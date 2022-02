TAPER TERRENG: Lærerne er fjorårets lønnstapere.

Her er lønnsfasiten fra i fjor: Lærerne den store taperen

Lærerne ble de store taperne i lønnskampen i fjor. Varehandel og finans er vinnerne.

Av Bjørn Haugan

Det viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) som i sin helhet blir offentliggjort fredag.

VG har fått tilgang på noen av hovedtallene.

Her er oversikten over lønnsutviklingen for de store hovedsektorene:

Varehandel 4,75 prosent.

Finans 4 prosent.

Industrifunksjonærer 3,25.

Industriarbeidere 2,75.

Industri samlet 3.

Kommunene 2,7 prosent.

Undervisningssektoren i kommunene 2,3 prosent

Staten 2,8 prosent.

Helseforetak 3,5 prosent.

Det tekniske beregningsutvalget er organet som før lønnsoppgjørene legger frem tall og statistikk for blant annen lønns- og prisutvikling.

I 2021 mener TBU at riktig prisvekst var 3,5 prosent. Anslått prisvekst er 2,6 i 2022.

Det blir fremholdt at 2022-anslaget kan komme til å bli noe oppjustert når den endelige TBU-rapporten kommer 10. mars.

Med en lønnsvekst på 2,7 prosent i fjor og en prisstigning på 3,5 prosent, gir det en reallønnsnedgang for veldig mange.

LO har etter to år, hvor de bare har krevd å beholde kjøpekraften, i år krevd å få reallønnsvekst. Det betyr at lønnen skal stige mer enn prisene.

Men når det motsatte skjedde i fjor, så vil de kreve at det skal kompenseres for, i tillegg til en reallønnsvekst i år.

Traff planken

Rammen for lønnsoppgjøret i fjor var 2,7 prosent, som var resultatet av frontfagmeklingen i privat sektor.

Etter det forhandlet alle andre sektorer.

Det betyr at kommunene traff planken, ettersom de endte med et oppgjør på nøyaktig 2,7 prosent.

Men når undervisningssektoren endte så lavt som 2,3 prosent, er det ventet full storm på lærerværelsene og i deres organisasjon Unio.

En viktig årsak til at varehandelen har gjort det så bra, er bonus og overtidsbetaling gjennom en lang og arbeidskrevende pandemi: Erfarne ansatte har tatt hovedstøyten, hvor man ikke har tatt inn så mange unge ansatte, som er lavere betalt.

Forbannet over lekkasjen

Tallene fra TBU er hemmeligholdte og få av partene tør å kommentere tallene overfor VG torsdag kveld, av frykt for å bli mistenkt for å ha lekket.

– Noen ser seg tjent med å lekke disse tallene for å legge premissene i forkant av offentliggjøringen, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

MISFORNØYD: Stein Lier-Hansen er ikke fornøyd med at TBU-tall har blitt lekket.

– Hvis vi legger til grunn at tallene er riktig, hva sier du til dem?

– Hvis industrien endte på tre prosent, så er vi ikke så langt unna rammen.

En kilde i offentlig sektor sier til VG at det forventes bråk, fordi varehandel og finans stikker fra med et fett oppgjør, mens offentlig sektor igjen har vist moderasjon og ansvarlighet.

– Ingen bryr seg lenger om frontfaget. Det er en modell som bare holder offentlig sektor nede, sier en forbannet tillitsvalgt i offentlig sektor.

Frontfagene er utvalgte områder i selskaper som konkurrerer med selskaper i utlandet:

Det er hva de tåler av lønnsvekst, som bestemmer rammen om oppgjørene i Norge.

Reallønnsnedgang

– Undervisningspersonell har over tid kommet dårligere ut i kommunene. Det kan ikke fortsette slik, da får du ikke noen til å søke seg til det yrket. Streikefaren er overhengende, sier en kilde i offentlig sektor.

En annen sier det slik:

– Når kommunene ikke prioriterte lærerne i fjor, blir det bråk i år.

Strømprissjokket og andre prisøkninger gjør at de aller fleste gruppene opplevde reallønnsnedgang i fjor.

Ikke pensjon

LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, skal trolig lede an i årets hovedoppgjør.

Oppgjøret er i utgangspunktet ganske enkelt; det vil i hovedsak dreie seg om kroner og øre fordi partene har bestemt at dragkampen om Avtalefestet pensjon i år ikke havner på forhandlingsbordet.

Men med en gryende debatt om offentlig sektor er tjent med frontfagsmodellen, tyder mye på at oppgjøret, i hvert fall i offentlig sektor, kan bli svært konfliktfylt.

– Jeg er spent på tallene. Hvis lekkasjene er riktig, ser det ut som om frontfagene traff veldig godt. Kommunene og staten har vært lojale og fulgt det, mens andre grupper i privat sektor har dratt i fra, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.