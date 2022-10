Johny Vassbakk (52) tiltalt for Tengs-drapet

Johny Vassbakk (52) så ut til å leve et rolig liv med hundene sine i Skudeneshavn på Karmøy. Politiet mener han har båret på en mørk hemmelighet i over 27 år.

Klokken 07.35 1. september i fjor ble 52 år gamle Johny Vassbakk pågrepet og siktet for den påståtte hemmeligheten:

Drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy, natt til 6. mai 1995.

Vassbakk nekter straffskyld og hevder at han aldri har vært i nærheten av hverken den 17 år gamle jenta eller åstedet.

Politiet tror ikke på ham.

I flere år har de etterforsket 52-åringen fra Skudeneshavn i all hemmelighet, blant annet på grunn av et DNA-resultat fra 2019 som peker mot ham.

Nå har Rogaland statsadvokatembeter og Riksadvokaten vurdert mistankegrunnlaget fra den nye etterforskningen av den gamle drapssaken:

Johny Vassbakk tiltales for drapet på Birgitte Tengs – og må møte i Haugaland og Sunnhordaland tingrett. I en pressemelding skriver statsadvokaten at tiltalen er forkynt for tiltalte og de nærmeste pårørende er orientert om den.

Dette er Tengs-saken: 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine, men han ble senere frikjent.

Derfor er den viktig: Siden fetteren ble frikjent, har saken vært uoppklart.

Dette er nytt: I fjor ble en annen mann pågrepet og siktet for drapet på Birgitte. Han nekter for å ha noe med det å gjøre. Det er denne mannen som nå er tiltalt for drapet, og må møte i retten.

TILTALT: Johny Vassbakk (52).

Politiet har tatt feil mann, mener mannen som nå er tiltalt for drapet i 1995.

Høsten 2018 sendte TV 2 en dokumentarserie basert på Bjørn Olav Jahrs bok om Birgitte Tengs.

– Jeg er så møkka lei av å bli trakassert på den måten der. Jeg har ingenting å gjøre med hverken den ene eller den andre saken, så enkelt er det, sa mannen i 2018.

Men hvem er egentlig mannen som kan stå bak en av norgeshistoriens mest omtalte drapsgåter?

Jobbet som sjåfør

Tilbaketrukken. Hundeinteressert. Rolig. Snill. Og omtenksom. Disse ordene tilhører omgangskretsen og bekjente av Johny Vassbakk, som svarer på spørsmål fra VG om hvordan han er som person.

Før Vassbakk ble pågrepet i fjor høst så det ut til at han levde et rolig liv med hundene sine i et villastrøk på Haugalandet.

– Han er veldig ryddig, velstelt og god til å bake kaker, har en bekjent av ham tidligere beskrevet til VG.

De siste 15 årene har Vassbakk jobbet som sjåfør, og han kjørte langtransport den siste tiden før pågripelsen.

Han reiste mye rundt når han ikke var på jobb, har flere uttalt til VG. Blant annet har han deltatt på ulike arrangementer, som hundeutstillinger.

På sosiale medier har Vassbakk også vist interesse for hundehold, og han har skrevet i kommentarfeltet til hundeoppdrettere.

– Veldig rolig

Som yngre var Vassbakk lavmælt og hadde en liten omgangskrets, har en ekskjæreste fortalt til VG.

– Han var rolig av seg, veldig rolig til å være en så ung gutt. Han drakk ikke alkohol og røykte ikke. Utad var han svigermors drøm, rett og slett, sa hun.

Mannen har aldri vært gift eller fått barn, men denne kvinnen var kjæresten hans i noen år på 90-tallet.

I et tidligere politiavhør har Vassbakk fortalt om dette forholdet, og at det tok slutt i januar 1994.

Det er under halvannet år før Birgitte Tengs ble drept.

– Dårlig følelse

Snill, omtenksom og en god venn. Slik beskrev en venninne den 52 år gamle mannen overfor VG for en tid tilbake.

– Jeg er kjempeglad i ham, sa venninnen.

Vassbakk har aldri blitt sint på eller oppført seg aggressivt mot henne, fortsatte hun. De to hadde en god tone.

