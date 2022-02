Tajik: Sier hun krysset av feil på pendlerbolig-skjema

Hadia Tajik endret adresse i folkeregisteret før hun fikk beskjed om at hun måtte skatte av penderboligen sin i 2006. Nå sier Ap-nestlederen at hun må ha gjort en feil da hun fylte ut pendlerbolig-skjemaet.

Søndag avslørte VG at Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik fikk skattefri pendlerbolig i 2006, etter å ha levert en leiekontrakt hun aldri brukte som dokumentasjon på at hun hadde boligutgifter.

Leiekontrakten er signert av Tajik og datert 30. november 2006.

Likevel hadde hun i den første søknaden til SMK datert dagen etter, den 1. desember, krysset av for at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet.

Tajik har tidligere sagt at det ikke er mulig for henne å si hva hun tenkte i desember 2006, for 15 år siden.

– Det er vanskelig for meg å si noe presist om dager som ligger 15 år tilbake, men jeg må nesten gå ut fra at det jeg har skrevet der er rett, sa hun da.

Meldte flytting 1. desember

Selv om hun aldri brukte leiekontrakten, folkeregistrerte Tajik seg i kjellerleiligheten.

VG har i mer enn seks uker bedt Ap-nestlederen undersøke i Folkeregisteret når hun endret adresse til leiligheten som var oppgitt i kontrakten, for å se om det var før eller etter at hun fikk beskjed om at pendlerboligen måtte skattes av.

Nå har Tajik sendt en utskrift fra endringen i folkeregisteret til VG.

Der står det at flyttingen ble sendt til Folkeregisteret kvelden 1. desember - altså før Statsministerens kontor sendte henne et brev om at hun måtte skatte.

Samme dag som hun meldte flytting til adressen der hun hadde en leiekontrakt, krysset hun av på at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet.

En tredje adresse

Tajik har sendt VG dokumentasjon på at hun den 1. desember oppga til arbeidsgiveren sin at hun skulle bo på en annen adresse. Det var hverken hos foreldrene eller i kjellerleiligheten.

Den tredje adressen hadde hun fått beskjed om at hun kunne leie, sier hun.

– Senere og trolig samme dag, fikk jeg kontrabeskjed av min far at jeg likevel ikke kunne leie denne og at det ble en annen leilighet.

FØRSTE SØKNAD: Dette er Tajiks første søknad på pendlerbolig, sendt 1. desember.

– Kan ikke forstå annet enn at jeg har krysset av feil

Tajik understreker fredag ettermiddag til VG at det er vanskelig å huske detaljene for noe som ligger 15 år tilbake.

– Da jeg allerede hadde oppgitt en adresse på en bolig jeg skulle leie, men krysset av på at jeg ikke skulle ha utgifter, så kan jeg ikke forstå annet enn at jeg har krysset av feil, skriver hun i en e-post.

– Mener du da at du har krysset av i feil boks i skjemaet?

– Ja, etter å ha gått opp løypa en gang til kan jeg ikke se noen annen forklaring enn det.

Samtidig tar statsråden selvkritikk:

– Men det er viktig for meg å understreke at denne forklaringen på ingen måte frir meg fra den feilen jeg har gjort, nemlig at jeg ikke opplyste min arbeidsgiver om at leieforholdet ikke ble tatt i bruk. Det beklager jeg. Det var min feil og derfor betaler jeg inn skatt for disse årene gjennom den frivillige ordningen.

Husker ikke noe om utgiftene

Selv om Tajik aldri endte opp med å bo i leiligheten hun brukte for å dokumentere boligutgiftene til Statsministerens kontor, sier hun at hun likevel hadde krav på skattefri pendlerbolig.

Det er fordi hun oppgir at hun bidro økonomisk til foreldrene, og dermed likevel hadde boligutgifter i Rogaland. Men disse utgiftene har Tajik ingen dokumentasjon på, og hun sier hun ikke husker hvor store de var.

VG har stilt henne en rekke spørsmål om dette, sist i en e-post fredag ettermiddag. Ingen av disse er besvart.

– Nei, jeg kan dessverre ikke dokumentere noe rundt det, skriver Tajik til VG.