Her suser elsyklisten av gårde på E18

Elsyklisten skal ha holdt en hastighet på over 100 km i timen og kjørt forbi en bil, ifølge en trafikant som filmet hendelsen.

Av Stella Bugge

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet har tidligere opplyst at de beslagla en elsykkel som tirsdag ettermiddag skal ha frest av gårde i opp mot 90 km i timen på E18 ved Svartskog utenfor Oslo.

VG har nå snakket med en bilist som sier han filmet det som skjedde.







– Han var over 100 km/t, det er jeg helt sikker på, sier vedkommende og legger til at det ikke var han som varslet politiet.

– Så kald og våt ut

– Jeg hadde ikke lyst til å ligge bak i tilfelle det skulle skje noe, så jeg kjørte forbi, sier bilføreren som ønsker å være anonym. Han forteller at elsyklisten var rød i ansiktet.

–Det regnet og blåste jo ganske mye. Han så kald og våt ut, sier han.

– Hva tenkte du?

– Jeg fikk helt sjokk egentlig. Det er jo livsfarlig. Ikke hadde han hjelm eller noenting. Det var veldig våt veibane, han kunne fort ha sklidd og det kunne ha gått skikkelig galt, sier bilisten som forteller at sykkelen kjørte forbi minst en bil.

Politiet har opplyst at elsyklisten, en mann i 40-årene fra Oslo, kjørte uten hjelm og at han ble filmet av en bilist som meldte fra til politiet. Politiet har sett denne videoen.

– Melder ringer inn klokken 15.33 og sier han og ser en elsykkel som ligger i det han omtaler som 90 km i timen, sier Jan-André Delbeck operasjonsleder i Øst politidistrikt til VG.

– Sykkelen er tatt i beslag og mannen anmeldes for brudd på Veitrafikklovens §3.

Operasjonslederen forteller at en patrulje rykket ut og fikk kontakt med mannen på elsykkelen.

– Vi har funnet rette vedkommende og snakket med ham. Vi har også snakket med melder og sett videoen, forteller Delbeck.

Kraften fra elsykkelens hjelpemotor skal opphøre ved 25 km/t.

– Den er enten modifisert eller hjemmemekket, sier Delbeck og legger til at sykkelen nå skal undersøkes.

– Så bygger man en sak på hva man måtte finne, sier operasjonslederen.

– Helt vanvittig

Trygg Trafikk synes det er veldig bra at politiet grep fatt i situasjonen og beslagla sykkelen.

– Det høres jo helt vanvittig ut, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner til VG.

– Den risikoen hen utsetter andre trafikanter for er helt uakseptabel. Det er et under at vedkommende ikke kom til skade eller skadet andre.

Paragraf 3 i Veitrafikkloven er en generell aktsomhetsparagraf som sier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

