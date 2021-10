ANGREPET PÅ JOBB: Store politistyrker rykket ut da det kom melding om at to Nav-ansatte var knivstukket i et møte med en bruker mandag 20. september.

Nav-drapet: − Ber om åtte nye uker i varetekt

BERGEN (VG) Politiet vil begjære åtte nye uker i varetekt for mannen som er siktet for drap på en Nav-ansatt i Bergen 20. september.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser politiadvokat Christine Møen Wisløff i Vest politidistrikt til VG.

Etter knivangrepet på to ansatte ved Nav Årstad for en måned siden, ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Tirsdag fremstilles siktede for fornyet fengsling i Hordaland tingrett.

– Han godtar videre fengsling, men motsetter seg brev- og besøksforbud, sier siktedes forsvarer, advokat Morten Grimstad, til VG.

les også Nav-angrepet: Avdelingsleder Marianne Amundsen (57) ble drept på jobb

Mannen skal av praktiske årsaker følge rettsmøtet på videolink fra fengselet, opplyser Grimstad.

Ifølge forsvareren har siktede fortsatt ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

les også Nav-drapet: Uavklart om siktede vil forklare seg mer

Grimstad sier at det er planlagt et nytt avhør av mannen i begynnelsen av november, men at det er uavklart om han vil forklare seg mer enn det han gjorde i det første og eneste avhøret som så langt er gjennomført.

– Han har sagt at han ikke ønsker å si noe mer, sier Grimstad.

Politiet har tidligere opplyst at de ønsker en prejudisiell observasjon av siktede.

En prejudisiell observasjon er en foreløpig psykologisk undersøkelse som bidrar til å avgjøre om den siktede er tilregnelig eller ikke.

les også Siktet for Nav-drapet i Bergen: Pågrepet for knivtrusler i 2015

Politiadvokat Christine Møen Wisløff opplyser at det er tatt rundt 30 avhør i saken.

– Saken er fortsatt under etterforskning. Vi har kommet langt i etterforskningen, skriver hun i en e-post til VG.

Avdelingsleder i Nav Marianne Amundsen (57) ble drept i knivangrepet på Nav Årstad 20. september. Hennes kollega Ida Aulin (29) ble skadet.