LEIER: Anders Granholt Lorentsen (31) har leid kjellerleiligheten på Kjørnes i snart fem år. Han ber byfolk som vil gjøre hus til hytter om å tenke seg om.

Kommer ikke inn på boligmarkedet: − Tenk litt på de lokale

SOGNDAL (VG) Anders Granholt Lorentsen (31) har prøvd å kjøpe bolig i snart fem år uten hell. Høye priser i sentrum og rike byfolk som skal ha hytte har skylden, mener Stig Ove Ølmheim (Ap).

– Hvis de skal komme fra Oslo vest og hit, må de ta med seg jobben sin også, sier Stig Ove Ølmheim, kommunestyrerepresentant for Sogndal Ap.

Bak ham ligger Sognefjorden blikkstille. Ølmheim speider utover fjorden han er så glad i.

Mange vil flytte til Sogndal, forteller han. Kommunen opplever god tilflytting, i motsetning til mange andre bygdesamfunn.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i Sogndal kommune øke med 1533 personer innen 2050.

– Det er kjempefint. Problemet er at det i tillegg er attraktivt å ha hytte her. Rike folk fra byene kjøper opp det som egentlig er hus, og gjør om til hytte, sier Ølmheim.

HYTTESAMFUNN: Stig Ove Ølmheim (Ap) frykter det skal utvikle seg til et hyttesamfunn i Sogndal. Her er han i hytta han mener å huske han selv bygde som liten i barnehagen.

– Unge som ønsker å etablere seg blir utkonkurrert, de som for eksempel flytter hjem etter å ha studert andre plasser, blir overbydd. De er sjanseløse.

– Frustrerende

Anders Granholt Lorentsen (31) har bodd i Sogndal siden han begynte på videregående skole, og jobber nå som bilmekaniker.

I 2017 flyttet han inn i en kjellerleilighet som han leier på Kjørnes, rett utenfor sentrum. Han har prøvd å kjøpe bolig i området siden. Uten å lykkes.

Rundt i leiligheten er det fullt av AC/DC-ting. Til og med barkrakken han sitter på er merket med favorittbandet.

– Det er frustrerende. Du er hjemme, men det er liksom ikke ditt hjem, sier Granholt Lorentsen, mens han titter litt vemodig rundt seg.

KONKURRANSE: Høye boligpriser i Sogndal sentrum presser unge førstegangskjøpere til å lete i området rundt. Men der møter de konkurranse fra hyttefolket.

Han har også sett problemet med at hyttefolk kjøper opp hus.

– Ut mot Leikanger er det veldig fint, med god utsikt. Der er det mange som kjøper hus og gjør om til hytte. Det gjør det ikke så lett for oss som er etablert her og vil bli boende.

– Folk skal få kjøpe og bo der de vil, men tenk litt på de lokale.

Skal du ha deg leilighet i Sogndal sentrum, begynner det fort å ligne på prisene i hovedstaden.

– Sogndal har ikke bystatus engang, og likevel er det Oslo-priser. Det er synd det er så dyrt å bo her, hvis man faktisk får kjøpt seg noe, har man jo nesten ikke råd til å leve videre.

Frykter hyttesamfunn

Ølmheim er bekymret for at de høye prisene i sentrum, og den harde konkurransen fra rike hyttefolk i området utenfor det igjen, vil presse unge kjøpere som vil etablere seg enda lenger ut.

– Alle er velkomne her. De må gjerne kjøpe seg hytte, men ikke kjøp hus og gjør det til hytte. Det er et problem.

Ølmheim frykter det etter hvert kan utvikle seg til et hyttesamfunn.

– Du får ikke noe aktivt lokalmiljø hvis det bare er hyttefolk i god overgangsalder her. Masse hus hvor det kun er lys på i helgene, det blir ikke noe trivelig for de som bor her fast.

UPOPULÆRE PENSJONISTER: Stig Ove Ølmheim sier han heller vil ha gravide kvinner og barn til bygda, enn eldre, rike pensjonister.

– Så blir det lenger mellom barnefamiliene. Vi ønsker å høre liv og røre fra nabohagen hele året, ikke bare i fellesferien. Man ønsker å ha folk som betaler skatt og har unger i skole og barnehage.

Han trekker frem Balestrand, lenger vestover, som et svært populært sted å ha feriehus.

– Der er det flotte, gamle villaer som brukes som hytter. Men her er det også et veldig sug i arbeidsmarkedet. For bedrifter og offentlig sektor er det veldig vanskelig å skulle rekruttere om de flotteste husene stadig går til hytte.

– Vanskelig

Ølmheim sier det kunne vært en mulig løsning med høyere eiendomsskatt på hus som blir benyttet som fritidsbolig.

– Sånn at du i hvert fall legger igjen noe mer lokalt. Jeg har forståelse for at de vil komme hit, men da må de bidra. Nå betaler vi for at de skal ha det bra her.

I kjellerleiligheten på Kjørnes tenker Granholt Lorentsen på fremtiden. Nå holder han på å ta nytt fagbrev og kurs som gir han noen ekstra kroner i timen.

– Jeg prøver å finne muligheter som kan gi meg litt mer inntekt, så jeg får spart mer, sier 31-åringen.

TØFT MARKED: Anders Granholt Lorentsen jobber hardt for å spare opp til å kjøpe egen bolig, men markedet i Sogndal er tøft.

Letingen etter bolig går opp og ned.

– Man leter litt, så gir du opp, så leter du litt igjen. Når det dukker opp noe som kanskje er i din prisklasse, er ikke banken alltid så behjelpelige heller. Så byr jo folk langt over uansett.

– Men jeg håper at jeg får kjøpt i løpet av dette året. Men det er vanskelig.

