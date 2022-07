Fortsatt ikke enighet: SAS-forhandlingene fortsetter fredag

STOCKHOLM/OSLO (VG) Forhandlingene fortsetter fredag etter at SAS og pilotene ennå ikke er blitt enige.

Torsdag klokken 09.00 fortsatte SAS-pilotene og SAS-ledelsen forhandlingene.

Torsdag satt partene i 9,5 time. Fredag var de i forhandlingsrommet til like før klokken 01.00.

Heller ikke nå har de kommet til enighet, opplyser leder for den danske pilotforeningen, Henrik Thyregod, til pressen utenfor Næringslivets hus i Stockholm.

– Vi har alle sammen et ønske om å gjennomføre, sier han.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland opplyser at det er flere ubesvarte spørsmål:

– Det er en veldig komplisert mekling. Det er tre land, fire ulike foreninger, sier han.

– Det er vanskelig å løse det her, sier han og understreker at det er ekstremt viktig å komme til en løsning.

– Jeg har nok ikke vært borti en mekling som har tatt så lang tid som den her, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til pressen etter forhandlingene natt til fredag.

Partene møttes onsdag ved forhandlingsbordet i Næringslivets hus i Stockholm for første gang siden 900 piloter ble tatt ut i streik mandag forrige uke.

FORHANDLINGSLEDER: Marianne Hernæs utenfor Næringslivets hus onsdag.

Forhandlingsleder for SAS, Marianne Hærnes, uttalte tidligere på dagen at må ta den tiden de trenger for å få en felles forståelse:

– Vi er et stykke fra målet, selvsagt, men vi jobber på, sa hun da.

Litt mindre enn en time senere, på vei inn til å starte opp igjen forhandlingen snakket Hernæs med pressen igjen:

– Det er bevegelse fra begge parter, sa hun da.

Partene beveget seg ikke nok til at det ble enighet torsdag kveld.

Optimisme i forkant

Ved inngangen til dagens forhandlingsmøte var flere parter optimistiske:

– Jeg er alltid optimist jeg, sa Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norges pilotforening i Parat.

Det samme sa riksmekler Mats Ruland:

– Vi skal gjøre alt vi kan for å komme i mål, og vi håper på en løsning, sa han.

Marianne Hernæs var også ved godt mot på vei inn til Næringslivets hus:

– Er forhandlingsleder må alltid være optimistisk, sa hun da.

I STOCKHOLM: Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norges pilotforening.

Flyanalytiker: – Fredag senest

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sa til VG at han tror partene kan komme til enighet senest fredag.

– Jeg har fått inntrykk av det pilotforeningene har sagt her nå at de tydeligvis har fått en pakke fra SAS når møtet starter onsdag som det er mulig å forhandle seg frem til en avtale på. Det kan skje i dag og mest sannsynlig har vi det på plass fredag senest, sier han.

TROR PÅ RASK LØSNING: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Store tap

Torsdag er 169 flyginger til og fra Norge innstilt, ifølge VGs oversikt står SAS for alle disse flygingene.

Det er enormt kostbart for selskapet:

Pilotstreiken i SAS har til nå kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, som tilsvarer rundt 1,27 milliarder norske kroner.

SAS har selv anslått at de taper 100–130 millioner kroner om dagen som følge av streiken.

Siden streikestart 4. juli har flere enn 2550 flygninger blitt innstilt, noe som har påvirket over 270.000 passasjerer, opplyser SAS i en pressemelding torsdag.