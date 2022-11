RÅD: Ap-leder Jonas Gahr Støre dro til Bergen våren 2019 for å møte Richard Storevik (t.v.) og andre tillitsvalgte som hadde meldt seg ut av Ap. Nå gir han Støre råd i en krisetid.

Før krisemøte i Ap: Ber Støre sørge for samling

LO-tillitsvalgte Richard Storevik meldt seg ut i protest – men er nå inne i Ap igjen. Han forsvarer Jonas Gahr Støre, men mener Trond Giske favner mange på venstresiden i partiet.

De 20 medlemmene i det mektige sentralstyret i Ap møtes mandag ettermiddag, etter krisemålinger helt ned mot 16,9 prosent.

Det har fått alarmen til å gå i hele partiapparatet.

Samtidig ble det full fyr i teltet før helgen, da AUF-lederen på direkten på NRK gikk til frontalangrep på Trond Giske, som hun mener ødelegger for partiet.

Eks-nestleder Giske er nå lokallagsleder for Ap-laget Nidaros i Trondheim, og har opplevd en eksplosiv medlemsvekst - ikke minst etter AUF-angrepet.

Justere kursen

VG har vært i kontakt med en lang rekke kilder både i og utenfor sentralstyret.

De peker på at diskusjonen nå går i to hovedretninger:

Det ene handler om politikken i seg selv, for å se om denne bør justeres.

Det andre handler om kommunikasjon til velgere og partiarbeid.

Kildene understreker at det uansett ikke er snakk om å gjøre store politikkendringer, men at man på noen områder ser at det vil være nødvendig å justere kursen noe.

Forut for sentralstyremøtet, der det er ventet at det blir en diskusjon om partiets stilling akkurat nå, er det få som ønsker å gå åpent ut om veien videre.

Ut og inn

Men en som har klare meninger, er den profilerte lederen av Fellesforbundet i Bergen, Richard Storevik.

I 2019 meldte den tillitsvalgte ved Leirvik AS seg ut av Arbeiderpartiet fordi han mente partiet ikke lenger hadde en industripolitikk han kunne leve med.

I dag er han tilbake i partiet. Han sier som regel det han mener. Også når det gjelder 16,9 prosent på siste måling for Ap.

Freder Støre

Men fagforeningsbamsen fra Bergen freder sjefen.

– Jeg skal ikke unnslå at jeg var kritisk da Jonas ble partileder, han med hans bakgrunn. Han var ikke min type. Men jeg har truffet ham flere ganger og blitt litt kjent med ham og det han står for. Jeg liker ham. Han har vist seg å være en kamerat jeg stoler på og som er rett mann for partiet.

Han legger til:

– Om han har gode nok rådgivere rundt seg, er jeg mer i tvil om.

Selv om han har funnet den sosialdemokratiske tonen med Støre, er Storevik kritisk til en del av partiledelsens håndtering av flere saker i høst.

– Det har kostet i oppslutning, men jeg synes Jonas har håndtert coviden, krigen, strømkrisen og kampen mot økte renter på en god måte. Men så går de på blemmer, som forslaget om kutt i dagpengeordningen for ledige, sier han.

Storevik har etter Støres besøk i Bergen

Og viser til at det er det samme som å gi bort velgere.

– De burde skjønt at det er en sak de må tape og som gjør at SV vinner oppslutning. Vi kommer bakpå og gir helt unødvendige politiske seire til andre, sier Storevik.

Han gir Støre følgende råd – fra bokseringen.

– Jeg tenker litt på det min bokselærer ofte sa til meg: Du må frem på tærne og være offensiv. Jeg tror det er et godt råd til Jonas. Han må vise hva partiet vårt vil.

Fagforeningstoppen i Bergen sier det er viktig at Støre og hans folk har kontakt med grasrota i partiet og fagbevegelsen, slik at partiets politikk har fått brynt seg på virkeligheten på grasrota.

– Giske treffer

Han sier Oslo kan mene hva de vil om Trond Giske, men at han treffer.

– Min opplevelse er at Trond har god støtte på venstresiden i partiet, selv om han bare leder et partilag i Trondheim.

Han likte ikke måten AUF angrep Giske på under Debatten i forrige uke - et angrep Støre morgenen etter ga sin fulle støtte.

– Jeg mener det bidrar til å skyve enda flere velgere bort fra Ap. Trond står for en politisk linje mange liker. Det har jeg selv erfart i det siste, sier han:

– Vi hadde styremøte forleden og tre av styremedlemmene tok til orde for at vi burde hente Giske til et møte, for å fortelle om hva de har gjort for å gå fra null til over 1400 medlemmer i Ap-laget Nidaros.

– AUF-lederen viser til at det er mange jenter som fortsatt strir med deltar i det offentlige rom på vegne av Ap?

– Det har jeg dyp respekt for. Samtidig kan vi ikke unnslå at det er mange i Ap som liker hans politiske budskap og at vi i en tid med så lav oppslutning skal være forsiktige uttalelser som kan splitte partiet vårt.

Ber om samling

Frode Fjeldsbø i Rogaland ber om samling.

– Målingene er fryktelig dårlige, det preger hele partiorganisasjonen. Det er mange ting som spiller inn her. En ting er krise og krig i Europa og post-pandemi, og det andre er politikken. Velgerne oppfatter ikke det tydelige Ap som de har forventet å se.

– Hva er løsningen?

– En viktig ting er at vi nå faktisk prøver å være ett parti og ikke mange samtidig, så vi må samle oss.

Fylkesleder Lise Selnes i Innlandet ønsker samhold og stø kurs.

– Krisemålinger i en krisetid krever videre stødig politisk arbeid og en bred forståelse av den krisetida vi er i fra oss alle. Innlandet Arbeiderparti hadde organisasjonskonferanse i helga, meldinga var klar, stødig kurs og samhold!