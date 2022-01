1 av 4 strøk på sykepleiereksamen

Enda flere strøk på anatomieksamen i år enn før pandemien.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Resultatene etter deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i desember viser en strykprosent på hele 25,2 prosent. Eksamenen har tradisjonelt skyhøy strykprosent, men andelen som strøk i 2021 er høyere enn tidligere. I 2019, som var sist anatomieksamen ble gjennomført på ordinært vis, strøk 19,7 prosent.

I 2020 ble eksamenen omgjort til hjemmeeksamen på grunn av pandemien. Da endte 27 prosent med å stryke.

Det er store variasjoner i hvor mange som stryker fra utdanningssted til utdanningssted. Noen steder er strykprosenten opp mot 50 prosent, mens den andre steder er under 20. Best ut kommer studentene på Høgskulen på Vestlandets avdeling i Bergen. Der var det 9,2 prosent som strøk. Flest – hele 50 prosent – strøk på samme høyskoles avdeling i Stord.

Samtidig viser tallene at over halvparten får A, B eller C på eksamen.

– Dette kan tyde på at pandemien ikke har hatt den negative effekten på eksamensresultatene som vi hadde fryktet. Resultatene skiller seg ikke vesentlig ut fra det vi så før pandemien. Det vitner om at både undervisere og studenter har jobbet hardt under de krevende forholdene, sier Nokut-direktør Kristin Vinje til NTB.