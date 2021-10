SKUTT: En mindreårig gutt ble skutt i magen like ved Stovner senter mandag kveld.

Stovner-skytingen: Har siktet og etterlyst mann i 20-årene

Politiet har siktet og etterlyst en mann i 20-årene etter at en ung gutt i tenårene ble skutt på Stovner mandag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var klokken 21.18 mandag ble politiet varslet om en hendelse i nærheten av Stovner senter. En ung gutt i tenårene ble funnet skutt i magen, rett over veien for politistasjonen på Stovner.

Den mindreårige gutten er utenfor livsfare, og har blitt avhørt av politiet.

Ingen har så langt blitt pågrepet for skytingen, men onsdag opplyser politiet at de har siktet og etterlyst en mann i 20-årene for drapsforsøk.

– Med bakgrunn i omfattende etterforskning er en mann siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette. Han er noe kjent for politiet fra før, opplyser leder for etterforskningsseksjon drap i Oslo-politiet, Anne Alræk Solem, i en pressemelding.

Politiet ber den siktede mannen om å melde seg til politiet snarest.

les også SKUDDENE I OSLO

– Vi antar at han kjenner godt til at politiet vil ha tak i ham. Vi søker aktivt etter ham, og tror derfor at han kjenner godt til at politiet vil snakke med ham, sier Solem til VG.

Hun sier de har avdekket en relasjon mellom fornærmede og siktede, men ønsker ikke å utdype noe rundt det.

– Vi mener det er en relasjon mellom de to og vi begynner å danne oss et bilde av foranledningen, men vi kommer ikke til å gå i detalj om det av hensyn til etterforskningen.

Til VG sier Solem at det er omfattende etterforskningsarbeid som har ført til siktelsen.

– Det er gjort mye etterforskning, og tatt mange vitneavhør av personer i nærområdet, rundspørringer, det er siktet videobeslag og tekniske beslag, og alt dette gjennomgås nå. Samlet så har dette medført siktelse av en person.

Den mindreårige gutten ble funnet med et skudd i magen rett over veien fra Stovner politistasjon.

Politiet mener han ble skutt et annet sted, ved en undergang noen hundre meter fra der han ble funnet. Hvordan han har kommet seg vekk derfra, ønsker ikke Solem å kommentere.

– Vi kjenner litt til hendelsesforløpet per nå, men vi ønsker å være tilbakeholdne med opplysninger for øyeblikket. Det er viktig at vi får pågrepet siktede før vi går i ytterligere detalj, sier hun.

UNDERSØKER: Politiet mener det er to åsted i saken. Ett av dem er en undergang i nærheten av der den mindreårige gutten ble funnet.

Solem sier videre at de fortsatt er svært interessert i tips, film og bilder som kan belyse hendelsen.

– Etterforskningen går for fullt og vi ber publikum om å ta kontakt. Det er en alvorlig hendelse som har funnet sted i det offentlige rom.

En av flere

Skytingen på Stovner føyer seg inn i en rekke av skytinger i hovedstaden de siste månedene.

Siden midten av august har åtte personer blitt skutt i hovedstaden.

I starten av oktober ble 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo. Han døde av skadene dagen etter.

En mann er pågrepet og siktet for medvirkning til drap, og onsdag ble det kjent at politiet også har siktet og etterlyst de to terrordømte brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli fra Bærum for drapet.

– Vi er bekymret. I oslopolitiet jobber vi kontinuerlig med å forebygge og avverge at konflikter eskalerer på denne måten. Det er utrolig viktig å oppklare disse sakene, for å unngå hevnspiraler, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til VG tirsdag.