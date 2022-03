JENS VIL HJEM: Selv om krigen herjer i Ukraina, avviser Stoltenberg å fortsette lenger enn til høsten som Nato-generalsekretær.

Avviser å fortsette i Nato

BRUSSEL (VG) Jens Stoltenberg avviser å fortsette som generalsekretær i Nato. Det til tross for at han hylles for sitt lederskap under en av Natos mest krevende situasjoner på en årrekke.

Onsdag formiddag sa Norges forsvarsminister at det er «opp til Jens Stoltenberg» om han eventuelt kan fortsette som generalsekretær i Nato.

Samme dag ble Stoltenberg hyllet for åpen scene av den amerikanske utenriksministeren i Brussel for sin ledelse av forsvarsalliansen.

Nå svarer Stoltenberg kontakt at han har planer om å komme hjem til Norge i høst, og at det dermed ikke er aktuelt å fortsette i Nato.

– Jeg har fått en jobb i Norge som jeg planlegger å tiltre i slutten av året. Det har vært planene hele tiden, svarer Nato-sjef Jens Stoltenberg etter et spørsmål fra VG under en pressekonferanse.

Ett fokus

Planen er nemlig at Nato-lederen skal gå av 1. oktober, for så å begynne som sentralbanksjef i Norge. Ansettelsesprosessen har vært mye omtalt i norske medier.

– Jeg har ett fokus nå, og det er å gjøre jobben i Nato. Det er en viktig og svært meningsfull oppgave. Det er det jeg er fokusert på, og det som jeg bruker all min tid på, sier Stoltenberg.

Forsvarsministerne i Nato-landene møttes onsdag denne uken i Brussel på Natos hovedkvarter til et ekstraordinært møte. De ble her enige om opprustning av forsvarsalliansen, i lys av krigen i Ukraina.

Vil ikke være konkret

På spørsmål om han har hørt noe fra sine forsvarsministerkolleger om et ønske om at Stoltenberg skal fortsette i jobben svarer han:

– Nei, det vil jeg heller ikke være konkret på. Men jeg vil jo bli overrasket om det ikke er et ønske om det i den situasjonen vi nå står i, å ha kontinuitet og stabilitet. Så er det opp til Jens Stoltenberg. Han har sagt ja til en ny jobb, sier Enoksen.

– Jeg vil ikke spekulere i hvem og hvordan vi håndterer dette med generalsekretær videre.

MØTE: Forsvarsministerne i Nato har sittet sammen i møter hele onsdag. Her tar de et gruppebilde.

USA hyllet Stoltenbergs lederskap

I forkant av møtet ga Stoltenberg og USAs forsvarsminister Lloyd Austin III noen korte bemerkninger til pressen - hvorpå Lloyd brukte anledningen til å berømme Stoltenbergs innsats som leder for forsvarsalliansen.

- Jeg vil takke deg for ditt kontinuerlige, stødige lederskap. Vi setter pris på det lederskapet, særlig i en situasjon som dette. Og på bakgrunn av det lederskapet har vi tatt raske og gjennomtenkte beslutninger.

VG har tidligere fått opplysninger om at flere store Nato-land, blant annet USA og Tyskland, skal ha bedt Stoltenberg om å fortsette etter 1. oktober.

Dette var også før den russiske invasjonen av Ukraina begynte 24. februar.

ENIGHET: Nato-sjef Jens Stoltenberg i Brussel 16. mars.

– Opp til Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg ble i februar - tre uker før Russland invaderte Ukraina - utnevnt som ny sentralbanksjef av regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) - etter en lang offentlig debatt.

Stoltenberg skal etter planen være ferdig i Nato 1. oktober, og skal tiltre Norges Bank-jobben senest ved nyttår.

På vei inn til forsvarsministermøtet i Brussel onsdag formiddag, sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), at han tror mange av hans kolleger i andre Nato-land ønsker at Stoltenberg fortsetter i jobben.

– Gitt den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden i dag, skulle du ønske at Stoltenberg fortsatte som generalsekretær i Nato?

– Jens Stoltenberg har gjort en fantastisk jobb som generalsekretær i Nato, og det er en krevende situasjon vi står i. Men å spekulere i hvem som blir hans etterfølger, eller hva han bør gjøre, det gjør jeg ikke, svarer Enoksen på spørsmål fra VG i Brussel.