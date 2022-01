FLERE: Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) håper flere vil gjøre en karriere i skolen.

Dette er de nye opptakskravene til lærerutdanningen

Nå blir det to ulike opptakskrav for å komme inn på utdanningen. Dermed vil flere vil kvalifisere til å bli lærerstudenter, sier regjeringen.

Publisert: Nå nettopp

Fra og med vårens opptak til høyere utdanning er det nye krav for å komme inn på lærerutdanningen. Til nå har det vært krav om minimum 35 skolepoeng, karakter 3 eller bedre i norsk og 4 i fellesfaget matematikk.

Nå endres reglene slik at det er flere veier inn til lærerutdanningen.

De nye kravene er:

Minst 40 skolepoeng og karakter 3 i matematikk og norsk, eller

Minst 35 skolepoeng og karakter 3 i norsk og 4 i matematikk, altså dagens krav.

De nye reglene tar hensyn til søkere som allerede har tilpasset seg dagens krav, og gir ifølge beregninger fra Samordna opptak flere enn i dag mulighet til å komme inn på studiet.

– Fire i matte er for ensformig

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier til VG at regjeringen vurderte flere alternativer.

– Vi mener at dette er en balansert løsning. Den fikk også god støtte av andre da det var ute på høring, sier utdanningsminister og legger til:

– Vi har alltid ment at kravet om karakter fire i matte er for ensformig og gjør at for mange som ellers har gode kvalifikasjoner ikke får mulighet til å ta lærerutdanningen.

NÅ: Utdanningsministeren forteller at det nye opptakskravet starter nå i år. Frist for å søke høyere utdanning er innen 20. april.

Ifølge NTB har også SV vært enig med Ap og Sp om å fjerne firerkravet. Dermed har regjeringen trolig sikret flertall for forslaget i Stortinget.

– Vi mener dette er et rimelig løsninger der vi både sikrer at vi kvalifiserer flere til utdanningen, samtidig som vi fremdeles stiller høye faglige krav for å bli lærer. Du skal være godt kvalifisert til den viktige jobben som lærer er, sier utdanningsministeren.

– Vil flere være kvalifisert med nye krav?

– Det vil være et ikke ubetydelig antall. Vi øker antallet kvalifiserte søkere med denne den nye kombinasjonen om vi ser på fjorårets søkerebase. Sannsynligvis vil det være flere, mange har nok droppet å søke fordi de visste de ikke fyller firer-kravet i matten.

– Med utgangspunkt i søkertallene fra i fjor, så øker vi antallet studenter som kvalifiserer til utdanningen.

– Mangel på lærere

Søkertallene fra de siste årene har vært dystre. Færre studenter har søkt seg til lærerutdanningen, samtidig som SBB har varslet om en økende lærermangel.

– Det er mangel på lærere i Norge, og vi har mangel på kvalifiserte søkere med dagens krav, sier Borten Moe.

les også Enige om å droppe firerkravet i matte i lærerutdanningen

Han forteller om ledige studieplasser rundt om i landet. Solberg-regjeringen brukte 43 millioner på å lokke til læreryrket.

Ved studiestart i 2021 var det 60 lærerstudier som fortsatt hadde ledige studieplasser, skrev NTB i august. For grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. klasse var nedgangen i søkere fra året før på nesten 15 prosent.

Den gang omtalte Aps daværende utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg tallene som dramatiske overfor NTB.

Opptaket åpner

1. februar åpnes det for å søke på høyere utdanning via Samordna opptak for høstsemesteret 2022. Ifølge Kunnskapsdepartementet er det usikkert om opptakssystemet vil takle to ulike alternative opptakskrav, men de forsikrer at det ikke skal gå ut over søkerne.

Som et tiltak for å få flere kvalifiserte søkere har regjeringen finansiert et nettbasert matematikkurs ved Universitetet i Sørøst-Norge. Selve kurset er gratis, men man må betale for å ta privatisteksamen i etterkant. Fristen for å melde seg opp til både kurs og eksamen er 1. februar.