KRITISK: – Regjeringen drar beina etter seg gang på gang, mener Guri Melby i Venstre.

Norge skal ta imot sårede soldater: − For lite og for sent, mener Venstre

Nå skal Norge begynne å ta imot sårede soldater fra Ukraina-krigen. Men Venstre reagerer på at de fortsatt ikke vil ta imot noen direkte fra Ukraina.

Therese Ridar

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Norske myndigheter skal ta imot sårede soldater fra Ukraina, skriver justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et brev til Stortinget.

– Norge er allerede en av de største bidragsyterne i ordningen for medisinsk evakuering av sivile fra krigen i Ukraina. Regjeringen vil nå også ta imot sårede soldater, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding tirsdag kveld.

Det var Vårt Land som omtalte saken først.

Skadde soldater vil kunne tas imot som del av Norges bidrag gjennom EUs mekanisme for sivil beredskap (UCPM). Norge har fra før vedtatt å ta imot 550 pasienter fra Ukraina.

Norge har sterke fagmiljøer hos Helse Bergen, Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus for behandling av brannskader, traumer og rehabilitering, slår departementet fast i pressemeldingen.

ZELENSKYJ: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj snakket til Stortinget blant annet om norsk kompetanse på brannskader, traumer og rehabilitering.

Norges særskilte kompetanse på disse områdene var noe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj spesifikt trakk frem da han talte til Stortinget.

Har krevd svar

Høyre har krevd et snarlig svar fra regjeringen om hvorfor Norge ikke har hentet skadde ukrainske soldater og ba tidligere tirsdag om at Mehl måtte hasteinnkalles til Stortinget for å redegjøre for dette. Statsråd Mehl påpeker at det er flere grunner for at det har tatt tid med en avklaring.

– Norge har ikke erfaring med medisinsk evakuering av sårede soldater fra en pågående konflikt. Det har vært behov for å sikre at det er innenfor regelverket også å inkludere sårede soldater i ordningen med medisinsk evakuering, sier hun.

VIL TA IMOT: Justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen har besluttet at Norge skal ta imot sårede soldater fra Ukraina til medisinsk evakuering og behandling på norske sykehus.

Venstre reagerer

– Det er bra at regjeringen omsider har klart å bestemme seg, men dessverre er det som tidligere for lite og for sent, sier Venstre-leder Guri Melby.

– Dette er en alvorlig sak som handler om liv, derfor er det oppsiktsvekkende at regjeringen har brukt så lang tid. Hvis opplysningene om at det har tatt tid på grunn av uenighet mellom departementene stemmer, er det i så fall veldig alvorlig, sier Melby.

– Det er uforståelig for meg hvis regjeringen nå fortsatt nekter å ta imot sårede soldater direkte fra Ukraina, men at de må komme fra tredjeland, som tar lengre tid og gjør situasjonen mer kritisk. Dette sier ikke justisministeren noe om, og det vil jeg kreve et svar på, sier Venstre-lederen.

VG har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet angående dette spørsmålet fra Guri Melby, men justisministeren hadde ikke anledning til å svare tirsdag kveld.