TO DØDE: Det er funnet to døde personer i en bolig på Tinnheia i Kristiansand. En skadd person er kjørt til sykehus fra samme adresse.

To personer funnet døde i en bolig i Kristiansand

En tredje person er funnet skadet. Politiet opplyser at det på nåværende tidspunkt ikke er tegn til en straffbar handling.

Politiet i Agder skriver på Twitter at to personer er funnet døde i en bolig på Tinnheia i Kristiansand.

Ytterligere én person ble funnet skadet og er nå kjørt til sykehus med ambulanse. Skadeomfanget er ukjent.







Politiet tok seg inn i boligen etter en bekymringsmelding.

– Hva som har skjedd er uavklart. Det var en arbeidskollega som sendte en bekymringsmelding og utløste vår respons, bekrefter operasjonsleder Hans Waage.

Han bekrefter at det er en relasjon mellom de tre som ble funnet i boligen, men ønsker ikke å gå nærmere inn på den.

– Det er per nå ingen tegn på straffbar handling, skriver politiet.

Waage utdyper at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd en strafbar handling som gjør at publikum trenger å bekymre seg.

– Vi er der nå med tekniker og gjør noen tekniske etterforskningsskritt, sier han.

Politiet gjennomfører tekniske og taktiske undersøkelser på stedet. De pårørende er varslet.