Men for noen år siden skjedde noe som hun sier hun synes det er vanskelig å sette fingeren på.

– Jeg hadde en dårlig følelse i magen, det var liksom noe som skurret, sa hun.

Venninnen ante ingenting om Vassbakks rulleblad; At han var tidligere straffedømt, var helt ukjent for henne.

Likevel var den dårlige magefølelsen der.

Hun fortalte at hun etter å ha hørt «Uløst» – VGs podkast om Tengs-saken – begynte å lure på om Vassbakk kunne være involvert i drapet. Hun nevnte til og med detaljer i saken i samtaler med ham, for å se reaksjonen hans.

Men da han svarte avvisende eller unnvikende, lot hun det ligge.

– Denne saken har jo vært så usikker hele tiden. De har gjort så mye feil, sa hun.

«Langt og spesielt strafferegister»

Johny Vassbakk er ikke straffedømt siden 2005. Før den tid har 52-åringen en fortid der han er dømt for vold mot kvinner. Han har et «langt og spesielt strafferegister», heter det i en tidligere dom.

– Jeg var hans første offer, uttalte en kvinne fra Karmøy til VG i fjor.

– Jeg husker at angrepet skjedde noen meter hjemmefra. Jeg traff ham først lenger ned i bakken, da han spurte meg om hva klokken var, sa hun.

Våren 1986 skal Vassbakk, som da var 15 år, først ha passert kvinnen med sykkel – for så å vente på henne.

Uten forvarsel skal han ha slått henne syv til åtte ganger i hodet med en sykkelpumpe.

Hun falt i bakken og fikk jakken trukket over ansiktet, ifølge en rapport skrevet av sektretær Grete Strømme ved politiet i Haugesund, som viste til kvinnens politiavhør.

I 1988 skriver en politimann et notat etter et avhør av Vassbakk, ifølge rapporten til politisekretæren:

I avhøret tilsto han flere tyverier av kvinneklær og kvinnesko fra privatboliger på Karmøy. Et av tyveriene ble begått samme dag som avhøret ble gjennomført, 15. februar 1988.

Vassbakk hadde tatt seg inn i boligen og soverommet til kvinnen han hadde angrepet med sykkelpumpen et par år tidligere. Der stjal han et sort skinnskjørt og et par svarte støvletter, står det i rapporten, som gjengir deler av avhøret av ham.

– Jeg ble skikkelig sjokkert da jeg fikk høre at det var ham. Det var ekkelt. Forferdelig, har kvinnen uttalt til VG.

I årene som kommer, ble 52-åringen dømt for nye lovbrudd mot kvinner.

Kort tid etter drapet på Birgitte Tengs, kjente politiet til mannen som i dag er tiltalt, ifølge VGs opplysninger.

Bare fire dager etter drapet varsles politiet om ham, ifølge Birgitte Tengs-forfatter Bjørn Olav Jahr.

Varsleren er psykologen som noen år tidligere ble angrepet av Vassbakk i sitt eget hjem.

Grete Strømme, politisekretæren som startet egen etterforskning av saken, mente også at Vassbakk burde ha blitt undersøkt nærmere. Sommeren 1998 bestemte Strømme seg for å varsle retten om Vassbakk som i dag er tiltalt.

I 2019 var DNA-treffet klart mot Vassbakk, men politiet trengte mer.

Da politiet fengslet Vassbakk i september i fjor, var det også viktig at han har manglende alibi den helgen Birgitte Tengs ble funnet drept, får VG opplyst.

I tillegg har han vært en såkalt «moduskanditat» gjennom store deler av saken, og har en sedelighetshistorikk med innslag av vold.

Mannen har også kjørt samme type bil, en grønn Opel, som har vært sentral i saken.

Han ble for første gang avhørt i saken 4. desember 1995, og fortalte da at han hadde vært i Haugesund for å bowle eller gå på kino drapskvelden, men at han ikke husket helt sikkert hva han gjorde. Da han ble kalt inn til nytt avhør i desember året etter, sa han at han var sikker på at han ikke var i Kopervik sentrum natten drapet skjedde.