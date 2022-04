MUDDERMJØSA: Dette bildet, tatt ved Hamar tirsdag morgen, viser den lave vannstanden i Norges største innsjø.

Derfor ser Mjøsa slik ut

Du skal gå langt i mudderet før du kommer til vannkanten hvis planlegger en dukkert i Mjøsa nå.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Norges største innsjø er nemlig tappet kraftig ned i påvente av at snøen på fjellet skal smelte. Dermed kan du se mye av sjøbunnen.

Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB), som er en interesseorganisasjon for vannkraftprodusentene i Glommavassdraget, opplyser at de fortsatt er over lavest tillatte vannstand.

– Åtte cm

– I dag er vi åtte cm over lavest tillatte nivå, sier Hans Christian Udnæs som er ansvarlig for vassdragsdriften i GLB til VG.

Han forteller at vannstanden i Mjøsa kan variere med inntil 3,6 meter, men er det flom kan vannet stige over tillatte vannstand. Det er NVE som er reguleringsmyndighet for vannstanden i norske vassdrag.

– Om lag hvert fjerde år er vi på den laveste vannstanden vi har lov til å komme ned på. Vi prøver å komme ned dit for å utnytte vintervannet best mulig for kraftproduksjon og tømme Mjøsa mest mulig før vårflommen, sier Udnæs.

GD har tidligere omtalt den lave vannstanden i Mjøsa.

MOT NORRMALT: Snøforholdene i begynnelsen av april på Ljøsheim, øst for Sjusjøen. Øverste bilde er fra 2021 med snømengder omtrent som normalt, mens nederste bilde er fra i år (2022) med ca. 50 prosent av normale snømengder i området, ifølge GLB.

Sist Mjøsa var nede på dette nivået var i 2018.

Lite snø i fjellet

– For fire år siden var det like lavt, men da var det mye snø og Mjøsa ble kjapt fylt igjen, sier Udnæs og legger til at den lave vannstanden er spesielt tydelig i år siden det ikke er noen snø og is.

I år er det også lite snø på fjellet.

– Mest sannsynlig blir det mindre fylling enn normalt. Det skal ganske mye regn for å få god og rask og fylling. Men vi har også hatt år med lite snø og likevel fått flom på grunn av mye regn under snøsmeltingen, sier Udnæs.

Blir det lite av både snø og regn og man ser at innsjøen ikke fylles i mai-juni slik den pleier, kan man holde igjen på vannet. Det er via dammen ved Svanfoss man regulere vannstanden og eventuelt fylle opp Mjøsa.

Forvent høye sommerpriser

Prisen på sommerstrømmen i Sør-Norge blir trolig den høyeste noensinne.

Det skyldes krigen i Ukraina, høye kull- og gasspriser, lav vannstand i magasinene og lite snø i fjellet.

Tidligere denne måneden skrev GLB på sine nettsider at det var relativt liten sannsynlighet for stor vårflom i Glomma og Lågen etter en vinter med lite snø.

På Biri kom det ifølge Meteorologisk institutt 0,3 millimeter nedbør i mars. Det er aldri observert mindre nedbør der i mars måned siden observasjonene startet i 1896, skriver GLB.

FYLLINGSGRADEN: Her ser du fyllingsgraden i norske vannmagasiner.

– Med lite vinternedbør er det følgelig lite snø i Glommavassdraget før snøsmeltingen starter for alvor. Det er bare i de nordligste områdene i vassdraget det er noe over normale snømengder. I det meste av vassdraget ligger snømengdene på 60 prosent av normalen, eller mindre. I vassdraget sett under ett er det ca. 70 prosent av normale snømengder per 6. april, skriver GLB på sine nettsider.

Etter at artikkelen ble publisert den 8. april har snømengdene sunket ytterligere og det har vært veldig lite regn.

– Det er nå større sannsynlighet for at vi ikke får fylt opp magasinene, sier Udnæs.