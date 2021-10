KRITISK: Rettspsykiater Randi Rosenqvist tror mange leger har for dårlig tid og få ressurser til å vurdere pasienter med alvorlige psykoselidelser.

Flere dømmes til tvungen behandling: − Dramatisk

Siden 2018 har flere blitt dømt til tvungen psykisk helsevern. Rettspsykiatere er ikke overrasket.

Kongsberg-drapene har satt fart på debatten om tvangsbruk i psykiatrien.

Flere peker på en lovendring fra 2017. Den nye loven gjorde det vanskeligere å behandle pasienter mot sin vilje.

VG har hentet inn SSB-tall fra de siste ti år, der gjerningspersonen er dømt til såkalt tvungen psykisk helsevern.

Å bli dømt til tvungen psykisk helsevern er noe annet enn å få straff.

Istedenfor fengsel, dømmes man til behandling – se faktaboks:

Tvungen psykisk helsevern Kriteriene for å dømme noen til tvungent psykisk helsevern er: personen må ha begått en alvorlig straffbar handling

vedkommende må ha vært utilregnelig da gjerningen ble begått

fare for at personen begår nye straffbare handlinger Vis mer

SAKKYNDIG: Synne Sørheim har vært sakkyndig i en rekke straffesaker. Mest kjent er hun for å ha vært en av fire sakkyndige i rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Økning etter lovendring

Tall fra SSB viser følgende om årene før og etter lovendringen i 2017:

I 2018, 2019 og 2020 ble til sammen 129 personer overført til tvungen psykisk helsevern.

I de tre foregående årene var tallet 71.

Her kan du se grafen over utviklingen i perioden 2011–2020:

– Når det har vært såpass tydelig markert over denne perioden, så kan vi si at det er flere dommer på tvungen psykisk helsevern de siste tre årene enn det har vært tidligere. Det kan se ut som det har skjedd en endring fra 2017, sier Reid Jone Stene i SSB til VG.

– Dramatisk

– Det er dramatisk. Men jeg er ikke forbauset, sier rettspsykiater Randi Rosenqvist til VG.

– De som jobber i akuttavdelinger, forteller meg at pasientene er mye sykere når de først kommer til innleggelse nå enn før. Det tar også lengre tid før folk kommer til innleggelse, sier hun.

Heller ikke rettspsykiater Synne Sørheim er overrasket over tallene.

Hun setter økningen i sammenheng med lovendringen fra 2017 og mener den slår uheldig ut for personer med psykoselidelser.

– I praksis hevet lovendringen terskelen for bruk av tvungent psykisk helsevern. Det får som konsekvens at det er flere nå enn tidligere som til enhver tid er ubehandlet. Hvis du har en alvorlig psykisk lidelse og er psykotisk, så er det på alle måter uheldig ikke å få behandling, sier Sørheim til VG.

– Vi vet også at det at det medfører en voldsrisiko å være aktivt psykotisk.

PSYKIATER: Randi Rosenqvist er rettspsykiater og har lenge jobbet i Kriminalomsorgen. Hun har tidligere uttalt at det sitter mange syke mennesker i fengsel som burde fått bedre helsehjelp.

Psykiater: Vanskelig å forutse vold

Bakgrunnen for lovendringen høsten 2017 var å hindre for utstrakt bruk av tvang i psykiatrien, og sikre retten til frie valg.

En tvangsinnleggelse kan få alvorlige konsekvenser for den som blir innlagt, og føre til blant annet angst, PTSD og skam.

Tidligere kunne man bruke tvang dersom man kunne sannsynliggjøre at behandlingen ville føre til bedring for pasienten.

I dag er dette bare mulig så lenge pasienten ikke vurderes «samtykkekompetent».

Å være samtykkekompetent betyr at man er i stand til å ta valg på egne vegne.

Når pasienten viser bedring, og gjenvinner samtykkekompetansen, må tvangen oppheves.

Da kan tvang bare brukes hvis personen utgjør en fare for seg selv og andre.

– Det er ikke så lett å si før noe farlig har skjedd, sier Sørheim.

– Den beste måten å predikere (forutse) om noen vil utøve vold, er å se om personen allerede har gjort noe voldelig.

– Etisk sett kan man absolutt lure på om det er riktig å vente til noen har gjort noe farlig før man gir dem behandling.

