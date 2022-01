ANALYSE: En forsker studerer omikron-viruset på et laboratorium i den sør-afrikanske byen Durban.

FHI: Dette må vi vite før Norge kan åpne

Norge ser mot Sør-Afrika for å få omikron-svar som kan åpne landet.

Rapportene fra sykehus i både Sør-Afrika, Danmark og Storbritannia tyder på at den skyhøye smitten ikke fører til at en like stor andel syke blir innlagt på intensivavdelingene.

Foreløpig ser det ut til at norske sykehus ikke får mange intensivpasienter inn i forhold til smittetrykket. Det er derimot få pasienter, og FHI vil ha mer data fra land som ligger lenger fremme i omikron-bølgen før man kan åpne Norge igjen:

– Vi må vite hvem som havner på intensivavdelinger, fordi intensivkapasiteten i stor grad vil være avgjørende for om helsetjenesten kan håndtere en stor bølge i Norge. Man klarer antagelig å håndtere en økning i sykehusinnleggelser, men det er helt klart et problem hvis intensivkapasiteten blir utfordret, sier vaksinesjef Geir Bukholm ved instituttet til VG.

Å se mot Sør-Afrika, som først oppdaget omikron og varslet verden, blir viktig for å kunne få flest mulig detaljer når bølgen treffer Norge:

– Nå begynner man å se konturer av hva som kan komme til å skje i Norge, så svar fra Sør-Afrika blir mer verdifulle: Vi trenger flere detaljer rundt risikogrupper, hva er det som er avgjørende for at helsetjenesten skal kunne håndtere et stort smittetrykk.

Har varslet endringer i tiltakene

Den 13. desember lanserte regjeringen flere nye corona-tiltak. De innførte blant annet skjenkestopp i hele landet, en kraftig innstramming på hjemmekontor og arrangementer – og gult nivå i skoler.

Det er varslet endringer i tiltakene fredag 14. januar. Til VG søndag sa statsminister Jonas Gahr Støre at han håper utelivet er blant aktørene som kan se mer optimistisk på livet etter denne datoen, nå som man begynner å tilegne seg mer kunnskap om omikronvarianten.

– Vi lytter til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, men også til det vi får høre fra bransjeorganisasjoner, fagforeninger og enkeltaktører som jeg snakker med, sa han blant annet.

Dette kan sammenlignes

FHI jobber nå med å kartlegge hvordan omikron-varianten vil påvirke epidemien i Norge. Alt tyder på at den gir mildere sykdom enn delta hos de vaksinerte, men instituttet har vært klare på at varianten fortsatt kan by på problemer hvis den har en så mye bedre evne til å spre seg i en vaksinert befolkning enn delta.

– Data som sier noe om sykdomsforløpet hos ikke-immuniserte, både uvaksinerte og de som ikke har hatt infeksjonen, hadde vært gull verdt, sier Bukholm.

Det gjelder både hos barn, voksne, eldre og medisinske risikogrupper.

– Hva er sammenlignbart og ikke mellom Norge og Sør-Afrika?

– Befolkningssammensetningen er ulik. Det er både etniske forskjeller, forskjeller i aldersfordeling, ernæringstilstand og forekomst av andre infeksjonssykdommer – Sør-Afrika har en yngre befolkning; i deler av befolkningen er det underernæring, høy forekomst av tuberkulose og hiv.

En annen forskjell er måten de to befolkningene har immunologisk beskyttelse mot SARS-Cov2 på: Helsemyndighetene i Sør-Afrika regner med at rundt 70/80 prosent av befolkningen har en immunbeskyttelse, de fleste gjennom tidligere coronainfeksjon. Det er få som har tatt vaksinen, selv om den har vært tilgjengelig der siden mai i fjor.

I Norge er bildet snudd: Her regner FHI med at rundt 10 prosent har hatt corona, mens 70 prosent av befolkningen har beskyttelse gjennom vaksinen.

FHI: Tiltak ikke til å unngå

– Sør-Afrika har lenge sagt at omikron gir mildere sykdom, hvorfor har dere ikke hørt på det tidligere?

– Vi har absolutt hørt på det, og vært interessert hele tiden med å følge med på utviklingen der. Men forskere og leger fra Sør-Afrika advarte tidlig mot å trekke for tidlige konklusjoner basert på deres resultater, nettopp fordi den sørafrikanske og den europeiske befolkningene hadde store ulikheter. Vi har sagt at vi trenger egne lands data for å se hvordan denne sykdommen arter seg i vårt land. For vi vet at forholdene ikke nødvendigvis er direkte overførbare fra Sør-Afrika.

– Vi har tenkt det er et positivt signal, men har ønsket å være sikre.

Bukholm avviser at Norge kunne sluppet noen av de strenge tiltakene hvis de hadde hørt på Sør-Afrika tidligere:

– Nei, absolutt ikke. Vi har hele tiden vært tydelig på at selv med et mildere forløp, kan en sykdom med så stor spredningsevne som omikron, utfordre kapasiteten i helsetjenesten, både i kommunene og i sykehusene. Det viktigste har vært å sikre oss at helsetjenesten kan håndtere utfordringene som denne virusvarianten påfører oss, og vi er fortsatt usikre på hvor høye smittekurver som helsetjenesten kan håndtere.