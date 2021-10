Sanner-saken tas opp i kontrollkomiteen

SV vil stille spørsmål til Finansdepartementet om etter at tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) forsinket dokumentinnsyn «i en oppjaget valgkampinnspurt». Ap og Sp mener det er flere ubesvarte spørsmål.

– Vi kommer til å ta initiativ til å stille spørsmål til finansdepartementet om saken i kontrollkomiteen, sier stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) til VG.

Han har vært SVs representant i kontrollkomiteen i forrige stortingsperiode.

VG har tidligere fortalt hvordan den nylig avgåtte finansministeren Jan Tore Sanner torsdag den 9. september – for andre gang i uken før valget – ba embetsverket om å utsette utsendelsen av dokumenter om det omstridte Sverdrup-utvalget, og at tembedsverket advarte mot dette. Utvalget skal vurdere oljefondets fremtid.

– Det som har kommet frem i VG de siste ukene, fremstår alvorlig, og vi vil vite fra departementet hva deres begrunnelse er, hvorfor de holdt tilbake informasjon, og hva deres vurdering av det er opp mot saken i offentlighetsloven, sier Øvstegård.

Ap og Sp: Ubesvarte spørsmål

Aps Sverre Myrli, sa tidligere denne uken til VG at han ikke anser det som naturlig å kommentere saken før komiteen eventuelt stiller spørsmål.

– Det VG skriver i sine artikler gjør det aktuelt å stille spørsmål vedrørende saksbehandlingen, sier Myrli.

UBESVARTE SPØRSMÅL: Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) ønsker svar.

- Jeg ser jo at Sanner forklarer seg, men det er jo flere ubesvarte spørsmål om håndteringen av disse innsynssakene, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap).

Det mener også Senterpartiets representant:

– Vi trenger å få klarhet i hva som har skjedd i saksbehandlingen og mer om de beskrivelsene som har kommet fram i VG, sier kontrollkomitémedlem Nils T Bjørke (Sp).

- Helt naturlig

Carl I Hagen, som er Frps representant i den nye komiteen, sier til VG at han mener det er naturlig om saken havner på deres bord.

- Jeg ser det som helt naturlig at kontrollkomiteen ber om en nærmere redegjørelse om hva som har skjedd i denne forbindelse. Blant annet må vi undersøke det som står i VG om beskjedene fra Sanner om å avvente å sende ut dokumenter mitt i valgkampen, sier han.

– Så får komiteen ta stilling til om man vil åpne en sak når man får mer kunnskap.

VG har fått avslag på innsyn i flere interne e-poster vedrørende den omstridte saksbehandlingen i Finansdepartementet. Hagen understeker at komiteen står friere til å innhente informasjon som kan dokumentere Sanners håndtering og konflikten som fulgte.

– Komiteen kan få oversendt materiale som er relevant for saken, selv om det ikke tilgjengelig for allmennheten eller pressen gjennom offentlighetsloven. Det vil være naturlig i denne saken. Det vil også være rett å be om en juridisk forklaring på hvorfor innsyn i dokumentene ble utsatt.

Høyres Svein Harberg er ikke av samme oppfatning som Frp:

– Jeg ser ingen grunn til å ta initiativ til oppfølging av dette nå, skriver han i en SMS til VG torsdag.

VG har tatt kontakt med Jan Tore Sanner om saken, men har foreløpig ikke fått svar.

Sanner har tidligere uttalt til VG at «det var selvfølgelig aldri snakk om å ikke utlevere informasjonen, men dette kom midt i en svært travel periode og jeg trengte noe tid til å sette meg inn i saken».

– Samtidig var jeg opptatt av at vi skulle holde oss innenfor fristen. Jeg oppfattet at fristen var på tre dager, og hvis det var feil beklager jeg det. Det var ingen instruks jeg ga til embetsverket, men jeg ga noen innspill som jeg ba dem komme tilbake til i et møte med meg neste dag, la finansministeren til.

Han har tidligere sagt at han oppfattet at fristen for å svare var på tre dager, men at han beklager hvis dette er feil.