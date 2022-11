BONDE: Kjell Olav Vassenden tilbake i fjøset og de 80 dyrene av rasen gammelnorsk spælsau han måtte reise fra fredag.

Flomdrama i Voss: Måtte forlate 80 sauer alene

VOSS (VG) Kjell Olav Vassenden (67) ble evakuert fra gården i Voss sammen med barnebarn, datter, svigersønn og kone. Igjen på gården sto 80 sauer uten tilsyn.

Bonden Kjell Olav Vassenden tar imot VG på gården i Teigdalen i Voss kommune dagen derpå.

Da er han trygt tilbake hos dyrene sine, etter mange timer med bekymring.

Vannet er på vei tilbake på Voss og andre steder på Vestlandet etter flomherjingene på Vestlandet. E16 er nå åpen igjen med redusert fremkommelighet, men mange veier er fortsatt stengt på grunn av skredfare.

Vassenden forteller hvordan vannmengdene fosset bak bygningene hans fredag kveld, da redningsapparater skal ha rådet ham til å ta med familien og forlate området.

Han valgte å følge oppfordringen.

– Man har jo med kraftige naturkrefter å gjøre, sier bonden.

– Det er mye bedre å være i forkant, mener han.

HJEMME IGJEN: Kjell Olav Vassenden viser VG rundt.

Les også Stabssjef: – Nest verste flom i Voss i moderne tid VOSS (VG) Et klasserom i kulturhuset på Voss er rammet, og på et av hotellene i sentrum vasser resepsjonisten i vann.

Skadene er omfattende etter flommen som har rammet Vestlandet det siste døgnet.

Vel tilbake på gården fikk imidlertid bonden se at alle dyrene hans var i god behold.

– De har ikke vært rammet i det hele tatt, forklarer han lettet.

Vassenden viser VG rundt på området, der man ser skader av nattens vannherjinger.

Juletrær med belysning fra gårder rundt er blitt revet med av massene, og plast fra rundballer henger fast i trær. En traktor har kjørt seg fast.

Familien har også fått vann inn i kjelleren.

Søkte ly hos venner

Bonden forteller om evakueringen av de fem, som alle er fastboende på gården:

– Vi kjørte med bil, og kom et stykke forbi gården. Da rant vannet, og da valgte vi å snu å stå en trygg plass. Da kom en redningsbil og tok oss trygt med videre, sier Vassenden.

MYE VANN: Slik så gården ut fredag.

Les også Uværet herjet på Vestlandet Det dårlige været har truffet Voss hardest. Vannet har flommet over og tatt seg inn i hus og kjellere.

De endte med at familien søke husly hos venner og kjente tre kilometer unna. Der var strømmen gått så de fikk ikke fulgt med på nyheter.

– Men vi hadde det koselig og satt og pratet.

Da ante de ikke hvor lang tid det ville gå før de kunne returnere. Yngstemann i følget, barnebarnet på fire, moret seg over hendelsen, forklarer bestefar.

– Han syntes jo dette var kjempestas med blålys og det hele, sier Vassenden og ler.

SENTRUM: Sånn så det ut i Evanger sentrum lørdag formiddag.

Familien har bodd på gården i fire år.

– Hva mener du må gjøres for å hindre at dette skjer igjen?

– Det er å få rensket opp masse av elven, gjøre den flomsikker, leie sikringssteiner ut mot elven og ikke minst at de har bedre kontroll på magasinene i Volavatnet, mener bonden.

Det har kommet 150–200 mm nedbør de to siste døgnene, men nå har det sluttet å regne, og vannføringen er på vei ned, ifølge varselet fra varsom.no.

– Nest verste

Tor Halvorsen, stabssjef i Innbyggerservice i Voss herad, uttalte i en pressemelding litt før kl. 10 lørdag at dette er den nest verste flommen i moderne tid på Voss.

– Og trolig den verste på Evanger. Vangsvatnet kulminerte mellom klokken 04.00 og 05.00 lørdag morgen, forklarte han og opplyste at det ligger om lag 30 centimeter under nivået for 2014-flommen.