid som ikke er i klinisk bruk, men som selges illegalt. Det er svært potent, noe som betyr at en liten dose kan gi livstruende effekter som respirasjonsstans og hjertestans, skriver sykehuset.

Ifølge OUS har stoffet ikke vært påvist i Norge tidligere.

– Vi er bekymret for at folk kan få i seg dette uten at de er klar over hvor sterkt det er. Selv en liten dose kan være livstruende, skriver politiet.

De ønsker at dem som har informasjon om stoffet tar kontakt.

– Det er av stor betydning å få kartlagt hvor og hvem som distribuerer dette stoffet, slik at nye dødsfall eller overdoser forhindres.