Opplysninger til VG: Kvinne siktet for drap i Bærum

BÆRUM (VG) En person er siktet for drap etter at det natt til torsdag ble funnet en livløs person i Bærum. Ifølge VGs opplysninger er den siktede en kvinne i 20-årene.

Publisert:

Politiet fikk melding klokken 02.54 om at en livløs person var funnet utendørs på en adresse på Gjettum i Bærum.

Rundt klokken 04.30 meldte politiet at de hadde kontroll på en mistenkt person, og at saken gikk over i etterforskningssporet.







Personen politiet har kontroll på er siktet for drap. Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom siktede og avdøde.

– Det er ennå tidlig i etterforskningen, men vi arbeider bredt for å samle informasjon, sier Myhre.

Da VG snakker med krimvakta like før 09.00 torsdag morgen, er pårørende fortsatt ikke varslet. De ønsker derfor ikke å si noe om kjønn og alder på de involverte.

Undersøker stedet

Politiet har sperret av et område i et tettbygd strøk.

– Vi har kriminalteknikere på stedet og gjør tekniske og taktiske undersøkelser, rundspørringer, avhør og innsamling av mulige digitale spor.

På fortauet nedenfor området som politiet har sperret av sykler barn på vei til skolen og morgentrafikken har tatt seg opp på veien et par hundre meter unna.

– Fryktelig trist

En nabo VG snakker med er på vei til jobb når hun passerer politiets sperringer. Hun har ikke lagt merke til noe i løpet av natten, og sier at det vanligvis er rolig i området.

— Det er fryktelig trist, det som har skjedd, sier hun.

Politiet ønsker ikke å si mer om hva de vet nå av hensyn til videre etterforskning.