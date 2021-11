KJENT SYN: Et symbol på skoleundervisningen om seksuell helse, har blitt å tre et kondom på banan.

Dette skulle unge ønske de lærte i seksualundervisningen

Unge forteller at dagens seksualundervisning har for stort fokus på metoder og prevensjon, og at de lærer for lite om nytelse, legninger og kvinnehelse.

Av Maja Mathilde Nilsen

Helsedirektoratet har en sterk anbefaling om at skolehelsetjenesten skal tilby oppdatert og god opplæring i seksualundervisning.

Til tross for dette har temaet lenge vært debattert fordi flere unge etterlyser en grundigere og en bedre undervisning. De unge mener seksualundervisningen både er for dårlig og at det er for lite om seksualitet, der man så vidt lærer om å tre en kondom på en banan.

Vi spurte derfor leserne av Snapchat-kanalen vår hva de kunne ønsket at de hadde lært mer om. Mia Krogen (22) er en av de mange som svarte.

Vil lære om kvinnesykdom

– Jeg kunne ha ønsket at jeg hadde lært mer om endometriose, og spesielt at det ikke er normalt å ha store smerter hver gang du har sex eller mensen, sier Krogen.

Mia Krogen (22) mener en grundigere samtale om kvinnesykdommer vil kunne hjelpe flere unge kvinner.

Endometriose er ifølge Helse-Norge en kvinnesykdom der vev som ligner slimhinnen i livmoren begynner å vokse utenfor livmoren. De vanligste symptomene er smerter som oftest er lokalisert i bekkenhulen, helt nederst i magen. Dette kan være under menstruasjon, når man har sex eller ved avføring.

For Krogen tok det syv år før sykdommen ble oppdaget, fordi hun ikke visste at slike smerter ikke var normalt. Hun mener at om dette var noe man hadde snakket mer om ville sykdomsbildet kanskje vært annerledes.

– Jeg ble fortalt at mensensmerter var en del av det å ha mensen, og at det derfor skulle være vondt.

– Mangel på kunnskap

Leder for seksualitetsundervisningen ved Sex og samfunn Stine Solli forteller at Krogen ikke er alene om å oppleve at man ikke får god nok informasjon og kunnskap om egen kropp.

– Det er flere grunner til at man ikke har fått god nok informasjon. Det ene er nok mangel på kunnskap hos de som underviser om det.

Hun tror derimot det største alvoret ligger i at man ofte ikke blir tatt på alvor med plagene sine.

– Mensensmerter har på en måte bare blitt bortforklart eller avfeid. Det har ikke blitt tatt på alvor.

Stine Solli er leder for seksualitetsundervisningen ved Sex og samfunn.

– Sex er ikke noe som skal gjøre vondt

Solli i Sex og samfunn forklarer at om man har sterke mensensmerter som gjør at du ikke kan ta del av hverdagslige ting som skole eller jobb, burde man få en undersøkelse av lege som kan kartlegge hva det kan komme av.

Hun forteller at det samme skal gjøres om man opplever smerter ved samleie.

– Sex er ikke noe som skal gjøre vondt. Har man gjort det man kan selv som å være våt nok, slappe av og ha lyst, men fremdeles synes at samleie er smertefull så må man ta kontakt med helsepersonell.

Solli mener derfor at informasjon og kunnskap om hva som er vanlig og hva man skal tåle må snakkes om allerede fra barneskolen. På denne måten vet man hvem man skal ta kontakt med og si ifra til dersom man har sterke plager.

– Man trenger kanskje ikke å vite alt om endometriose fra man er liten. Men om man kjenner smerter eller at noe er vanskelig skal man vite at man ikke er alene og vite hvor man kan få hjelp.

Flere temaer unge vil lære mer om LHBT

Hvordan man har sex med samme og motsatt kjønn

Hvordan sex kan være bra

Hvordan vagina og penis fungerer

Hva som er normalt i forhold til porno

Hvordan man tilfredsstiller partner

Kvinnesykdommer (Endometriose, Vestibulitt, Veganisme etc.)

Prevensjon

Kjønnssykdommer (Klamydia, Gonoré, Hiv etc.)

Oppbygningen av underlivet

Grensesetting

Oralsex

Størrelser på kjønnsorganene

Orgasme Kilde: Lesere av VG Snapchat Vis mer

Viktig å lære mer om hverandre

Philip Eskildsen (20) tror at et større fokus på kjønn og legninger kunne ha hjulpet han til å finne ut av hvem han var tidligere.

– Sex og samliv, kjønn og legning er en stor del av livet. Da er det spesielt viktig for unge som kanskje sitter der å lurer på hvem og hva de er får lære mer om seg selv også, sier han.

Eskildsen mener det derfor er viktig at man på skolen snakker om at det ikke skal være unormalt å være skeiv, eller identifisere seg som noe annet enn heterofil.

– Alle skeive og alle heterofile er jo bare mennesker sammen, og det skal ikke være et skille. Da er det veldig viktig at vi lærer om hverandre.

Philip Eskildsen (20) forteller at undervisningen behøver å ta et større fokus på kjønn og legninger.

Heteronormativt

Solli hos Sex og samfunn forklarer at vi lever i et samfunn som er ganske heteronormativ. Det vil si at alle går rundt å antar at alle et heterofile inntil man sier noe annet.

