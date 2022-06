OLJEVENN: Frp-leder Sylvi Listhaug møter VG på kontoret. Hun sier at verden trenger mer norsk olje og gass.

Frp vil samle «oljevennene»: − Skal være den siste til å stenge krana

Sylvi Listhaug går ut mot Erna Solberg for å ha skapt tvil om oljeskattepakken. Hun ber nå Høyre, Sp og Ap slå ring om oljebransjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Norge skal være den siste til å stenge krana. Det er bra for oss, det er bra for Europa og det er bra for verden. Nå haster det at vi finner og produserer mer, sier Sylvi Listhaug.

Olje- og gassproduksjonen øker de neste årene, etter at oljeskattepakken har gjort det mer lønnsomt for selskapene å bygge ut nye funn.

Partileder Erna Solberg i Høyre har sagt at oljeskattepakken var en «politisk feil» og at den ble for raus.

Oljeselskapene la et klart press på politikerne: Som VG skrev forrige uke, advarte Aker-eier Kjell Inge Røkke personlig Arbeiderpartiet om at han kunne legge ned verft, under et møte med blant andre Jonas Gahr Støre.

– Hadde ett mål

Listhaug forhandlet selv om skattepakken våren 2020, og sier at Frp hadde ett mål: å bidra til mest mulig produksjon av olje og gass.

– Det var det som styrte alt det vi holdt på med, og som var vår inngangsport til disse forhandlingene, sier Listhaug.

Hun poengterer at det var Høyre i regjering, som selv var arkitekten bak løsningen som ble valgt.

– Jeg håper Solberg ser at det er dumt å sette i gang debatten som har skapt usikkerhet rundt oljepakken, at det var unødvendig, sier Listhaug.

Det Høyreregjeringen la fram, ville vært mindre gunstig for oljebransjen enn det Frp var med på å forhandle fram, svarer Erna Solberg.

– Regjeringen la fram forslag til endringer i oljeskatten som ville hjelpe næringen gjennom en vanskelig tid. Lettelsene som vi foreslo var mindre omfattende enn pakken som til slutt ble vedtatt, sier Solberg.

FRIR TIL: Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) sammen i vandrehallen på Stortinget. De to partilederne har funnet sammen i spørsmål om olje denne uken.

Inviterer til samarbeid mot klimapartiene

Nå vil Listhaug begrave usikkerheten og heller ha Høyre, Ap og Sp med på en felles front mot partiene som ønsker en gradvis utfasing av olje og gass.

– Jeg skulle ønske at de fire partiene som ønsker en utvikling av olje og gass, hadde samlet seg om politikk fremover, som vil gi mest mulig aktivitet innenfor denne næringen. Og at vi parkerer de andre partiene, sier Listhaug.

Partilederen gjentar dermed en invitasjon hun sendte fra talerstolen på Frps landsmøtet.

Hun vil ha dem med på å tillate leting etter olje og gass i nye områder, og å skrote klimakravet som ble stilt til bransjen da de fikk oljeskattepakken. Norsk sokkel må halvere sine utslipp innen 2030, og ved hjelp av dagens virkemidler.

«De andre partiene» er alle som taler for å ikke lete etter og utvikle mer olje og gass.

– De partiene som vil legge ned norsk olje og gass er Putins beste venner. Jeg forstår ikke deres synspunkter på dette, for uansett om de ... Altså, bier og blomster og alt er så flott og de «skal ha bort olje og gass», men så er det ikke sånn virkeligheten fungerer. Man må ta det inn over seg, og da er dette et behov som Europa har i veldig lang tid fremover, sier Listhaug.

Det er ingen partier som har sagt at de ønsker å legge ned oljen her og nå. Les mer om deres standpunkter på olje og gass:

Info Hva har partiene sagt om olje? Skal Norge la oljen ligge i bakken, eller lete videre? Dette er hva partiene sa i forbindelse med valgkampen høsten 2021. SV og Venstre vil ikke lete etter mer olje, og de vil gjøre skatteordningene mindre gunstige for selskapene. MDG vil i tillegg sette en dato for avvikling, om 15 år. Rødt ønsker at allerede godkjente felt blir stanset, og at staten tar ansvar for en utfasing. KrF vil ikke lete etter olje i nye områder, men fortsatt utvikle nye funn i feltene som er i drift. Ap og Høyre ønsker begge å utvikle eller omstille olje, men ikke avvikle. Frp ønsker at Norge skal produsere mer olje enn i dag, lete og utvikle nye felt. Vis mer

Sp: Allerede en «oljeallianse»

– De fire store partiene sto sammen i går og i dag, sier Trygve Slagsvold Vedum til Listhaugs invitasjon.

Senterparti-lederen sikter til at den permanente oljeskatten ble vedtatt på Stortinget denne uken. De samme fire partiene; Ap, Sp, Høyre og Frp sto for flertallet, sammen med KrF.

På spørsmål om han vil være med på et bredere oljeinitiativ med Frp, svarer Vedum at Senterpartiet allerede er svært opptatt av oljesektoren:

– Senterpartiet har vært opptatt av stabilitet for olje- og gasspolitikken, men samtidig stille krav. Vi skal produsere med lavest mulig utslipp og miljøkonsekvenser.

– Erna Solberg sa forrige uke at hun mente oljeskattepakken var en feil og for raus. Hvordan tolker du hennes utsagn?

– Hun sa en ting, men stemte noe annet. Jeg ser på kommentarene hennes som et uttrykk for politisk høyttenkning, sier Vedum.

VG har forelagt Listhaugs kommentarer til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han ønsker ikke å kommentere dem.

OLJE, MED LAVE UTSLIPP: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var med som finansminister da regjeringen la fram planene for en storstilt satsing på havvind.

Vil fjerne klimakutt

Det eneste Listhaug vil endre med oljeskattepakken, er klimakravet.

Utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon kan ikke halveres uten storstilt bruk av landstrøm. Og det er ikke aktuelt for Frp å være med på, sier Listhaug.

– Vi mener det er fullstendig galskap at vi skal svi av over 50 milliarder kroner på elektrifisering, som ikke gir utslippskutt globalt. Med å drive opp klimamålet øker vi også tempo på elektrifisering. Det mener vi Høyre bør gå tilbake på nå. Ledelsen i Høyre tviholder på dette, fordi man er opptatt av det norske klimamålet, sier Listhaug.

– Hvordan skal vi nå klimamål hvis man samtidig skal pumpe opp mest mulig olje og gass?

– Vi mener man må se dette i et globalt perspektiv. Det hjelper ikke verden at Norge får ned sine utslipp, hvis det betyr at andre land slipper ut mer.

Mer olje over klimamål

Denne uken kom Global Action Tracker med en analyse, som viser at verden nå står midt i en «gullrush» i oljeproduksjon. Flere land øker produksjonen av olje og gass, for å møte etterspørselen krigen i Ukraina har skapt.

Verden vil ikke klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader, om alle oljeprosjektene som nå er planlagt, blir gjennomført, sier GAT. Norge er ett av landene de peker på, som nå øker sin produksjon.

– Uansett om vi skal nå klimamål, så vil verden trenge olje og gass. Og det er klart at det er mye bedre at Norge, som er et demokratisk land, produserer det her enn at vi overlater det til autoritære land, sier Listhaug.