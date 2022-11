SKUFFET: Henning Skau er leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF).

Raser mot studentministeren: − Provoserende

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe uttalte at man «ikke får noen grad» av yrkesfaglig utdanning. Det får studentleder til å reagere.

Utspillet fra Borten Moe (Sp) kom under en debatt i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag.

Der sier statsråden at man ikke får noen grad eller mastergrad av å gå høyere yrkesfaglig utdanning, og at et forslag fra Venstre om å bruke penger på fagskole er «Donald Duck-penger Venstre bruker for å score et billig politisk poeng».

– Jeg er mildt sagt rasende, sier Henning Skau. Han er leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter.

Studentlederen mener statsråden burde vite bedre. Nå beklager Borten Moe deler av utspillet.

– Det finnes snart 30 000 fagskolestudenter i Norge, og de kan ta fagskolegrad fagskolegradEttårig høyere yrkesfaglig utdanning eller høyere fagskolegrad høyere fagskolegradToårig høyere yrkesfaglig utdanning, forklarer han.

– Yrkesfaglig utdanning er underfinansiert

Skau forteller at en av fagskolestudentenes største kampsaker handler om synlighet og anerkjennelse.

– At Borten Moe ikke anerkjenner at man faktisk får en grad, bidrar ikke mye til saken dessverre, sier Skau.

Han kan fortelle at mange fagskole-utdannede i dag jobber med teknologi, er ingeniører, ledere eller jobber i samfunnskritiske yrker i for eksempel helsevesenet.

– Statsråden har rett i at høyere yrkesfaglig utdanning bare koster en brøkdel av pengene sammenlignet med en plass på universitet eller høyskole. Det er fordi at høyere yrkesfaglig utdanning er underfinansiert, sier Skau.

– At en statsråd i dag snakker om «Donald Duck-penger» er provoserende. Dette er en total undergraving av fagskolene.

Minner om regjeringsplattformen

Skau synes statsrådens utspill er særlig provoserende, all den tid regjeringen faktisk skriver i Hurdalsplattformen om styrking av yrkesfaglig utdanning.

«Regjeringen vil styrkje høgare yrkesfagleg utdanning og fagskulane skal være eit likeverdig yrkesfagleg alternativ til universitets- og høgskuleutdanning» heter det i plattformen, hvor det skrives om både bedre finansiering og tusen flere fagskoleplasser årlig i fem år.

– Vi har ikke sett noe til dette, sier lederen for fagskolestudentene.

HURDALSPLATTFORMEN: Høsten 2021 presenterte lederne for regjeringspartiene, Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sin regjeringsplattform i Hurdal. En regjeringsplattform er en politisk plattform for en regjering, hvor en ny regjering lister opp målene som vil oppnå mens de sitter med makten.

Borten Moe beklager

Når VG fremlegger Skaus frustrasjon for forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, er han klar på at han ikke mener pengene brukt på fagskole er «Donald Duck-penger».

– Det er synd at det ble tolket slik, sier statsråden, som forklarer at uttrykket skulle beskrive hvordan han opplevde Venstres alternative statsbudsjett, som var tema i debatten på Dagsnytt 18.

– Om vi tolker hverandre i verste mening, kommer ikke debatten videre.

Statsråden legger seg flat for å ha sagt at man ikke får noen grad av fagskoleutdannelser.

– Det vet jeg utmerket godt at man får. Det var en faktafeil, som må beklages, sier Borten Moe.

LEGGER SEG FLAT: Borten Moe beklager at han sa man ikke får noen grad av å ta fagskoleutdannelse.

«Studentministeren» presiserer at regjeringen har prioritert penger til å opprette 500 nye fagskoleplasser i det nye statsbudsjettet.

– Hvor er de 1500 andre plassene som ikke kom hverken i budsjettet for 2022 eller 2023?

– Det handler om at vi er i en annen økonomisk situasjon nå enn da Hurdalsplattformen ble skrevet. Men vi håper fagskolene ser at vi prioriterer dem, selv i et stramt budsjett.