STATSRÅD: Bent Høie (H) var helseminister i alle Solbergs-regjeringens åtte år ved makten.

Høie: – Overrasker meg

Bent Høie (H), som var helseminister i Erna Solbergs regjering fra 2013 til 2021, kommenterer saken i en e-post til VG.

– Det overrasker meg at Sørheim ser bort fra den mest åpenbare forklaringen på denne utviklingen, skriver Høie.

Han viser til at hjemmelen som regulerer terskelen for dom til overføring til tvungen psykisk helsevern ble «vesentlig endret» i 2016.

Fra da av kunne også gjentatte lovbrudd av «samfunnsskadelig eller særlig plagsom» art gi dom på tvungen psykisk helsevern.

– Endringen som ble gjort senere om samtykkekompetanse i forbindelse med tvang i psykisk helsevern omhandler ikke dom til overføring til tvunget psykisk helsevern. Denne endringen endrer heller ikke terskelen for bruk av tvang i forbindelse med fare for andres liv.

Han understreker at endringen er utredet i to offentlige utredninger, kalt Norges offentlige utredninger (NOU), og at begge konkluderte til fordel for endringen.

Treårsperioden skiller seg ut

Tall fra de tre årene før og etter lovendringen i 2017 viser følgende:

I 2015, 2016 og 2017 ble 35 personer overført til tvungen psykisk helsevern etter drap, drapsforsøk eller grov kroppsskade.

I 2018, 2019 og 2020 var tallet 68.

Om økningen i denne kriminalitetsgruppen skyldes lovendringen i 2016 eller 2017, kan man ikke si med sikkerhet, opplyser Stene i SSB.

– Begge deler kan være riktig, sier han.

Han understreker at noen saker har lang saksbehandlingstid i rettsvesenet.

– Men det er i alle fall et faktum at det både er flere dommer om andre saker enn vold og mishandling de tre siste årene, og at det er flere saker om vold og mishandling i perioden 2018–2020, enn i årene før.

Denne treårsperioden skiller seg ut, også når man ser på tallene tilbake til 2002, da dom på tvungen psykisk helsevern ble innført, sier Stene.

– Det tydelig at det er flere dommer på tvungen psykisk helsevern nå enn tidligere.

– Bitte liten undergruppe

Sørheim mener det er viktig med en begrepsavklaring i debatten om tvang i psykiatrien:

For det første er det viktig å skille «psykiske lidelser» – som er en stor sekkepost – fra «alvorlig sinnslidelse» og «psykoselidelser», når vi snakker om kriminalitet og psykisk sykdom, sier hun:

– Vi snakker om en bitte liten undergruppe av personer med psykoselidelser.

For det andre er det viktig å huske at det er svært få av disse som begår kriminalitet eller vold, understreker rettspsykiateren.

Det største problemet for pasienter med alvorlige psykiatriske diagnoser er ikke at de blir tvangsbehandlet, men at de ikke får hjelpen de trenger, mener Rosenqvist.

Hun peker på ressursknapphet i psykiatrien som årsak.

– Jeg blir litt overrasket når jeg blir spurt om det ikke er en integritetskrenkelse å bli tvangsinnlagt. Nei, det er omsorg å bli tvangsinnlagt.

– Det er noen som tar initiativ til å gi helsehjelp når du ikke skjønner selv at du trenger det. Det er et gode og ikke et onde, sier hun.

SAKKYNDIG: Synne Sørheim var en av fire sakkyndige i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Her sammen med rettspsykiater Torgeir Husby i Oslo tingrett i 2012.

– Stor belastning å være i psykose

– Får personer med psykoselidelser god behandling i dag?

– Ja, i de korte periodene de er innlagt. Men jeg tror mange har mer symptomer og dårligere prognoser enn de hadde trengt fordi behandlingsløpene blir så korte, sier Sørheim.

Hennes erfaring er at pasienter med alvorlige sinnslidelser blir utskrevet for tidlig.

– Det betyr mindre stabilitet for pasienten, hyppigere perioder med forverring og at pasientens tilstand svinger mye mer. Og prognosen blir dårligere.

– Dessuten er det i seg selv en stor belastning å selv være i en psykose, eller ha noen i familien som er det. Dersom man i tillegg pådrar seg straffesaker, straffereaksjoner eller forvolder skade, er dette en tilleggsbelastning man ikke skal undervurdere hos en gruppe mennesker som allerede er alvorlig syke.