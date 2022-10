SENTRALT: Både åstedet i Sloraveien 4 i Lørenskog og det stjålne passet til Ole Henrik Golf er viktig for politiet i etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. Tre menn er siktet i saken. Alle nekter straffskyld.

Siktet i Lørenskog-saken: Økokrim fant sentralt pass på PC

I løpet av de siste årene har mannen i 30-årene vært under etterforskning av Økokrim. Da etterforskerne åpnet PC-en hans, så fant de et bilde av et sentralt spor i Lørenskog-saken: Det stjålne passet til Ole Henrik Golf.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det aktuelle passet har vært en viktig del av etterforskningen i forsvinningssaken siden senhøsten 2018 og knyttes til en rekke planleggingsskritt som leder frem til bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet vet at det stjålne passet til Ole Henrik Golf er misbrukt av en eller flere gjerningspersoner i den snart fire år gamle straffesaken – men også av andre personer som ikke knyttes til forsvinningen.







I 2020 etterforsket Økokrim en straffedømt mann i 30-årene fra Oslo. I løpet av etterforskningen tok de blant annet beslag i en datamaskin som knyttes til ham. Da etterforskere hos Økokrim gikk gjennom innholdet på datamaskinen, så fant de altså et bilde av det stjålne passet.

Økokrim hadde ikke selv noen interesse av funnet, men de så verdien av at informasjonen tilfløt kollegene i Øst politidistrikt som etterforsket Lørenskog-saken.

Den straffedømte mannen i 30-årene nekter straffskyld.

– Jeg er etter loven avskåret fra å kommentere de opplysningene VG mener å besitte, sier siktedes forsvarer, advokat Marius Dietrichson, til VG.

Les også Det stjålne passet Lørenskog-etterforskerne vet at en gjerningsmann misbrukte passet til Ole Henrik Golf (32) for å ta Anne-Elisabeth Hagen. Nå etterlyser politiet alle som har kjøpt, delt eller solgt passet.

I løpet av fjoråret gjennomførte politiet en rekke etterforskningsskritt opp mot bildefunnet, som de nå kunne knytte til en konkret person: Den straffedømte mannen i 30-årene fra Oslo.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt ønsker ikke å svare på VGs spørsmål på grunn av taushetsplikten i saken.

Mannen i 30-årene ble i denne perioden ansett som mistenkt. Han var godt kjent fra politiet fra tidligere saker, som blant annet omfattet overgrep, ID-tyverier, bedragerier og dokumentforfalskning, ifølge VGs opplysninger.

Hadde politiet nå funnet personen som kjøpte en kopi av passet til Ole Henrik Golf på det mørke nettet?

Hadde den straffedømte mannen i 30-årene en rolle i planleggingen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen?

Eller er han kun en mann som har vært i besittelse av passet – uten å ha en rolle i Lørenskog-saken over hode?

Parallelt med den hemmelige etterforskningen mot mannen i 30-årene i fjor høst og vinter, så gikk politiet ut offentlig med en etterlysning av alle som hadde kjøpt, delt eller solgt den stjålne identiteten. Politiet ba også om hjelp fra butikker, betalingstjenester og alle som kan søke på navnet til Golf i sine kundelister.

– Jeg vil oppfordre dem til å melde seg for politiet. Tiden er inne for det, uttalte daværende påtalelederen Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt til VG.

Passets historie

En gang mellom april 2013 og vinteren 2016 ble en kopi av passet til Ole Henrik Golf fra Mandal stjålet. Kopien selges på flere markedsplasser på det mørke nettet.

Selv var Golf uvitende om hva som foregikk.

7. juni 2018: Passet ble solgt på nytt – denne gang på en ukjent markedsplass på det mørke nettet, den uregulerte og krypterte delen av internett. For politiet er dette tidsrommet svært interessant. Det er nemlig i denne perioden at det utføres en rekke planleggingsskritt som leder frem til bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.

Nøyaktig én måned senere – 7. juli 2018 – oppretter noen en e-postadresse i Golfs navn:

ohgolf@mail.com

I de påfølgende dagene ble denne e-postadressen brukt til å opprette kontoer på flere vekslingsbørser for kryptovaluta. Disse kom til å bli helt sentrale i forsvinningssaken.

Les også Opplysninger til VG: Ny mann siktet for medvirkning til drap i Lørenskog-saken I mai siktet politiet en straffedømt mann i 30-årene for medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Øst politidistrikt gikk også langt i å love amnesti, straffritak, for tipsere som eventuelt hadde begått straffbare handlinger.

– I hvilken grad vil du si at dette ID-tyveriet peker mot en nordmann?

– Det har vi flere ulike hypoteser rundt og det er mange ting man kan peke på der. Det er et norsk pass som er stjålet fra en nordmann, og det går igjen i flere norske straffesaker. Så det er én av mange ting som peker mot Norge, svarte den daværende påtalelederen.

I slutten av mai år ble det i all hemmelighet tatt ut en drapssiktelse mot mannen i 30-årene. Dette skjedde samtidig som politiet hadde flere etterlysninger i media i forbindelse med krypto-sporet i etterforskningen.

Ifølge siktelsen skal medvirkningen til drapet ha skjedd i perioden juni 2018 til forsvinningsdatoen 31. oktober 2018, altså i tidsrommet politiet mener hoveddelen av planleggingen av bortføringen pågikk.

Den nå drapssiktede mannen i 30-årene nekter straffskyld, ifølge hans forsvarer, advokat Marius Dietrichson.

VG har vært i kontakt med Økokrim. De viser til Øst politidistrikt for besvarelse av spørsmål knyttet til Lørenskog-saken.