– Det er derfor viktig å få informasjon tidlig om at dette ikke stemmer, og at ganske mange av oss ikke er heterofile.

Hun mener det vil gjøre det lettere for de som er skeive å si ifra om det, men også gjøre at andre blir mer bevisste på hvor vanlig det er.

Disse begrepene brukes for å omtale personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet: Skeiv: Skeiv blir ofte brukt som en samlebetegnelse for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet, men det kan også være et synonym til ‘homofil’. En del homofile og lesbiske ønsker ikke at betegnelsen ‘skeiv’ skal brukes om dem, og det er tryggere å bruke lhbt/lhbtiq/lhbt+.

Homofil: Person som kan bli forelsket og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn. Begrepet omfatter både menn og kvinner, men brukes oftest om menn.

Lesbisk: Kvinne som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn.

Bifil: Person som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av mer enn ett kjønn. En bifil identitet kan se svært forskjellig ut fra person til person. Alle bifile er ikke nødvendigvis like interesserte i alle kjønn, og følelsene kan også variere over tid slik at man periodevis er mer tiltrukket av noen kjønn enn andre. Dette betyr ikke at man veksler mellom å være heterofil eller homofil.

Panfil: Person som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av alle kjønn eller uavhengig av kjønn. Dette betyr ikke at man er tiltrukket av alle man møter.

Transperson: Personer med kjønnsidentitet(er) eller kjønnsuttrykk som bryter med det samfunnet forventer av dem på grunnlag av hvilket kjønn de fikk tildelt ved fødselen. Noen transpersoner er kvinner eller menn, andre er hverken menn eller kvinner og noen kategoriserer ikke sin egen kjønnsidentitet. Transperson er som oftest ikke en kjønnsidentitet, men en beskrivende kategori.

Intersex/interkjønn: Er en betegnelse brukt om mennesker som har kropper som skiller seg fra det som vanligvis assosieres med ‘mannskropper’ eller ‘kvinnekropper’. Les mer om begreper hos Bufdir sin Lhbtiq-ordliste: Kilde: Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) Vis mer

Inge Alexander Gjestvang er leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI). Han mener at seksualundervisningen altfor lenge har vært heteronormativ og lagt til grunn for at de som sitter i klasserommet er en veldig enfoldig gruppe.

– Men det jo skeive barn og unge som opplever å ikke få informasjon om sine egne liv, og får heller ingen rollemodeller å speile seg i, sier han.

Inge Alexander Gjestvang er leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI).

Han er derfor opptatt av at undervisningen skal treffe det mangfoldet som finnes, og sikre at de har den informasjonen de trenger for å kunne ha sex på andre måter enn den tradisjonelle heterofile sexen.

– På den måten kan de ha sex som er sikker og god, og som gjør at de ikke havner i situasjoner som blir utfordrende for dem.

Nytelse og orgasme

Ilja Jakobsen (18) kunne ha ønsket at seksuell helse og nytelse var et større tema i seksualundervisningen.

– Vår seksuelle helse er en stor del av vår daglig trivsel, og det er derfor viktig at man som ung får en form for grunnlag når man skal begynne å utforske denne delen av seg selv, sier hen.

Ilja Jakobsen (18) mener vi må snakke mer om temaer som er tabu for unge.

Jakobsen mener at det gjerne er menn sin nytelsene man fokuserer på i seksuell sammenheng. Dette tenker hen er et problem da sex handler om begge parter.

– Vaginal orgasme er ofte lagt til siden og misforstått, noe som kan oppleves vanskelig.

Hen forteller at det å oppnå en orgasme er noe man tenker at alle andre får til, men at man selv er den eneste som ikke gjør det.

– Mange føler man misser ut på en opplevelse alle andre har, sier hen.

Solli hos Sex og samfunn forteller at det er en tendens i seksualundervisningen å fokusere på hva som kan gå galt, og hva man må passe på.

Da minsker fokuset på nytelsene og spesielt hva som skal til for å få en orgasme.

– Spør man generelt ungdom om hva sex er, så forklarer de handlingene som går ut på det å ha samleie. Altså at penis eller penislignende gjenstand går inn og ut av kjeden – og de aller færreste får orgasme av kun den type stimulering.

Prøve seg fram på egen hånd

Solli forklarer at de fleste kvinner må ha jevn og sammenhengene stimulering av klitoris for å oppnå orgasme, og at dette er det ikke alle som vet.

Det er mange måter å gjøre det på det finnes ingen fasitsvar.

– Noen bruker fingrene og tar på selve klitoris, eller rundt klitoris.

Solli forklarer at når man begynner å ha sex med andre blir man mer opptatt av hvordan det oppleves for den andre, og hva den andre personen tenker og mener.

– Det beste tipset er at man prøver seg fram på egen hånd.

Finner man ut på egen hånd om hvordan man får en orgasme, er det mye lettere å ta med seg dette inn sexlivet med andre.

– Hvilket trykk liker jeg. Liker jeg å bruke fingrene. Liker jeg å gni meg inntil noe, eller liker jeg å bruke en vibrator.

Hun avslutter med å fortelle at de aller fleste kvinner er i god stand til å få orgasme bare man vet hvordan, og klarer å bli kjent med egen kropp.