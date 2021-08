REAGERER: Frp-leder Sylvi Listhaug er svært lite imponert over regjeringens forslag til ny oljeskatt.

Truer med å felle regjeringen etter oljeskatt-forslag

Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på regjeringens forslag til ny petroleumsskatt – og sier det kan bety at regjeringen ikke overlever høsten.

– Med dette forslaget kan jeg si med en gang at regjeringen ikke vil overleve denne budsjetthøsten om de skal gjøre det opp med oss, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug i en e-post til VG.

Å få gjennomslag for statsbudsjett er helt avgjørende for å ha en styringsdyktig regjering. Frp har vært en del av statsminister Erna Solberg (H) parlamentariske grunnlag i Stortinget i åtte år – og har stemt for alle budsjettene til nå.

Med regjeringens forslag til endringer i skattesystemet for petroleum, kan det bli slutt på det, ifølge Frp-lederen.

Vil gi mindre oljeleting

Forslaget til ny oljeskatt innebærer blant annet å avvikle leterefusjonsordningen og å gjøre skatten mer nøytral. Det vil, ifølge regjeringen, gi økte skatteinntekter og bedre samsvar mellom selskapenes og samfunnets vurderinger av lønnsomhet.

– At SV og venstresiden ville stikke kjepper i hjulene og for så vidt også legge ned oljenæringen er ingen overraskelse. Men at dette forslaget som vil gi mindre leting, mindre verdier og færre arbeidsplasser og sender verdiene ut av landet til oljesjeiker i Midtøsten kommer fra Høyre er ikke til å tro, sier Listhaug.

STORE ENDRINGER: Finansminister Jan Tore Sanner (H) og olje- og energiminister Tina Bru la frem endringer i skatteregimet for petroleumsskatten mandag kveld.

Sanner: Vi skal ha is i magen

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har følgende kommentar til Listhaugs trusler om å felle regjeringen ved neste statsbudsjett:

– Vi legger frem forslaget fordi vi mener det er riktig. Det er riktig fordi det skaper forutsigbarhet og langsiktige rammebetingelser for næringen. Det er riktig for nasjonen Norge at vi nå foretar denne omleggingen. Så håper jeg både at Sylvi Listhaug og andre bruker tid på å lese høringsnotatet når det legges frem om en ukes tid. Det vil være en tre måneders høring og så vil regjeringen da vurdere de innspillene vi før når høringsfristen går ut, sier Sanner til VG.

– Er du beredt til å gå av på dette?

– Jeg tror vi skal ha litt is i magen. Jeg mener at forslaget er riktig. Det er derfor vi legger det frem. Så er det helt naturlig at det både er en politisk og en faglig diskusjon rundt forslaget.

PLANLAGT: Statsminister Erna Solberg sier til VG at endringene i oljeskatten er planlagt over lengre tid.

Solberg: – Planlagt lenge

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at denne endringen er noe regjeringen har jobbet med over lengre tid, selv om det nå legges fram i tampen av valgkampen.

– Dette skyndes fram som følge av at vi måtte bestemme oss for hva vi skulle gjøre etter det midlertidige reglementet. Skulle vi tilbake, eller skulle vi legge fram et regelverk som passet bedre ut fra hvor sokkelen ligger nå, sier hun.

Erna Solberg fulgte pressekonferansen fra et møterom på et hotell i Bergen, mens hun forberedte seg til kveldens partilederdebatt på TV2

Starten på nedbremsing

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier dette er starten på en nedbremsing av oljevirksomheten i Norge.

– Dette er et grep for å forberede Norge på at oljealderen går mot slutten. Dette vil bremse leteboringen, sier Lier-Hansen.

Han sier de må sette seg inn i detaljene.

– I stedet for at oljeselskapene får kompensert 78 prosent av leteutgiftene, skal investeringene nå avskrives hvert år.

BREMSER NED: Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Industri Energi: – Ikke fornøyd

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier til VG at han ikke har fått satt seg inn i de foreslåtte endringene ennå, men er kritisk til at regjeringen kommer med dette nå.

– Jeg synes det er litt av en prosess å legge det frem halvannen uke før valget. Dette berører en stor industri. Det hadde vært greit med et forvarsel og involvering i hva dette vil bety for arbeidsplassene våre.

Han sier at de har vært forberedt på at det ville komme en diskusjon om skattesystemet etter oljeskattepakken som kom i fjor.

SNODIG: Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er kritisk til at regjeringen legger frem skatteendringer rett før valget.

– Snodig

– Det er en snodig måte å gjøre det på rett før et valg. Det er vi ikke fornøyd med. Så får vi se på innholdet etter hvert, sier Alfheim.

Finansminister Sanner ble spurt på pressekonferansen om hvorfor forslaget legger frem nå to uker før valget.

– Forslaget skal ut på høring og det skal lages proposisjon som Stortinget kan behandle slik at de skal rekke å behandle dette. Jeg er sikker på at om dette hadde blitt lagt frem to uker etter valget, hadde dere spurt om det samme.

Bellona: – Dødsstøtet for leting i Barentshavet

Bellona-leder Frederic Hauge gir regjeringen skryt for forslaget.

– Regjeringen innrømmer her at risikoen for ulønnsomme prosjekter er for stor. De skal ha skryt for flere fornuftige tiltak. Noen av disse endringene har Bellona bedt om lenge, blant annet fjerning av leterefusjon og opphørsrefusjon, og det er viktig at det totalt sett gir et strammere regime. Dette bør være dødsstøtet for leting i Barentshavet, sier Hauge til VG.

Han sier dette er første etappe.

– Dagens store seier er at det i det hele tatt foreslås endringer i oljeskatteregimet. Nå bør det åpnes for bredere debatt om hvordan vi kan sikre lavere risiko for staten og raskere omstilling av næringen. Dette er fordi staten ser stor risiko for enorme utgifter når felt blir stengt og aktiviteten går ned på sokkelen.

Naturvernforbundet jubler

Mens Listhaug raser, jubler Naturvernforbundets nestleder Pernille Hansen.

– Oljeindustrien står i dag alene om å ha et helt spesielt skattesystem der noe som er ulønnsomt for samfunnet kan være lønnsomt for oljeselskapene, altså at skattebetalerne garanterer for tap i oljeindustrien. Med denne endringen kan det ikke være sånn lenger, sier Hansen i en pressemelding.