FRONTFIGURER: Steffen Handal i Utdanningsforbundet (til venstre) går nedover trappen ved Nationaltheatret stasjon et lite trinn bak KS-arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Ordkrig om lærerstreiken: Lærertopp mistenker KS for å spekulere i lønnsnemnd

Leder Steffen Handal i det streikende Utdanningsforbundet sier han mistenker motparten for å spekulere i at regjeringen vil stoppe streiken. – Grunnløs påstand, svarer Tor Arne Gangsø i KS.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg mistenker KS for å spekulere i tvungen lønnsnemnd. Men dette fører bare til at tillitskrisen mellom oss og motparten bare øker og at elevene fortsatt vil gå glipp av viktig skolegang, sier Steffen Handal til VG.

Uttalelsen kommer etter at det mandag morgen kom frem at Riksmekleren kalte situasjonen helt fastlåst. Riksmegler Mats Rulands nye forsøk på samtaler med partene i lærerstreiken den siste uken og gjennom helgen – førte ikke frem.

Det vil si – det resulterer i ytterligere temperatur i ordvekslingen mellom konfliktens frontfigurer – Steffen Handal for lærerne – og Tor Arne Gangsø i KS – for arbeidsgiversiden i kommuner og fylkeskommuner.

Gangsø mener Handal bommer grovt med sin påstand om at han mistenker KS for å spekulere i at regjeringen stopper streiken med tvungen lønnsnemnd.

Tvungen lønnsnemnd kjapt forklart

HØY TEMPERATUR: Plakater ved Østersund ungdomsskole i Fetsund – som markerer at lærerne der er tatt ut i streik.

– Grunnløs påstand

– Det er en helt grunnløs påstand. Det er Utdanningsforbundet som velger å trappe opp streiken. De velger hvem de tar ut, hvor mange og i hvilke kommuner. Mange elever har vært rammet over lang tid, og fra i morgen blir det enda flere, skriver Gangsø i en e-post til VG.

Streiken utvides tirsdag med 3000 nye lærere som forlater sitt arbeid på skolene.

Tvungen lønnsnemnd er et verktøy staten og i praksis regjeringen kan bruke dersom streiken medfører fare for liv og helse. I praksis betyr det at regjeringen griper inn, stopper streiken – og lar en egen rikslønnsnemnd fastsette lønnen partenes strides om.

Gangsø i KS minner om at kommunene søker om dispensasjon hvis de mener det er fare for liv og helse, noe lærerorganisasjonene tar stilling til lokalt.

Krevde lønnsnemnd

Hittil er det ikke så mange som har funnet noe behov for å rope varsku om at streiken medfører fare for liv og helse – selv om meldingene er mange om at streiken går ut over elevene på tredje- og fjerde uken.

Men allerede helt i starten av september gikk generalsekretæren i Rådet for psykisk helse ut og krevde tvungen lønnsnemnd grunnet stadig større risiko for psykisk uhelse for elever som er dobbelt rammet av pandemiskole og lærerstreik.

– Regjeringen kan ikke tillate seg å risikere elevenes velferd og sette deres liv og helse på spill, sa generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse til VG den 2. september.

Foreldre reagerer

Stadig flere foreldre reagerer nå også på hvordan streikens varighet og opptrapping rammer elevene.

ELEVPAPPA: Marius Chramer fra Tromsø er leder for det nasjonale Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG).

En gruppe foreldre til elever ved streikerammede skoler i Lillestrøm kommune skriver:

«Fire uker med streik er ikke kort når du er 13 år og ikke har vært på skolen siden juni, eller når du er yrkesfagelev og ikke får trent praktisk på faget. Det er heller ikke kort tid når du skal opp til avsluttende 10. trinnseksamen eller avsluttende videregående skole eksamen om bare 8 måneder. De fleste andre på ditt årskull ligger allerede langt foran deg. Konsekvensen vil bli dårligere karakterer, mindre sjanse for å komme inn på videre utdanning, få lærlingplass eller potensielt endrede livsløp,» skriver foreldrene ved talsperson Annhild Mostøl, som er mor til en streikerammet avgangselev i videregående.

– Barn har lidd nok

Leder Marius Chramer i det nasjonale Foreldreutvalget for grunnopplæringen, ber regjeringen gripe inn.

– Barn og unge har lidd nok nå – etter to år med pandemiskole og nå tre-fire uker med streik. De som trenger skoletilbudet aller mest, er de som rammes hardest. Jeg frykter uoverskuelige konsekvenser for mange. Nå må regjeringen vise handlekraft og ta initiativ til en løsning på denne situasjonen, sier Chramer til VG.

Han ønsker ikke å kreve tvungen lønnsnemnd, fordi foreldreutvalget ikke vil ta parti i en lovlig streik.

– Men regjeringen må likevel kunne ta grep i denne fastlåste situasjonen – når partene ikke ser ut til å klare det på egen hånd, krever Chramer.