KJEMPER: Som åtteåring begynte Penelope Lea å kjempe for miljøet og klimaet. Hun opplever at unge blir mer hørt i klimaspørsmål nå enn tidligere.

Unge klimaaktivister møter hets: − Ikke noe jeg skal akseptere

OSLO KATEDRALSKOLE (VG) Klimadebatten i Norge er for delt og snever, mener Penelope Lea (17). Nå ønsker hun at det skal bli tryggere for unge å ytre seg i offentligheten.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr og Live Austgard (foto)

Publisert: Nå nettopp

Penelope Lea (17) har allerede lang erfaring med fronte de unges sak. Hun begynte å jobbe med klima og miljø da hun var åtte år. Som 15-åring ble hun UNICEFs første ambassadør for klima og bærekraftig utvikling, og samme året talte hun på klimatoppmøte i Madrid.

Nå går klimaaktivisten på videregående, og kampen for å bremse klimaendringene er hennes viktigste mål. VG møter henne i skolegården til Oslo katedralskole – etter mattetimen.

– Det vi gjør nå er ikke i nærheten av det vi må for å møte klimakrisen, sier Lea til VG.

Tidligere i august kom FNs klimarapport som slo fast at klimautfordringene må behandles som en umiddelbar trussel mot menneskeheten. Men mens Lea prøver å få gjennom budskapet om hva som skal til for å få verden på rett kjøl, møter hun stor motstand fra folk som kommer med hat, hets og trusler på internett.

– Først var jeg veldig opptatt av at dette måtte jeg stå i, og dette må jeg tåle. Men nå tenker jeg at jeg ikke kan forvente dette. Det er ikke greit, og ikke noe jeg skal akseptere lenger. Folk kan være uenige, men hetsen gjør debatten bare fattigere.

les også FN-rapport: Klimaendringer setter en milliard barn i fare

For ung for å stemme

Lea er for ung til å stemme ved årets stortingsvalg. Neste gang hun kan stemme på en statsministerkandidat er når hun 21 år. Hun mener den største utfordringen med klimadebatten i Norge er at den er for liten og snever.

– I tillegg så går vi i konflikt med hverandre. Dette er egentlig noe vi burde stå i sammen på tvers av partier. Det rammer oss alle, uavhengige om du er på venstre- eller høyresiden, sier hun.

Hun har snakket med flere unge som ikke ønsker å ytre seg på grunn av hatet. Kampen for klimaet er preget av flere unge aktivister. Svenske Greta Thunberg har samlet unge til skolestreik, og klimabrølet har fått flere tusen elever til å bruke stemmen sin.

– Jeg er opptatt av vi som samfunn skal gjøre det trygt for alle å delta.

Hun er opptatt av at folk som deltar i klimadebatten kan ha egne meninger, men ikke egne fakta.

– Vi vet at unge jenter og særlig de med minoritetsbakgrunn får mest hat i dagens debatt. Vi må være tydelig på at det er en stor forskjell mellom å bruke ytringsfriheten sin, og å hate, hetse og mobbe, eller spre gal informasjon. Vi trenger alle stemmene vi kan få.

SAMTALER: Boken «I hverandres verden» har Lea samlet samtaler hun ikke vil glemme. Hun skriver at hun vil boken som en stemmeseddel for klimaet.

Kamp mellom unge eldre

Nå gir Lea ut boken «I hverandres verden», som er bygget på elleve samtaler hun har hatt i rollen som miljøforkjemper. Samtalene skal gi et større blikk på klimakrisen. En av dem er om samarbeid mellom generasjoner og folk som er uenige.

– Klimakrisen er et av de største generasjonssvikene vi står ovenfor. Vi trenger folk i alle aldre med i debatten, sier hun.

Sist uke publiserte UNICEF en rapport som viser at en milliard barn i over 33 land flere lever i ekstrem fare for å bli rammet av klimaendringene i dag.

– Det er ekstremt høyere tall. Jeg opplever at klimadebatten i Norge er altfor fokusert på små detaljer og konflikter. Jeg er veldig opptatt av at vi skal få et globalt spenn i klimadebatten. Klimakrisen er ikke bare et miljøproblem. Den handler om barnerettigheter, menneskerettigheter, krig, fred, helse og økonomi. Hvis vi klarer å ha et mer globalt spenn, så kan vi lettere finne løsninger som gjør at vi kan nå målene.

Delt debatt

Lea mener klimadebatten er for polarisert i dag fordi det finnes mange ytterpunkter, blant annet folk som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer

– Det kan være vanskelig å trenge gjennom og møte hverandre på en måte som er hyggelig og saklig. Det er viktig å møte hverandre på personlig nivå fordi det kan være en måte å gjøre samtalene mindre støtende og polarisert. Vi har alle en bakgrunn som gjør at vi mener det vi gjør.

HATPRAT: Penelope Lea (17) har sluttet å akseptere hatet hun får når ut uttaler seg.

– Hvorfor tror du noen blir så «trigget» av klimakampen?

– Det er komplisert. Hvorfor mobber vi hverandre i det hele tatt? Noe av grunnen tror jeg er fordi vi er redd for endringer, selv om vi vet at de endringene kommer til å redde oss. Noen blir kanskje sinte av unge som «pusher på». Det er kanskje ikke så viktig hvorfor, men bare anerkjenne at hatet er der.

Lea forteller at det kan være vanskelig som ung å gjenkjenne hersketeknikker i øyeblikket man utsatt for dem. De siste årene har hun deltatt på flere toppmøter og andre arenaer hvor klimaet blir diskutert.

les også Penelope Lea (17) mener klimafrykten er underkommunisert (+)

– Jeg har møtt både politikere og folk i næringslivet som har møtt meg med hersketeknikker istedenfor dialog.

– Hvordan møter du hatet nå?

– Før tenkte jeg at jeg måtte tåle det. Nå har det blitt viktigere å aktivere og tydeliggjøre for meg selv og andre de som ikke hater og hetser. For meg er det er viktig å aktivere det gode rundt meg, slik at jeg ikke føler at de som hater og hetser er i flertall, men at jeg husker at jeg har mange jeg står sammen med. At jeg ikke er alene.