Mann funnet død i Bærum: Kvinne i 20-årene siktet for drap

BÆRUM (VG) En kvinne i 20-årene er siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs utenfor en kommunal omsorgsbolig i Bærum natt til torsdag. Ifølge politiet er det en relasjon mellom de to.

Saken oppdateres!

– Undersøkelser på stedet tyder på at fornærmede er utsatt for noe kriminelt. Den avdøde er identifisert, og politiet er i gang med å varsle pårørende, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.







Klokken 02.54 ble politiet varslet om at en livløs person var funnet utendørs på en adresse på Gjettum i Bærum.

Halvannen time senere meldte politiet at de hadde kontroll på en mistenkt.

Kvinne i 20-årene siktet

Torsdag formiddag bekrefter de at siktede er en kvinne i 20-årene, og at personen som ble funnet død er en mann i 30-årene.

– Det er en relasjon mellom avdøde og siktede, men nærmere bakgrunn for hendelsen er så tidlig i etterforskningen ikke klarlagt.

Siktedes forsvarer, advokat Marte Svarstad Brodtkorb, har vært i et kort møte med sin klient torsdag morgen.

– Jeg har foreløpig ingen kommentarer i saken. Det er planlagt et avhør av min klient nå, sier Brodtkorb til VG.

Hendelsen har skjedd utenfor en kommunal omsorgsbolig i Bærum. Medarbeidere og beboere i boligene blir ivaretatt av kommunens psykososiale team.

Undersøker stedet

Politiet har sperret av et område i et tettbygd strøk.

– Vi har kriminalteknikere på stedet og gjør tekniske og taktiske undersøkelser, rundspørringer, avhør og innsamling av mulige digitale spor.

På fortauet nedenfor området som politiet har sperret av sykler barn på vei til skolen og morgentrafikken har tatt seg opp på veien et par hundre meter unna.

– Fryktelig trist

En nabo VG snakker med er på vei til jobb når hun passerer politiets sperringer. Hun har ikke lagt merke til noe i løpet av natten, og sier at det vanligvis er rolig i området.

— Det er fryktelig trist, det som har skjedd, sier hun.

Politiet ønsker ikke å si mer om hva de vet nå av hensyn til videre etterforskning.

