To politimenn avhørt som mistenkt etter skytingen i Sarpsborg

To polititjenestemenn er avhørt som mistenkte etter at en 34 år gammel mann ble skutt og drept i Sarpsborg lørdag morgen.

Den 34 år gamle mannen ble skutt og drept av politiet i forbindelse med et væpnet oppdrag i Sarpsborg like etter klokken 08 lørdag morgen.

34-åringen ble forsøkt gjenopplivet, men ble erklært død på stedet.

Spesialenheten for politisaker etterforsker nå Øst politidistrikt etter hendelsen, og de opplyser mandag ettermiddag at to polititjenestemenn har vært inne til avhør som mistenkt i saken.

– To av dem ble ut fra mottatte opplysninger om bruk av skytevåpen avhørt med status som mistenkt, mens den tredje ble avhørt som vitne. Spesialenheten avhørte lørdag og søndag også sivile vitner til hendelsen, skriver leder for etterforskningsavdelingen i Spesialenheten, Liv Øyen, i pressemeldingen.

En tredje tjenesteperson som var del av patruljen som rykket ut, har vært avhørt som vitne i saken.

Skutt i ben og overkropp

Det var tidlig lørdag morgen at bevæpnet politiet rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Sarpsborg.

VALASKJOLD: En person ble skutt og drept av politiet på Valaskjold i Sarpsborg lørdag morgen.

Meldingen kom fra en bekymret innbygger som hadde sett en person bli forfulgt av en annen person, og at vedkommende var bevæpnet.

– Det var gitt bevæpning på både én- og tohåndsvåpen på oppdraget. Første patrulje på stedet påtraff en mann, som kom mot dem med kniv. I situasjonen som oppstod avfyrte politiet flere skudd mot mannen. Skuddene rammet ham i både ben og overkropp, skriver Øyen.

Øyen opplyser ikke hvor mange skudd som ble avfyrt fra politifolkene, men et vitne VG snakket med i helgen fortalte at hun hørte fire skudd tidlig denne morgenen.

– Løp etter meg med kniv

VG snakket i helgen med Bryan Jay Corpuz, som hevdet at det var han som ble jaget av den drepte mannen. Han fortalte at avdøde kom på døren hans med kniv tidlig lørdags morgen.

Corpuz skal tilslutt ha løpt ut av leiligheten sin, hvorpå avdøde skal ha løpt etter ham.

FLYKTET: Bryan Jay Corpuz sier han ikke vet hvorfor mannen banket på akkurat hans dør.

– Han løp etter meg med kniv, sier han.

Han fortalte at han forsøkte å stanse flere biler mens han løp, og at en kvinne tilslutt stoppet og ringte politiet.

Får bistand av Kripos

Spesialenheten har fått bistand fra Kripos med kriminaltekniske undersøkelser på stedet, de vil også bistå med undersøkelser av politifolkenes skytevåpen og andre beslag.

Den drepte mannen vil bli obdusert mandag.

SPERRET AV: Spesialenheten for politisaker etterforsker skyteepisoden som førte til at en mann døde av skadene politiet påførte ham.

– Spesialenhetens mandat er å etterforske politiets tjenestehandlinger. Den avdøde har i vår sak status som fornærmet. Øst politidistrikt etterforsker selv hendelsen som foranlediget at politiet rykket ut på oppdraget, opplyser Øyen.

Øyen opplyser videre at saken har høy prioritet hos dem, og at de nå jobber for å få belyst hendelsesforløpet, politiets vurderinger og omstendighetene som førte til at det ble avfyrt skudd.