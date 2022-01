VIL TA OVER SKJENKEVURDERING: Byrådsleder Raymond Johansen ønsker at regjeringen 14. januar bestemmer at vurderingen av skjenkestopp overføres til kommunene.

Raymond Johansen: Krever svar om hvor presset sykehusene egentlig er

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber helse-Norge dokumentere at sykehuskapasiteten er så presset at det kan begrunne å holde titusenvis av ansatte borte fra jobbene sine. Og han vil la kommunene overta vurderingen av skjenkeforbudet.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg vil utfordre helsetoppene i Norge til å svare på følgende, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo:

– Er sykehuskapasiteten faktisk så presset at vi må holde flere titalls tusen i en bransje – restaurantene og utelivet – borte fra arbeidsplassene sine?

Han legger deretter til:

– Jeg har spurt, men både svarene til meg og det som helsetoppene, blant annet i Helsedirektoratet, kommer med av uttalelser i media, er vage og intetsigende, sier han og fortsetter:

– Er det riktig at kapasiteten er 1200 intensivplasser og 4500 sykehussenger, slik det ble opplyst før jul? Hvis så er tilfelle, er vi da i en så dramatisk situasjon at vi må stenge ned utelivsbransjen når det for tiden ligger rundt 300 coronapasienter på intensivavdelinger rundt omkring i landet?

– Hva mener du?

– Hvis det er riktig at 300 av 1200 er opptatt, mener jeg det ikke er noen grunn til å påstå at vi er i en så krevende situasjon at hele landet vårt må være stengt ned. Det kan godt være at helsevesenet er så overbelastet at det forsvarer et så drastisk tiltak som nasjonal skjenkestopp. Men det vet vi ikke, fordi vi ikke får annet enn vage svar. Vi må få konkrete tall på hva sykehusene tåler, hvor smertegrensen går.

Johansen bruker et skip som bilde.

– Jeg sier ikke at de ikke har rett, men jeg ønsker å vite hva som er den reelle situasjonen. Det blir som å være kaptein på et skip uten å vite hvor mange passasjerer det er plass til om bord. Er kapasiteten 100 og det er 150 om bord, så er det viktig å vite, sier byrådslederen i Oslo.

VIL TA OVER KONTROLLEN: Raymond Johansen vil at ansvaret for blant annet skjenkeforbudet overføres til den enkelte kommune. Her under feiringen av gjenåpningen i mai.

Han er klar for å ta kapteinsrollen i spørsmålet om skjenkestopp.

– Tiltak bør tilbake på lokalt nivå når regjeringen skal vurdere tiltakene 14. januar, også spørsmålet om skjenkestopp. Det er store lokale forskjeller og vi som styrer kommunene har mye bedre forutsetninger for å vite hva som må til i egen kommune, sier han.

Han viser til presis kunnskap om smittesituasjonen i ulike bydeler, om vaksineutviklingen og utfordringene med uvaksinerte.

– Det må på bordet

Han sier at de vet hvor skoen trykker.

– Etter snart to år med covid er tiltakene vi lokalt kan regulere, godt tilpasset behovet. Vi vet hvor tålegrensen er. Problemet er at vi ikke vet hva som er tålegrensen for sykehusene. Det må på bordet.

– Det høres ut som noe du bør ta opp med din partikollega, helseminister Ingvild Kjerkol?

– Jeg stiller mine spørsmål både til helsetoppene og til helseministeren.

TILLIT: Raymond Johansen er redd for at coronasituasjonen gjør at folk mister tillit til politikerne.

Han sier det kan være mange ulike vurderinger som legges til grunn.

– Det er helt avgjørende at tiltakene som iverksettes er forholdsmessige. Hvis de ikke oppleves som det, vil folk miste tilliten til oss som bestemmer. Derfor krever jeg svar.

Han sier det er en del andre forhold som også må opp i vektskålen når drastiske tiltak iverksettes.

– Jeg ser at Oslo universitetssykehus oppgir at de har 20 prosent nedtrekk i ordinær virksomhet. Er det så kritisk at vi må holde både utelivet og kulturlivet stengt? Jeg er i tvil om det. Det har også store helsemessige konsekvenser, ikke minst psykisk, å gå ledig, sier han.

Viser til departementet

Helsedirektoratet rapporterer om situasjonen i helsetjenesten til Helsedepartementet.

Helsedirektoratet vviser til det assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa til VG torsdag. Ifølge Nakstad opplever helsevesenet en stor belastning, med mangel på ansatte i kommunehelsetjenesten og redusert operasjonsprogram i sykehusene. Det viser at det ikke er mye å gå på, sa han.

Utover dette viser de til departementet.

Helsedepartementet har fått oversendt intervjuet, men har foreløpig ikke svart.