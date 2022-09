SPERRINGER: En person ble funnet død utendørs på en adresse i Bærum.

Person siktet for drap i Bærum

En person er siktet for drap etter at det ble funnet en livløs person i Bærum. Det bekrefter krimvaktleder Kjersti Myhre til VG.

Meldingen om hendelsen kom klokken 02.54 natt til torsdag.

En person var funnet livløs utendørs på en adresse på Gjettum i Bærum.

Rundt klokken 04.30 meldte politiet at de hadde kontroll på en mistenkt person, og at saken gikk over i etterforskningssporet.

– Det er ennå tidlig i etterforskningen, men vi arbeider bredt for å samle informasjon. Vi har kriminalteknikere på stedet og gjør tekniske og taktiske undersøkelser, rundspørringer, avhør og innsamling av mulige digitale spor, forklarte krimvaktleder Kjersti Myhre.

Dagbladet meldte deretter at en person var siktet for drap.

Politiet bekrefter at siktede og avdøde var i en relasjon til hverandre.

Politiet ønsker ikke å si mer om hva de vet nå av hensyn til videre etterforskning.