ÅSTED: Påtalemyndigheten mener mannen som drepte sin mor i Lyngdal i mai ikke kan straffes.

Tiltalt sønn nekter straffskyld for å ha drept sin egen mor

59-åringen som er tiltalt for å ha drept sin egen mor i Lyngdal i mai i år, bekrefter at han skjøt moren med hagle, men nekter straffskyld.

Av NTB

Da rettssaken startet i Agder tingrett i Farsund onsdag morgen svarte 59-åringen fra Lyngdal nei på spørsmålet fra rettens administrator Tor Tønnessen om han erkjente straffskyld, skriver Lister24.

Mannen er tiltalt for å ha skutt sin 88 år gamle mor med hagle 5. mai i år på ettermiddagen eller kvelden. Moren døde momentant.

Han bekreftet likevel i retten at han skjøt moren, som han bodde sammen med, etter å ha blitt irritert på henne, skriver Fædrelandsvennen.

Mannen forklarte at han hentet hagla i et våpenskap, samt patroner. Han puttet to patroner i våpenet og tok på hørselsvern.

– Jeg gikk deretter etter henne til badet, løftet våpenet og skjøt, sa han.

Mener mannen var utilregnelig

De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at tiltalte kan ha vært psykotisk, og dermed strafferettslig utilregnelig, på gjerningstidspunktet. Han har vært innlagt på psykiatrisk sykehus siden han ble pågrepet 6. mai.

Aktor har på forhånd varslet at det vil bli nedlagt påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Tiltalte knyttet seg til handlingen kort tid etter funnet av avdøde, sa aktor, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, i innledningsforedrag ifølge Fædrelandsvennen.

Hun mener at det ikke er tvil om at mannen var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Fikk bekymringsmelding

Det var to personer fra hjemmesykepleien som fant kvinnen på formiddagen 6. mai, etter at datteren hadde ringt inn en bekymringsmelding da hun ikke fikk kontakt med moren samme morgen.

Da de ankom huset ble de møtt av den 59 år gamle sønnen som bodde sammen med moren. Han sa at de kunne gå opp på badet der moren lå.

Det er satt av tre dager til rettssaken i Lister tinghus.