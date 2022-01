UNDERSØKES: Det er usikkert om coronatester i nesen er tilstrekkelig for å fange opp omikronvarianten.

FHI undersøker om coronatester bør tas i halsen

Flere medier har meldt om tilfeller hvor personer opplever å teste negativt for corona i nesen, men positivt når testen tas i halsen. Folkehelseinstituttet undersøker nå om dagens testmetode er tilstrekkelig.

I dag kan du teste deg ut av karantene ved hjelp av en negativ hurtigtest, og de etterspurte selvtestene brukes hyppig som et smitteverntiltak i grunnskolen.

Dagens anbefaling er at hurtigtestene tas i nesen. Også PCR-tester kan tas fra neseboret, etter at FHI i sommer konkluderte med at det ga nesten like sikre svar som testene i hals og nesesvelg.

Men etter at omikron-varianten gjorde sin ankomst, har det kommet frem historier om personer som tester negativt i nesen, men positivt i halsen.

NRK skrev lørdag om Guro Tangen som bare fikk påvist viruset når testen ble tatt i halsen.

– Det er riktig at det pågår en diskusjon internasjonalt om akkurat det. Den diskusjonen er vi med i, og vi gjør undersøkelser også i Norge av dette, sier avdelingsdirektør ved FHI Line Vold, til VG.

Fraråder selvtest i halsen

Gunnar Mellgren er direktør for laboratorieklinikken ved Haukeland Universitetssykehus. Han sier at de vet lite om at testing i halsen gir sikrere resultater, ettersom det ikke er gjort gode studier på det enda.

– Vi skal være forsiktige med å tro at enkelteksempler indikerer at det er bedre å ta prøven i munnen enn i nesen, sier han.

Flere land har likevel anbefalt å ta selvtestene i halsen i tillegg til i nesen. Mellgren fraråder dette før vi vet mer.

– Alle antigene hurtigtester som tilbys, er laget for å ta i nesen. Vi anbefaler ikke å eksperimentere med dette selv, men følge instruksjonene.

Preben Aavitsland ved FHI understreker at det er viktig at man følger bruksanvisningen til selvtestene. Han mener likevel at det ikke er noe i veien for å ta testpinnen i halsen, før den går i nesen.

– Det kan man gjøre, men det å ta den godt inn i nesen skal være nok, sier Avitsland og legger til:

– Det er mulig at det kan være noe bedre.

Når det gjelder PCR-testing, mener Mellgren ved Haukeland Universitetssykehus at dagens testmetode er godt tilpasset viruset slik situasjonen er i dag. Disse tas av helsepersonell og ofte langt inn i nesen, noe som vil gi et sikrere resultat, sier Mellgren.

Han peker på at også PCR-testene som tas i den fremre delen av nesen er mer sensitive og dermed fanger opp viruset lettere enn en antigen hurtigtest.

Kan komme nye råd

Flere eksperter internasjonalt har uttalt seg i diskusjonen om testing ved omikron.

Ekspert på luftveisvirus Donald Milton, sier til New York Times at spørsmålet om følsomheten til hjemmetester, har reist en debatt om hva som er den beste måten å oppdage viruset på. Han sier at viruset først oppstår i halsen og ikke i nesen.

En sørafrikansk studie som ble publisert i desember, slår fast at tester i nesen ga sikrere resultater ved deltavarianten, men at det motsatte er tilfellet for omikron. Studien er ikke fagfellevurdert.

Ifølge avdelingsdirektør ved FHI Line Vold er det for tidlig å konkludere med hvilken testmetode som egner seg best for omikron.

– Vi trenger mer data før vi kan konkludere med hva som er best. Når vi får en tydeligere konklusjon, kan vi kanskje gi nye råd. Det må vi se på, om det kan gi grunnlag for det.