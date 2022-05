LANGE DAGER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Opplysninger til VG: Støre tungt involvert i gigant-tilbudet

Regjeringen jobbet natt og dag for å bli ferdige med tilbudet til bøndene. Ifølge VGs kilder var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) selv tungt inne i arbeidet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ap- og Sp-regjeringen har i ukevis vært under knallhardt press for å levere et sterkt oppgjør til bøndene.

En rekke ordførere fra Ap og Sp gikk tirsdag ut med sterke krav til egen regjering i blant annet VG.

I Nord-Odal sa hele Sps kommunestyregruppe i Nord-Odal kommune til Dagbladet at de ville melde seg ut av partiet dersom regjeringen ikke leverte et godt nok tilbud.

Ifølge VGs kilder har regjeringen jobbet mye med spørsmålet og forhandlingene internt i regjeringen vært håndtert på høyeste nivå.

VGs kilder sier at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har vært tungt inne i prosessen hele veien med å utforme tilbudet til bøndene. Det samme var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Og resultatet: Aldri har bøndene fått mer.

Da statens forhandlingsleder, Viil Søyland, presenterte statens tilbud klokken 12 torsdag var det en lettelse for flere:

Staten vil gi bøndene hele 10,15 milliarder kroner i år og neste år. Til sammenligning har resultatet fra jordbruksoppgjøret de siste årene variert fra 350 millioner til vel 1,2 mrd. kroner.

– Det er et godt tilbud, og det er helt tydelig gjort en veldig bra jobb fra Sp, sier Ragnhild Haagenrud Moen (Sp), ordfører i Nord-Odal, til VG.

– Så vi skal ikke melde oss ut, slår hun fast.

RESULTATET: Statens forhandlingsleder, Viil Søyland, presenterte torsdag statens tilbud til bøndene. Til høyre leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Jobbet natt og dag

Forhandlingsutvalget i regjeringen har bestått av fem departementer: Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Landbruksdepartementet, Klimadepartementet og delvis Kommunaldepartementet.

Regjeringen hadde egentlig satt som mål å bli ferdig med de interne forhandlingene før helgen, men ble først enige om den endelige summen mandag.

VGs kilder sier at det ble lange dager og netter med jobbing for å bli ferdige.

Bakgrunnen er blant annet de ekstraordinære utgiftene til bøndene i år.

Kilder i begge partier sier at presset – eller engasjementet – fra egne partiorganisasjoner har vært stort på å få resultater.

Regjeringen jobbet for å legge frem resultatet onsdag, men det ble utsatt til torsdag fordi dokumentene ikke var ferdige i tide.

Bondeorganisasjonene måtte få tilgang til dokumentene på morgenkvisten før tilbudet legges frem, slik at de har tid til å forberede seg. Det var ikke mulig å få gjort i tide til onsdag morgen.

GJENNOMSLAG: Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har fått god uttelling for bøndenes krav internt i regjeringen.

Dilemma for Vedum

VGs kilder beskriver krevende interne runder i regjeringen, der særlig finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har hatt et dilemma: Som finansminister kan han ikke si nei til alle andre statsråder som vil bruke av statens pengepung, og så ja til sine egne partifeller.

Kildene sier samtidig at både Støre og Vedum har vært tydelige internt i denne saken på at regjeringen skal prioritere landbruket - som viser igjen i gigantilbudet på over 10 mrd. kroner til bøndene.

Ifølge VGs kilder har tilbakemeldingene fra stortingsgruppen på å levere et sterkt oppgjør vært helt klar.

Men kildene sier også at Arbeiderpartiet har vært enige i retningen på oppgjøret, både i regjering, Stortinget og på grasrota.

De understreker at Hurdalsplattformen er tydelig på at inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper skal tettes.

Der står det at regjeringen vil:

«Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappinga skal skje i samarbeid med partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt talgrunnlag.»

HURDAL: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik på Hurdal under regjeringsforhandlingene. INVOLVERT: Klimaminister Espen Barht Eide (Ap).

Går mot forhandlinger

Da bondeorganisasjonene brøt forhandlingene med regjeringen Solberg i fjor vår, ble de sterkt presset fra Bondeopprøret, som mente kravet fra Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag var for svakt.

Nå går det trolig mot forhandlinger for første gang på tre år.

– Det er et godt utgangspunkt for forhandlinger, sa lederen av Norges Bondelag, Bjørn Gimming, på pressekonferansen i Landbruksdepartementet torsdag ettermiddag.

Ifølge Norges Bondelag går 6,6 milliarder i statens tilbud til å dekke økte kostnader i år og neste år.

Vel 1,2 milliarder kroner går til inntektsheving for å tette gapet til andre grupper i samfunnet, mens den resterende summen stort sett går til vanlig lønnsvekst som alle andre.

IKKE FORNØYD: Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming (t.v.) og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, vil ha mer penger til bøndene.

Strid om inntektsheving

De neste par dagene skal bondeorganisasjonene sette seg ned for å gå nøye gjennom tilbudet. Hvis de er fornøyde med utgangspunktet, så setter de seg ned for å gå gjennom detaljene kravet og tilbudet med staten.

De reelle forhandlingene starter da i midten av neste uke, hvis bondeorganisasjonene og staten bestemmer seg for det.

Staten har møtt bondeorganisasjonene på kostnadsdekningen. Men forskjellen er fremdeles stor på inntektsheving.

Bøndene ønsker at inntektene skal heves med 100.000 kroner utover lønnsveksten neste år sammenlignet med andre grupper i samfunnet. Staten tilbyr 30.000 kroner.

Ifølge VGs kilder er en av vurderingene bak det skyhøye kravet at bøndene må utnytte det politiske rommet som er i starten av regjeringens periode – og utfordre dem til å levere på Hurdalsplattformen fra starten av.

Siste frist for å fullføre forhandlingene er 16. mai.