Tidligere statssekretær om Enoksen: − Virker som om håndteringen er preget av naivitet

Det blir stilt spørsmål om bakgrunnssjekkingen av statsråder etter at Odd Roger Enoksen (Sp) måtte gå av som forsvarsminister. Folk med kjennskap til prosessen foreslår en vesentlig forbedring.

Lørdag ble det kjent av forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67) trekker seg, etter at VG publiserte en sak der det kom frem at han hadde en seksuell relasjon med en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen. Kvinnen mener Enoksen utnyttet hennes sårbarhet.

Saken har fått flere til å si at relasjonen burde ha vært avdekket før Enoksen ble utnevnt som statsråd.

Slik sjekkes statsrådene

VG har vært i kontakt med kilder som tidligere har vært involvert i såkalt «vetting» - eller bakgrunnssjekk - av potensielle statsråder.

Noen av tingene som blir sagt, er:

Det er i hovedsak én person ved Statsministerens kontor (SMK) som har ansvaret for samtalen som skjer i forkant av en statsrådsutnevnelse.

I samtalen får kandidatene spørsmål om alt fra økonomiske forhold til mer private forhold. Allerede før metoo var det spesifikke spørsmål om seksuelle relasjoner.

Samtalen kunne vare fra en halvtime til tre timer, opplyser en kilde.

Det har skjedd flere ganger at en kandidat har trukket seg som følge av samtalen, sier en kilde.

Håndterte sakene som «begynte å lukte»

Sigbjørn Aanes var statssekretær for tidligere statsminister Erna Solberg (H) fra 2013 til 2019. Han gjennomførte ikke selv vettingsamtalen, men lå likevel tett på prosessen.

– De hadde jobben med å forberede folk før de ble utnevnt og sånn, mens jeg ofte hadde ansvaret for å håndtere det hvis det begynte å lukte, sier han til VG.

«Vetting» er et engelsk begrep som brukes om en slags bakgrunnssjekk. I statsrådssammenheng innebærer det en inngående samtale med kandidater hvor de kan informere om økonomiske og private forhold som kan påvirke om de er egnet.

Det viktigste med samtalen er å avdekke om det finnes noen slike forhold, påpeker Aanes.

– Tror du prosessen er den samme i dag som i din tid?

– Det håper jeg virkelig ikke, for det har skjedd ganske mye i samfunnet. Man må grave ekstra i noe tematikk. De samtalene må utvikle seg, mener Aanes.

– Preget av naivitet

Det som har overrasket Aanes med Enoksens avgang, er at det ikke er blitt reagert etter det første varselet.

Tidligere Senterparti-politiker Hilde Lengali fortalte i begynnelsen av april om to ubehagelige episoder med Enoksen i intervjuer med TV 2 og NRK.

– I min tid, da det begynte å dukke opp saker, tok vi gjerne en telefon til en statsråd og fikk vedkommende ned på kontoret eller på SMK, og da var det grillparty. Da skulle man få alt på bordet for å få det på det rene. Da kan det ikke være noe kjære mor. Her virker det som håndteringen er preget av naivitet, mener Aanes.

Sier han ble spurt om mulige varsler

Odd Roger Enoksen har bekreftet overfor VG at han i forbindelse med sin bakgrunnssjekk ved SMK ble spurt om det kunne dukke opp varsler av seksuell karakter på ham.

– Og jeg sa at ja, jeg har vært utro, jeg har hatt et forhold. Men jeg gikk ikke inn i detalj. Jeg anså det som en privatsak, ikke metoo eller en partisak. Hun sa det de var ute etter, var type varslinger, og det forelå heller ingen varsling mot meg, har Enoksen uttalt til VG.

Statssekretæren ved SMK skal ikke ha spurt om aldersforskjell i relasjonen.

Stabssjefen: Vil ikke gjøre det til etterforskning

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa på en pressekonferanse lørdag at Enoksen ikke ville ha blitt statsråd dersom han hadde opplyst om forholdet til den unge kvinnen.

– Prosessen bygges på at de som blir spurt, gir utfyllende og ærlige svar. Det har ikke vært tilfellet i denne saken, sa Støre.

Han varslet at regjeringen nå vil gjennomgå rutinene for vetting-prosessen.

Stabssjef Kristine Kallset (Ap) ved Statsministerens kontor (SMK) er en av Støres nærmeste og mest betrodde medarbeidere og hadde ansvaret for bakgrunnssjekker av statsrådene.

– Bakgrunnssamtalene forutsetter at kandidatene går nøye gjennom fortiden sin og tar opp alle forhold som kan være problematiske. De siste ukene har likevel vist at vi må vurdere justeringer i opplegget, sier Kallset til VG.

– Det kan handle om å stille mer detaljerte spørsmål eller involvere flere i prosessen. Det er likevel viktig å understreke at det ikke er verken kapasitet til eller ønske om å gjøre bakgrunnssjekken til en etterforskning. Den må i bunn og grunn baseres på tillit.

– Den forrige regjeringen hadde vel også sine krevende statsrådsskifter, utover det har jeg ingen kommentar til Aanes sine grillpartyer.

Ber om enda flere ubehagelige spørsmål

Tidligere statssekretær Aanes har allerede et forbedringsforslag til Støre-regjeringen:

– Den viktigste forbedringen er å tørre å stille tilstrekkelig med ubehagelige spørsmål.

– En slik vettingprosess krever mistenksomhet og mistillit, og det kan være ubehagelig. Men det er helt avgjørende at man fortsetter å borre der folk ikke vil gi mer informasjon, mener Aanes.

En annen person med god kjennskap til prosessen, som VG har snakket med, forteller inngående om spørsmålene som blir stilt og hvor ubehagelig det kan bli.

Også denne personen er overbevist om at det eneste som hjelper, er å tørre å stille nok ubehagelige spørsmål og ikke å gi seg.

Metoo-forsker: Disse spørsmålene bør bli stilt

Anja Sletteland, førsteamanuensis ved Oslo Met, har forsket på hvilke konsekvenser metoo-oppgjøret i 2017 har fått i Norge.

Sletteland tar til orde for en nøyere bakgrunnssjekk når sentrale maktposisjoner og tillitsverv skal bekles.

– Metoo viste at «du ser det ikke før du tror det». Du må vite mye om makt og sette deg inn i den utsattes perspektiv for å se sakene. Det er naivt å tenke at alle skal ha en felles oppfatning av hva som er rett og galt om seksuelt maktmisbruk, sier hun til VG.

Å legge vekt på bare varsler og aldersforskjell er ikke nok, mener Sletteland.

For ​det er slett ikke alt som det varsles om, og aldersforskjell er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. Dermed risikerer man å gå glipp av kritikkverdige forhold, ifølge forskeren.

