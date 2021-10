RNA-VAKSINER: Mye tyder på at det er større risiko for hjertebetennelse for unge menn med Moderna-vaksinen, som også er best mot delta-varianten, men

Norges tall: Dette er forskjellen i hjertebetennelse-bivirkninger for unge menn

Det har vært 28 tilfeller av myokarditt blant menn i aldersgruppen 18–29 etter andre dose Moderna, mot seks tilfeller etter Pfizer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det viser tallene FHI har samlet inn i forbindelse med den felles nordiske registerstudien, der data fra Sverige, Finland, Danmark og Norge tydet på at det kunne være en betydelig en forskjell i frekvensen av hjertebetennelse etter vaksinering for noen yngre grupper

Av de 135 652 mennene mellom 18 og 29 som fikk andre dose Moderna, var det altså 28 som fikk hjertebetennelse - eller ca. én av 4.800. Mens for Pfizer var forekomsten 6 av 149 386 - eller ca. én av 25.000.

De som blir telt med, er de som er innlagt innen 28 dager etter vaksinasjon, og som tilfredsstiller kravene til diagnosen fra har fra norsk pasientregister.

Blant kvinner i samme alder er det færre enn fem tilfeller for begge vaksinene.

Peri- og Myokarditt Myokarditt er definert som en betennelse i hjertemuskulaturen, som kan skyldes virus, giftstoffer, bakterier eller autoimmune reaksjoner. De fleste tilfellene har godartet forløp og krever ikke behandling utover smertestillende eller betennelsesdempende, men i sjeldne tilfeller kan myokarditt ha et alvorlig forløp med nedsatt hjertefunksjon og hjertesvikt. ​ Perikarditt er en betennelse av hjerteposen, en hinne som omslutter hjertet. Den vanligste årsaken er virusinfeksjon, og tilstanden har vanligvis god prognose. Ved behov behandles perikarditt med smertestillende eller betennelsesdempende legemidler. Vanlige symptomer på perikarditt og myokarditt er: Brystsmerter, tungpustethet, hurtig eller uregelmessig puls. Alle som får brystsmerter, tungpustethet eller hurtig eller uregelmessig puls bør oppsøke lege uavhengig av om de er vaksinert eller ikke. I Norge har det per 10. august vært meldt om 108 tilfeller av perikarditt, og 42 tilfeller av myokarditt. Personer i alle aldre har vært rammet, men flest menn under 30 år. Hvis noen får denne tilstanden etter første vaksinedose, har FHI vurdert at man bør avstå fra andre dose hvis ikke en individuell vurdering tilsier noe annet, som et føre var-prinsipp. (Kilde: NHI og Legemiddelverket) Vis mer

Endret råd

At det kan være høyere forekomst av hjertebetennelsen myokarditt hos unge menn etter Moderna, var grunnen til FHI forrige uke rådet unge menn til å heler velge Pfizer. Fra før av har FHI anbefalt Pfizer til alle under 18 år.

Hvorfor kan det være en forskjell? Både Pfizer og Moderna er mRNA-vaksiner. Men fordi Moderna-vaksinen gir en noe høyere virkning, der man får en sterkere immunrespons, kan også bivirkningene være kraftigere. Nye overvåkningsdata fra de nordiske landene underbygger det også ser ut til å også gjelde for hjertebetennelser.

– Hva er som gjør at FHI ikke stopper bruk av Moderna til menn under 30 år, slik Sverige og Finland har gjort?

– Fordi vi tenker at det er riktig at folk får en mulighet til å velge. Forekomsten av denne bivirkningen er ikke høy. Moderna er en god vaksine, men vi ser nå at det er betydelig forskjell mellom Pfizer og Moderna i risiko for myokarditt i noen yngre aldersgrupper. Samtidig gir Moderna en sannsynlig bedre beskyttelse, sier smitteverndirektør Geir Bukholm.

I perioden der mange unge menn over 18 år fikk vaksine, var det heller ikke stor tilgang på Pfizers vaksine i Norge. I tillegg hadde det altså ifølge Bukholm ennå ikke kommet data som viste disse forskjellene.

– Burde dere informert om at risikoen for hjertebivirkninger kunne være høyere med Moderna basert på det dere visste likevel, så de som vaksinerte seg kunne tatt stilling til det?

– Det var i første rekke en teoretisk mistanke uten et tallgrunnlag. Vi følger jo med på bivirkningene, og det var generelt en høyere frekvens etter Moderna som gir en kraftigere immunologisk respons. Men det er uansett få meldte tilfeller sett opp mot alle de vaksinedosene som er satt, og i den første tiden hadde vi heller ikke så mange vaksiner tilgjengelig at man kunne velge.

– Så en 20 år gammel mann burde ikke ventet på en annen vaksine for å unngå å risikere myokarditt?

– Det tror jeg ville vært et dårlig valg.

FHI har også tidligere sagt at de norske tallene er for små til å underbygge at det er en forskjell alene, men at forskjellen blir tydelig når man ser tallene fra de fire nordiske landene samlet.

42 hjerte-bivirkningsmeldinger etter Moderna

Statens legemiddelverk har også bivirkningstall, som baserer seg på meldinger om mistenkte bivirkninger fra helsepersonell og privatpersoner.

Den største forskjellen i disse meldingene er i aldersgruppen 18–29: Der har legemiddelverket fått over dobbelt så mange meldinger om myokarditt etter vaksinering med Moderna som med Pfizer: Totalt 34 etter Moderna, og 15 etter Pfizer.

I denne gruppen har per i dag totalt 610 003 personer fått minst et Pfizer-stikk, og 325 497 personer fått minst et Moderna-stikk, ifølge statistikkbanken Sysvak.

Det betyr at det har vært omtrent én melding om myokarditt per 10.000 vaksinerte 18-29-åring, og én melding om myokarditt per 40.000 Pfizer-vaksinerte 18-29-åring

Sigurd Hortemo i Legemiddelverket understreker imidlertid at tall fra slike meldinger i utgangspunktet ikke egnet for å tallfeste eller sammenligne risikoen for en bivirkning – til det bruker man registerstudier, slik FHI jobber med sammen med de andre nordiske landene.

– Men også våre bivirkningstall trekker i retning av at myokarditt forekommer oftere hos unge etter vaksinasjon med Moderna enn etter vaksinasjon med Pfizer, sier Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk.

Per 5. oktober hadde Legemiddelverket gjennomgått totalt 42 innmeldte tilfeller av myokarditt etter Moderna, og 53 etter Pfizer. Samtidig er det langt flere personer i Norge som har blitt vaksinert med Pfizer enn med Moderna – spesielt i eldre grupper.

For personer fra 40–89 er det bare kommet tre meldinger om myokarditt etter vaksinering med Moderna, i tillegg til et tilfelle med ukjent alder. For Pfizer er tallet 32.

I tillegg hadde Legemiddelverket fått fem meldinger etter to ulike mRNA-vaksiner der det var vanskelig å si hvilken det kunne ha sammenheng med, tre etter AstraZeneca, og én etter AstraZeneca + Pfizer.

Det er kommet inn én bivirkningsmelding om myokarditt etter vaksinering hos personer under 18 år i Norge, og den personen hadde fått Pfizer.